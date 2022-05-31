2022/05/31,
軍事

國軍AT-3教練機失事墜毀，前空軍官校校長：飛官養成面臨5大風險

國軍AT-3教練機失事墜毀，前空軍官校校長：飛官養成面臨5大風險
圖為AT-3教練機的同型機，Photo Credit: 由 Cruise - 自己的作品, CC BY 3.0

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張延廷告訴《中央社》記者，學官在基地附近進行「航線單飛」後，才會接受更進階的「空域單飛」、「編隊單飛」訓練，這位飛官目前僅接受航線單飛訓練，飛行高度僅500公尺左右，相較高空飛行，若遇突發狀況，處置時間非常短暫。

（中央社）1架AT-3教練機今（31）日上午在高雄執行訓練任務墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。曾任空軍官校校長的前空軍副司令張延廷認為，空軍目前面對經驗、機務、環境、應變及少子化等5大風險，且飛行教官待遇也應提升。

空軍司令部表示，徐大鈞上午第二次單飛，且天氣狀況符合訓練標準、學官在空中強制報告點也都回覆飛機狀況正常，但隨後便失聯，期間未聽到不正常的呼叫情況，最後墜毀在岡山仁德田厝里一帶。

張延廷告訴《中央社》記者，綜觀空軍飛行環境，他認為面臨經驗、機務、環境、應變及少子化等5大風險。

經驗部分，徐大鈞飛行AT-3時數僅24小時，若遭遇突發狀況處置能力恐不足；機務部分，AT-3已服役近40年，面臨零附件籌獲不易等問題，若僅仰賴翻修維持，恐增加機務風險；應變部分，學官在基地附近進行「航線單飛」後，才會接受更進階的「空域單飛」、「編隊單飛」訓練，這位飛官目前僅接受航線單飛訓練，飛行高度僅500公尺左右，相較高空飛行，若遇突發狀況，處置時間非常短暫。

環境部分，正值雨季，氣流相對不穩定，即便水平能見度良好，垂直能見度不見得優良，因此諸如此類的因素也會提高飛行風險；少子化部分，許多國家面臨同樣狀況，台灣是否有相對應變措施有待確認，但不能認定少子化為必然現象而視而不見。

張延廷最後認為，教官的角色相對重要，據他了解，退伍後回聘的飛行教官鐘點費長年未調整，致使部分退役者會選擇到民航發展，由於這些教官須帶飛最資淺學官，並教導各項動態飛行課目，壓力大且體能消耗快速，因此盼國軍合理調整飛行教官的鐘點費，讓經驗得以傳承。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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2022/05/19,
科技

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器

飛宏科技推出業界最高功率密度電競筆電電源－280W GaN充電器
Photo Credit:飛宏科技

我們想讓你知道的是

飛宏科技新推出專為電競筆電設計的280W GaN高功率電源充電器，結合電路設計與製造工藝之最，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的使用體驗。

飛宏科技在2021年底推出全新280W GaN（氮化鎵）高功率電競筆電電源，超緊湊尺寸160*69*25mm（276cc）與700g輕量化設計，使其功率密度突破業界多年來設計極限，達到眾所期盼的16W/in3（1W/CC），因而相較一般市面販售相同輸出功率產品，體積縮小約50%，重量減輕約30%，大小重量相當於一般180W電源。

飛宏科技這款電競電源的設計研發–電路上結合了高效率拓樸結構、零電壓零電流軟切換技術、新型GaN半導體元件、與自主開發數位控制機制等技術；工藝上則採用了3D零件配置與佈線技巧、功率模組設計、及獨特GaN生產製程管控，最終成就了品牌客戶與終端使用者所冀求真正輕、薄、窄、小的高功率充電器，為電源業界與電競市場帶來突破性的研發創新亮點。

電競電源渲染圖1
Photo Credit:飛宏科技

安全可靠280W GaN頂級規格充電器

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此款電源更是針對高階電競筆電應用需求如：支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載、玩家日以繼夜的重度使用、酷炫輕薄的外型、與輕巧好收納及攜帶方便等，同步提供以下的頂級規格及功能：

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本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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