【影評】《秋天的童話》：九七回歸的焦慮，輻射出香港移民潮下的「美國夢」
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《秋天的童話》將一整座城市裡的失戀、熱烈與曖昧夾在一片金黃色的楓葉裡，放在名為「舢板」的甜夢裡。周潤發與鍾楚紅在海邊的對視一笑，也正如同《甜蜜蜜》裡，張曼玉與黎明在櫥窗前的相遇——蒼海桑田，恍若隔世。
文：黃彥瑄
早在八四年《中英聯合聲明》之時，文人和作家紛紛陷入了感時憂國之熱，對於即將迎來的九七回歸，呈現「預想性的創傷」（anticipatory trauma），其中包含對暴行的投影、時代焦慮以及對移民的嚮往（白睿文，2016）。
對此，新浪潮導演許鞍華改編了張愛玲《傾城之戀》，儘管在電影中降低了歷史隱喻，影評依舊能從中讀出即將到來的「新一波」侵占（白睿文，2016）。在陳果《香港製造》中，三位對未來前景感到迷茫的少男少女，在這座城市中橫衝直撞，直到耗盡生命中的最後一絲氣力，從而反映出港人在回歸前的徬徨。何民傑認為這是對香港回歸的心理側寫，「一種遺棄或被遺棄的氛圍，其實點出了當時香港處境，也擊中香港人的心。」
除了對香港城市變遷的預想外，港人們也開始設想著，移民海外的生活。
香港移民問題在對「九七大限」的恐懼下開始失控，張婉婷《秋天的童話》反映八〇到九〇年代的移民熱，特別是在離開香港後，港人如何在異地尋求新生。
然移民卻非是生活的解方。觀眾可以從片中窺見的是，移民生活的酸楚，但在電影中卻是以插科打諢的形式沖淡生活中的不幸。當周潤發在百老匯前被警察誤認是賣票的黃牛，英文不流利的他心急的說到：You talk all of yes talk. I talk all of no talk.（你說的都對，我說的都不對）。他的有苦說不出，讓人看得既心疼又好笑，也帶出新移民在社會中的失語，形同被剪去了一條舌頭。
《秋天的童話》劇情敘述赴美求學的十三妹（鍾楚紅 飾），為了與愛人相聚隻身來到紐約。為了讓十三妹生活無虞，家人將她託付給遠房親戚船頭尺（周潤發 飾）照顧。甫至紐約的十三妹遭遇了男友的背叛，還得去適應這讓人無所適從的新生活。
讓人感到心酸的是，在家人眼中混得很開的船頭尺，實際上棲居於紐約破敗的群居公寓，忍受著骯髒、窘迫的生活環境，和窗外不時傳出的火車轟鳴聲。當作為留學生的鍾楚紅搬入這老舊公寓時，她對著被封印住的窗口感歎道，真希望能看到窗外的布魯克林大橋。
這座紐約最標誌性的建物，與她僅是一窗之隔，然而卻不得親眼所見，僅能透過窗邊微微透出的光線感受外頭鮮活的空氣。這扇被封住的窗口，象徵著新移民在美生活的窘境——在陰翳之處嚮往光明，亦是在糟糕的境遇裡憧憬美好的生活。
對此，周潤發為鍾楚紅畫了一幅布魯克林大橋的畫作，為她營造出對未來生活的美好幻象。畫作中的布魯克林大橋壯麗而雄偉，但事實上，兩人視野所及之處，仍是那低微、陰暗的橋墩處。
周潤發的角色是華人移民中的一種典型：他在中餐館打著零工、開著門都關不上的破舊跑車、住在唐人街的破敗街區，過著飄零且無根的浮游生活。與此相對的是兢兢業業過日子的十三妹，她替自己兼了好幾份工，認認真真的上學，實踐著飄渺無期的「美國夢」。
有趣的是，在陳可辛執導的《甜蜜蜜》裡，來自內地的張曼玉在改革開放的浪潮下，湧入了繁華的國際都市——香港。她勤勤懇懇的四處打工、炒股，一心盼望能賺大錢、實踐她的「香港夢」，彼時的香港則出現了大量移民潮。鍾楚紅和張曼玉飾演的角色既是一面鏡像，呈現在異地生活的苦悶；但兩人又發生了一種身份位置上的移轉：中國至香港／香港至美國。
儘管電影點出了移民生活的階級難題，在問題的揣摩上，《秋天的童話》始終只是為滿足觀眾香甜的美國夢：「流氓終於變成大亨，不斷因為不懂外國語言而鬧笑話的粗魯人，終於能體面地開口說英語，贏得美人芳心；片中所有暗戀、失戀和中國城的侷促可笑，都只是為了成就最後那個瀟灑而偉大的長島郊區的布爾喬亞（bourgeoisie）美夢。」（包子逸，2013）
電影以童話般的轉折作結，不同於好萊塢片利用尾聲來肯定劇情達到的穩定狀態，《秋天的童話》透過「雙重結局」反映故事的曖昧性（David Bordwell, 2001／何慧玲、李焯桃譯，2020）。
當鍾楚紅在海邊閒晃著，憶起往日的舊時光時，意外瞥見了那名為「舢板」（Sampan）的餐廳。過往的那些美好與遺憾，以新的樣貌重新出現——周潤發款款走出對她微笑道：Welcome to Sampan. Table for two? （歡迎來到舢板，兩位嗎？）
《秋天的童話》將一整座城市裡的失戀、熱烈與曖昧夾在一片金黃色的楓葉裡，放在名為「舢板」的甜夢裡。周潤發與鍾楚紅在海邊的對視一笑，也正如同《甜蜜蜜》裡，張曼玉與黎明在櫥窗前的相遇——蒼海桑田，恍若隔世。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。