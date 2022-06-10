曾國棟《關鍵決勝力》：不戰而屈人之兵，「無勝有利」才是《孫子兵法》的最高境界
我們想讓你知道的是
我們常常陷入的迷思是，做許多事情都為了「勝」，不是為了「利」。導致有非常多的執著，讓你去爭執、爭取。其實花許多力氣爭，反而是不利的；因為你雖爭到利益，卻只贏這一次，甚至只拿到表面的勝利，實際上是吃虧。
文：曾國棟、李知昂
【最高明的《孫子兵法》！表面上沒有勝，卻是真正贏家！】
《孫子兵法》詮釋「勝」與「利」
有一次，我聽一位對於《孫子兵法》極有研究的講師，談《孫子兵法》如何詮釋「勝利」？
他問聽眾，你們知道勝利的英文怎麼寫嗎？大家的答案都是victory。他卻說不對，《孫子兵法》裡的勝利，是拆成兩個字來看，勝是是win，利是benefit。如果這樣拆，事情就能分成四個象限：有勝有利，無勝有利，有勝無利，無勝無利。
於是他又問大家，哪一個最好？多數人都回答：「有勝有利」最好。他又說不對。
最後講師揭曉答案：無勝有利，才是最好的！無論做生意或打仗，最後的目的是什麼？是為了「利」！如果能夠得利，何必一定要「勝」？假設結果對我有利，就算我沒有得到表面上的「勝」，無所謂呀！ 在某些情況下，投降反而得到更多，如果我的目的是為了做成生意，跟對方認輸、削一點面子又何妨？
有勝又有利，面子、裡子都拿到，為什麼反而不好呢？ 原因是為了「勝」，可能要花很大的力氣去打仗，或在商場上與人相爭。最後，當然你也是贏了，可是你要投入許多資源、時間，勞民傷財。「無勝有利」才是最高境界，類似於「不戰而屈人之兵」，是兵法的上上之策。
原來《孫子兵法》的「勝」與「利」竟是這樣算的！ 聽老師妙語如珠，學員們不禁恍然大悟，哈哈大笑。
啟發與迷思
我們常常陷入的迷思是，做許多事情都為了「勝」，不是為了「利」。導致有非常多的執著，讓你去爭執、爭取。其實花許多力氣爭，反而是不利的；因為你雖爭到利益，卻只贏這一次，甚至只拿到表面的勝利，實際上是吃虧。
秉持老二哲學，你也是勝利組
從創業的時候開始，創業夥伴邀請我進入公司，請我當老大，他當老二。將近三十年下來，我們合作愉快，都不覺得誰當老大、誰當老二有什麼差別。其實，我們兩人的薪水、股票、股息都一樣，老大只是責任比較重一點，以獲利來講，兩人是一樣的。那麼，何必爭著一定要當老大呢？
友尚加入大聯大控股，情況也是如此。他們做得很好，我不一定要搶著當老大，但是我的獲利並不會少，而且退居老二可以做許多其他的事，一樣有貢獻。總結來說，秉持老二哲學，其實也是人生勝利組！
投資合作要看長遠，適當讓利，不要只贏了表面
投資合作與購併，看的都是長遠的策略目標，往往需要適當地讓利，才能促成合作。只贏了表面，看似有利，其實是不利的。因此，在談購併的時候，我可能處處讓利，讓了七、八項，但卻透過談判過程，換回對我最重要的一項。或者對方想要的條件，我全部讓利，但加一條對我最重要的。這種願意讓利的心態，讓投資購併容易成功。
何況，投資購併談判時，某項條件即使表面上對自己有利，也可能損失長遠的利益。比方購併時，我方占五一％，對方占四九％，我方設了某個條件，假如未來我要買對方的股權，可以壓低價格。但這個條件對我方反而不利，因為會導致未來我方想買股權的時候，對方不願意賣給我們，這就是只贏了表面。
總而言之，不要只看短期、表面的利益，要看長遠。
無需事事據理以爭，要看狀況或私下商量
所以，無需事事據理以爭。你爭得面紅耳赤，在某次交易或會議上也許贏了，私底下卻給人很壞的印象，搞不好人家以後就不跟你做生意了。一般來說，如果你爭得太厲害，讓別人覺得你總是「整碗捧去」，總是不利於未來長遠的合作。
員工跟老闆之間也一樣，也許某件事老闆確實是錯了，但你據理以爭，老闆面子掛不住，卻會覺得你這個人不好用。這種情況要特別小心，表面上你是贏了，實際上你卻輸了！無論考績或升遷，都可能吃虧。因此，不是所有事情都要據理力爭，要看狀況。
如果需要跟老闆講清楚，可以私底下再建議。這樣老闆會欣賞你，因為你在檯面上給老闆面子，事後又給他好建議，他的面子和裡子都顧到了。
主管把功勞歸屬下，是創造雙贏
許多主管喜歡搶功，發表成果的時候總是跑第一，這樣做有幾個缺點：
一、抹煞屬下的功勞，屬下不開心，會削減未來團隊的戰力。
二、主管把成功都攬在自己身上，固然很風光，但若講錯了什麼，或後來出了哪些毛病，做主管的也沒退路了！
相反地，如果主管把成果、功勞歸給屬下，屬下會很高興，主管自己也有退路。最後得利最大的是誰？ 其實公司發展得好，得利最大的還是主管自己，帶頭的人是最光榮的。
把功勞歸屬下，不求表面上的風光，是最聰明的。把面子做給屬下，好像你沒拿到面子，其實你最有面子，因為你是最大得利者。別人也會覺得，是你這個主管帶團隊帶得很成功。
把功勞歸長官，升遷的就是你！
反過來說，屬下把功勞歸給長官，道理也是一樣，讓長官得面子，你就得了裡子。
舉個例子，三星電子的台灣區分公司辦一場大型運動會，是由台灣區總經理發起的，費了很多心力與時間，爭取政府合作等等。後來活動辦成了，三星集團總部派了許多高級長官出席，我本來以為，大會開場應該由厥功甚偉的台灣區總經理風光地上台致詞，這也合情合理，本來就是他主辦的。
可是我到場以後，發現不是這樣，從頭到尾，都是請總部的人上去講話，台灣區總經理甘願坐在台下陪襯。我看得佩服不已，因為他的付出最多，面子是他應得的，他卻把活動的鎂光燈全部讓給了總部的高層，自己一句話都不講。其實這是最聰明的做法，因為把功勞做給上級，自己備受上級賞識，升遷最快！
先說對不起是贏家
其實在很多場合，不管夫妻吵架，或是與客戶意見不同，甚至供應商掛你電話，都可以應用「無勝有利」的概念。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
- 收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
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- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep05
（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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