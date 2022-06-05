台灣準備好迎接「永續旅人」了嗎？在國際旅遊業界，永續早不再是nice to have，而是must have
我們想讓你知道的是
在國際旅遊業界，永續早不再是nice to have，是must have。而許多台灣觀光業者、地方創生團隊在規劃中雖包含永續元素，但如果能取得相關認證的團隊，會更容易吸引目光。
文：王先棠
疫情下，觀光業者、地方創生團隊都在思考經營之路該怎麼走。台灣觀光地方創生協會（觀創會）最近邀請專家，以「玩出旅行新態度」為題做分享，帶大家從永續觀點，看地方觀光怎樣與ESG潮流接軌，鼓勵大家認識國際標準，甚至爭取認證。
旅遊服務平台Expedia四月針對歐美、中國、印度、日本等11個市場共11,000名消費者做調查，竟發現：高達90％的消費者在旅行時傾向挑選「永續選項」（sustainable option），也就是環境衝擊較小、支持地方經濟及文化發展的行程。
如果你問金界旅運集團副董事長張詩怡，觀光旅遊這一行，有什麼重要趨勢？她也會告訴你：永續旅人（sustainable traveler）時代來臨，還沒啟動永續轉型的觀光同業夥伴，不妨以積極態度學習國際標準，取得認證。
為什麼要做國際認證？
故事開始在十年前。
在海外的國際旅展上，有歐洲永續旅遊的倡議組織，到台灣業者的攤位詢問業者對永續旅遊的理解。當時張詩怡就想：標榜永續似乎有益公司形象塑造。
但是她真正體認永續對旅遊業的重要，是2018年金界的國際客戶皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises）成為全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council，GSTC）會員，承諾擬定明確的永續發展目標，包括2020年底，要在世界各地推出1000個由GSTC合作認證機構認證的永續旅遊。
這代表與此郵輪界指標業者合作的各國接地岸上觀光旅行社，都被期待要加快腳步，取得國際認證。
GSTC是聯合國認可、支援的獨立組織。旗下會員包括觀光旅宿業者、NGO、國家和地方政府機關、在地社群等。它從事全球永續旅遊標準的制定、推廣，本身不直接做永續旅遊認證，是透過專業認證機構進行。
台灣交通部觀光局也是GSTC成員，2020年《台灣觀光政策白皮書》就提到，鼓勵觀光業參照GSTC的全球永續觀光準則，自主推動計畫，取得認證。
旅遊業、製造業，處境其實很相似
「日月潭是國內外旅客都要造訪的熱門景區，周邊飯店林立，如果飯店廢水未經處理都排進潭裡，環境怎麼永續？」張詩怡藉此點出觀光旅遊業的永續挑戰。
過去常有觀光業者以「對環境毫無污染」自豪。如今很多人知道，只要將航空在內的交通部份納入考量，有「無煙囪產業」美稱的觀光業，也算碳排大戶。
「旅遊業跟製造業處境很像，永續浪潮吹得很快，當國際客戶開始重視ESG（環境、社會、治理）議題，必定影響在地供應商。」
張詩怡強調，在國際旅遊業界，永續早不再是nice to have，是must have。
她分享了她所知、有助地方觀光業者實現永續目標的四種國際認證：
- Green Destinations 綠色旅遊目的地——台灣獲得認證的，包括東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、日月潭國家風景區
- Control Union - GSTC Hotel Certification 國際永續飯店認證——台灣獲認證的有南投兩腳詩集概念旅館、雲品溫泉酒店等
- Travelife Tour Operators and Travel Agents 旅行業者永續認證
- Green Travel Seal 綠色旅行標章
金界旅運集團的部分，選擇2007年由英國組織創立的Travelife認證，在台灣永續旅行協會輔導下，展開認證申請。從2018年參與評估（engagement），展開規劃，到2021年經過書面審查，取得Travelife Tour Operator & Travel Agent國際第三方認證標章「Travelife Partner」資格，時間長達三年，期間準備了130多種英文文件。
之後，金界還要朝第三階段「Travelife Certified」最高認證邁進。
由內而外的永續管理
「做永續旅遊認證，不只要確保遊程食宿、交通有永續內涵，也看旅遊業者怎麼做公司內部管理。」
張詩怡表示，2020年新冠疫情擴大時，公司把更多人力投入認證資料整理工作。公司內部還建立了綠色團隊（green team），定期開會，以環保3R（減量、重複使用、回收）為目標，討論實施進度。
備審資料有十個面向，多與企業社會責任（CSR）有關，諸如經營旅行社所涉及的勞動條件、環境、生物多樣性情況，以及辦公室營運、供應鏈、目的地、消費者等環節，並且納入「敏感區盤點」，這是檢視原住民部落等在生態、文化上有特殊敏感議題的目的地，有無充足教育資訊提醒遊客、導遊保持地方原貌，不造成傷害。
做永續認證的基線評估（baseline assessment），有許多要注意的細節，像是辦公室電器是否節能，影印紙張來源是否經FSC森林管理委員會認證，是否少用紙杯，茶包、咖啡是否優先採用在地產品等。
同時，透過水電費用、差旅支出、廢棄物等類別的量化追蹤資料彙整，呈現公司整體碳足跡與資源利用改善情形。放棄印刷大批紙本行銷資料給客戶，改以QR code掃碼連結網上資料，也是一種進步。
進入國際合作網絡
張詩怡強調，取得國際認證，等於正式進入國際永續旅遊業者的圈子。
外國業者不熟悉台灣市場生態，要尋求對口單位、合作夥伴，會直接找一樣認同永續價值的台灣團隊。許多台灣觀光業者、地方創生團隊在服務、產品規劃中，已包含永續元素，或以此為宣傳號召，但取得相關認證的團隊，更容易吸引目光。
大環境的趨勢，是政府機關希望從重視永續、紀錄良好的企業做採購，企業也需要重視永續的合作夥伴，如果未達他們設定的永續目標，可能會錯失合作機會。
觀創會理事長蔡文宜呼應說，採納永續旅遊國際標準，日益重要。國內業者、地方創生團隊，即便不以吸引外國訪客為工作重點，仍可考慮爭取國際認證，因為企業界在ESG風起雲湧時刻，更希望找到有永續相關認證的業者。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。