曾國棟《關鍵決勝力》：不戰而屈人之兵，「無勝有利」才是《孫子兵法》的最高境界

文：曾國棟、李知昂

【最高明的《孫子兵法》！表面上沒有勝，卻是真正贏家！】

《孫子兵法》詮釋「勝」與「利」

有一次，我聽一位對於《孫子兵法》極有研究的講師，談《孫子兵法》如何詮釋「勝利」？

他問聽眾，你們知道勝利的英文怎麼寫嗎？大家的答案都是victory。他卻說不對，《孫子兵法》裡的勝利，是拆成兩個字來看，勝是是win，利是benefit。如果這樣拆，事情就能分成四個象限：有勝有利，無勝有利，有勝無利，無勝無利。

於是他又問大家，哪一個最好？多數人都回答：「有勝有利」最好。他又說不對。

最後講師揭曉答案：無勝有利，才是最好的！無論做生意或打仗，最後的目的是什麼？是為了「利」！如果能夠得利，何必一定要「勝」？假設結果對我有利，就算我沒有得到表面上的「勝」，無所謂呀！ 在某些情況下，投降反而得到更多，如果我的目的是為了做成生意，跟對方認輸、削一點面子又何妨？

有勝又有利，面子、裡子都拿到，為什麼反而不好呢？ 原因是為了「勝」，可能要花很大的力氣去打仗，或在商場上與人相爭。最後，當然你也是贏了，可是你要投入許多資源、時間，勞民傷財。「無勝有利」才是最高境界，類似於「不戰而屈人之兵」，是兵法的上上之策。

原來《孫子兵法》的「勝」與「利」竟是這樣算的！ 聽老師妙語如珠，學員們不禁恍然大悟，哈哈大笑。

啟發與迷思

我們常常陷入的迷思是，做許多事情都為了「勝」，不是為了「利」。導致有非常多的執著，讓你去爭執、爭取。其實花許多力氣爭，反而是不利的；因為你雖爭到利益，卻只贏這一次，甚至只拿到表面的勝利，實際上是吃虧。

秉持老二哲學，你也是勝利組

從創業的時候開始，創業夥伴邀請我進入公司，請我當老大，他當老二。將近三十年下來，我們合作愉快，都不覺得誰當老大、誰當老二有什麼差別。其實，我們兩人的薪水、股票、股息都一樣，老大只是責任比較重一點，以獲利來講，兩人是一樣的。那麼，何必爭著一定要當老大呢？

友尚加入大聯大控股，情況也是如此。他們做得很好，我不一定要搶著當老大，但是我的獲利並不會少，而且退居老二可以做許多其他的事，一樣有貢獻。總結來說，秉持老二哲學，其實也是人生勝利組！

投資合作要看長遠，適當讓利，不要只贏了表面

投資合作與購併，看的都是長遠的策略目標，往往需要適當地讓利，才能促成合作。只贏了表面，看似有利，其實是不利的。因此，在談購併的時候，我可能處處讓利，讓了七、八項，但卻透過談判過程，換回對我最重要的一項。或者對方想要的條件，我全部讓利，但加一條對我最重要的。這種願意讓利的心態，讓投資購併容易成功。

何況，投資購併談判時，某項條件即使表面上對自己有利，也可能損失長遠的利益。比方購併時，我方占五一％，對方占四九％，我方設了某個條件，假如未來我要買對方的股權，可以壓低價格。但這個條件對我方反而不利，因為會導致未來我方想買股權的時候，對方不願意賣給我們，這就是只贏了表面。

總而言之，不要只看短期、表面的利益，要看長遠。

無需事事據理以爭，要看狀況或私下商量

所以，無需事事據理以爭。你爭得面紅耳赤，在某次交易或會議上也許贏了，私底下卻給人很壞的印象，搞不好人家以後就不跟你做生意了。一般來說，如果你爭得太厲害，讓別人覺得你總是「整碗捧去」，總是不利於未來長遠的合作。

員工跟老闆之間也一樣，也許某件事老闆確實是錯了，但你據理以爭，老闆面子掛不住，卻會覺得你這個人不好用。這種情況要特別小心，表面上你是贏了，實際上你卻輸了！無論考績或升遷，都可能吃虧。因此，不是所有事情都要據理力爭，要看狀況。

如果需要跟老闆講清楚，可以私底下再建議。這樣老闆會欣賞你，因為你在檯面上給老闆面子，事後又給他好建議，他的面子和裡子都顧到了。

主管把功勞歸屬下，是創造雙贏

許多主管喜歡搶功，發表成果的時候總是跑第一，這樣做有幾個缺點：

一、抹煞屬下的功勞，屬下不開心，會削減未來團隊的戰力。

二、主管把成功都攬在自己身上，固然很風光，但若講錯了什麼，或後來出了哪些毛病，做主管的也沒退路了！

相反地，如果主管把成果、功勞歸給屬下，屬下會很高興，主管自己也有退路。最後得利最大的是誰？ 其實公司發展得好，得利最大的還是主管自己，帶頭的人是最光榮的。

把功勞歸屬下，不求表面上的風光，是最聰明的。把面子做給屬下，好像你沒拿到面子，其實你最有面子，因為你是最大得利者。別人也會覺得，是你這個主管帶團隊帶得很成功。

把功勞歸長官，升遷的就是你！

反過來說，屬下把功勞歸給長官，道理也是一樣，讓長官得面子，你就得了裡子。

舉個例子，三星電子的台灣區分公司辦一場大型運動會，是由台灣區總經理發起的，費了很多心力與時間，爭取政府合作等等。後來活動辦成了，三星集團總部派了許多高級長官出席，我本來以為，大會開場應該由厥功甚偉的台灣區總經理風光地上台致詞，這也合情合理，本來就是他主辦的。

可是我到場以後，發現不是這樣，從頭到尾，都是請總部的人上去講話，台灣區總經理甘願坐在台下陪襯。我看得佩服不已，因為他的付出最多，面子是他應得的，他卻把活動的鎂光燈全部讓給了總部的高層，自己一句話都不講。其實這是最聰明的做法，因為把功勞做給上級，自己備受上級賞識，升遷最快！

先說對不起是贏家

其實在很多場合，不管夫妻吵架，或是與客戶意見不同，甚至供應商掛你電話，都可以應用「無勝有利」的概念。