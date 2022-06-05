台灣準備好迎接「永續旅人」了嗎？在國際旅遊業界，永續早不再是nice to have，而是must have

文：王先棠

疫情下，觀光業者、地方創生團隊都在思考經營之路該怎麼走。台灣觀光地方創生協會（觀創會）最近邀請專家，以「玩出旅行新態度」為題做分享，帶大家從永續觀點，看地方觀光怎樣與ESG潮流接軌，鼓勵大家認識國際標準，甚至爭取認證。

旅遊服務平台Expedia四月針對歐美、中國、印度、日本等11個市場共11,000名消費者做調查，竟發現：高達90％的消費者在旅行時傾向挑選「永續選項」（sustainable option），也就是環境衝擊較小、支持地方經濟及文化發展的行程。

如果你問金界旅運集團副董事長張詩怡，觀光旅遊這一行，有什麼重要趨勢？她也會告訴你：永續旅人（sustainable traveler）時代來臨，還沒啟動永續轉型的觀光同業夥伴，不妨以積極態度學習國際標準，取得認證。

為什麼要做國際認證？

故事開始在十年前。

在海外的國際旅展上，有歐洲永續旅遊的倡議組織，到台灣業者的攤位詢問業者對永續旅遊的理解。當時張詩怡就想：標榜永續似乎有益公司形象塑造。

但是她真正體認永續對旅遊業的重要，是2018年金界的國際客戶皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises）成為全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council，GSTC）會員，承諾擬定明確的永續發展目標，包括2020年底，要在世界各地推出1000個由GSTC合作認證機構認證的永續旅遊。

這代表與此郵輪界指標業者合作的各國接地岸上觀光旅行社，都被期待要加快腳步，取得國際認證。

GSTC是聯合國認可、支援的獨立組織。旗下會員包括觀光旅宿業者、NGO、國家和地方政府機關、在地社群等。它從事全球永續旅遊標準的制定、推廣，本身不直接做永續旅遊認證，是透過專業認證機構進行。

台灣交通部觀光局也是GSTC成員，2020年《台灣觀光政策白皮書》就提到，鼓勵觀光業參照GSTC的全球永續觀光準則，自主推動計畫，取得認證。

旅遊業、製造業，處境其實很相似

「日月潭是國內外旅客都要造訪的熱門景區，周邊飯店林立，如果飯店廢水未經處理都排進潭裡，環境怎麼永續？」張詩怡藉此點出觀光旅遊業的永續挑戰。

過去常有觀光業者以「對環境毫無污染」自豪。如今很多人知道，只要將航空在內的交通部份納入考量，有「無煙囪產業」美稱的觀光業，也算碳排大戶。

「旅遊業跟製造業處境很像，永續浪潮吹得很快，當國際客戶開始重視ESG（環境、社會、治理）議題，必定影響在地供應商。」

張詩怡強調，在國際旅遊業界，永續早不再是nice to have，是must have。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

她分享了她所知、有助地方觀光業者實現永續目標的四種國際認證：

Green Destinations 綠色旅遊目的地——台灣獲得認證的，包括東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、日月潭國家風景區

Control Union - GSTC Hotel Certification 國際永續飯店認證——台灣獲認證的有南投兩腳詩集概念旅館、雲品溫泉酒店等

Travelife Tour Operators and Travel Agents 旅行業者永續認證

Green Travel Seal 綠色旅行標章

金界旅運集團的部分，選擇2007年由英國組織創立的Travelife認證，在台灣永續旅行協會輔導下，展開認證申請。從2018年參與評估（engagement），展開規劃，到2021年經過書面審查，取得Travelife Tour Operator & Travel Agent國際第三方認證標章「Travelife Partner」資格，時間長達三年，期間準備了130多種英文文件。

之後，金界還要朝第三階段「Travelife Certified」最高認證邁進。

由內而外的永續管理

「做永續旅遊認證，不只要確保遊程食宿、交通有永續內涵，也看旅遊業者怎麼做公司內部管理。」

張詩怡表示，2020年新冠疫情擴大時，公司把更多人力投入認證資料整理工作。公司內部還建立了綠色團隊（green team），定期開會，以環保3R（減量、重複使用、回收）為目標，討論實施進度。

備審資料有十個面向，多與企業社會責任（CSR）有關，諸如經營旅行社所涉及的勞動條件、環境、生物多樣性情況，以及辦公室營運、供應鏈、目的地、消費者等環節，並且納入「敏感區盤點」，這是檢視原住民部落等在生態、文化上有特殊敏感議題的目的地，有無充足教育資訊提醒遊客、導遊保持地方原貌，不造成傷害。

做永續認證的基線評估（baseline assessment），有許多要注意的細節，像是辦公室電器是否節能，影印紙張來源是否經FSC森林管理委員會認證，是否少用紙杯，茶包、咖啡是否優先採用在地產品等。

同時，透過水電費用、差旅支出、廢棄物等類別的量化追蹤資料彙整，呈現公司整體碳足跡與資源利用改善情形。放棄印刷大批紙本行銷資料給客戶，改以QR code掃碼連結網上資料，也是一種進步。

進入國際合作網絡

張詩怡強調，取得國際認證，等於正式進入國際永續旅遊業者的圈子。

外國業者不熟悉台灣市場生態，要尋求對口單位、合作夥伴，會直接找一樣認同永續價值的台灣團隊。許多台灣觀光業者、地方創生團隊在服務、產品規劃中，已包含永續元素，或以此為宣傳號召，但取得相關認證的團隊，更容易吸引目光。

大環境的趨勢，是政府機關希望從重視永續、紀錄良好的企業做採購，企業也需要重視永續的合作夥伴，如果未達他們設定的永續目標，可能會錯失合作機會。

觀創會理事長蔡文宜呼應說，採納永續旅遊國際標準，日益重要。國內業者、地方創生團隊，即便不以吸引外國訪客為工作重點，仍可考慮爭取國際認證，因為企業界在ESG風起雲湧時刻，更希望找到有永續相關認證的業者。