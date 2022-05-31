國軍AT-3教練機失事墜毀，前空軍官校校長：飛官養成面臨5大風險
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張延廷告訴《中央社》記者，學官在基地附近進行「航線單飛」後，才會接受更進階的「空域單飛」、「編隊單飛」訓練，這位飛官目前僅接受航線單飛訓練，飛行高度僅500公尺左右，相較高空飛行，若遇突發狀況，處置時間非常短暫。
（中央社）1架AT-3教練機今（31）日上午在高雄執行訓練任務墜毀，學官徐大鈞少尉殉職。曾任空軍官校校長的前空軍副司令張延廷認為，空軍目前面對經驗、機務、環境、應變及少子化等5大風險，且飛行教官待遇也應提升。
空軍司令部表示，徐大鈞上午第二次單飛，且天氣狀況符合訓練標準、學官在空中強制報告點也都回覆飛機狀況正常，但隨後便失聯，期間未聽到不正常的呼叫情況，最後墜毀在岡山仁德田厝里一帶。
張延廷告訴《中央社》記者，綜觀空軍飛行環境，他認為面臨經驗、機務、環境、應變及少子化等5大風險。
經驗部分，徐大鈞飛行AT-3時數僅24小時，若遭遇突發狀況處置能力恐不足；機務部分，AT-3已服役近40年，面臨零附件籌獲不易等問題，若僅仰賴翻修維持，恐增加機務風險；應變部分，學官在基地附近進行「航線單飛」後，才會接受更進階的「空域單飛」、「編隊單飛」訓練，這位飛官目前僅接受航線單飛訓練，飛行高度僅500公尺左右，相較高空飛行，若遇突發狀況，處置時間非常短暫。
環境部分，正值雨季，氣流相對不穩定，即便水平能見度良好，垂直能見度不見得優良，因此諸如此類的因素也會提高飛行風險；少子化部分，許多國家面臨同樣狀況，台灣是否有相對應變措施有待確認，但不能認定少子化為必然現象而視而不見。
張延廷最後認為，教官的角色相對重要，據他了解，退伍後回聘的飛行教官鐘點費長年未調整，致使部分退役者會選擇到民航發展，由於這些教官須帶飛最資淺學官，並教導各項動態飛行課目，壓力大且體能消耗快速，因此盼國軍合理調整飛行教官的鐘點費，讓經驗得以傳承。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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