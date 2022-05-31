香港晚報：中大「尋找民女」活動，發起者盼傳承記憶

1）中大尋找民女活動傳承記憶

中大校方去年底移走校內有11年歷史的民主女神像（民女）。有人在校內發起「尋找民女」活動，今日（31日）起至6月5號，每天在校園不同角落放置10cm大小的民女，邀請全校師生將民女「帶翻屋企」。

今天下午3點，發起人提示第一批3D打印的民女被放在「2/F & 4/F」。約40分鐘後，發起人表示已有同學在大學圖書館找到它們。

發起人說該些民女，是在半年間收集影像資料、調整及砌出3D模型後，3D打印製成的，獲原版創作者陳維明授權使用，「就算守唔住廣場上嘅佢，我哋都想將呢份記憶傳承落去」。

2）沙田和你Shop三男女暴動囚40至44個月

2019年9月22日有示威者在沙田新城市廣場「和你Shop」，2男1女早前被裁定暴動罪成，其中男工程師另被控阻差辦公罪成；3人今在區域法院被判監40至44個月。

法官謝沈智慧認為本案非同類案件中最嚴重，但有組織及預謀，示威者各司其職堵路、縱火。謝沈智慧又指，「真誠固執的人將其信念強加諸他人，如同騎劫，社會並不會容忍」，判刑需予以阻嚇。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

3）鄒幸彤入稟覆核法庭拒撤報導限制

已解散的支聯會被控「煽動顛覆國家政權」今日提訊。支聯會前副主席鄒幸彤，就早前裁判法院拒絕撤銷傳媒報導限制的決定，入稟高等法院提出司法覆核。

鄒幸彤指出，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉，錯誤行使法例沒有賦予的酌情權否決被告申請，令公開審訊由「權利變成特權」。她要求法庭頒令推翻該決定及撤銷報導限制。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

4）MIRROR演唱會實名購票網超載

今早10點男團MIRROR演唱會門票開賣，為首次在紅館用實名制售票的流行演唱會，每人限買2張，大批人搶購。有網民表示，系統偶爾彈出、不斷重載，顯示「重試中...」和「無法連上這個網站」。12場演唱會的37700張門票今日全部售出。

Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin