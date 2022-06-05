【小說】米蘭昆德拉《玩笑》選摘：「為什麼你這麼需要自由？」他反問：「你不也是？」
我們想讓你知道的是
《玩笑》是文壇大師米蘭．昆德拉寫作生涯的起點，也是他對當代政治和社會問題的表態，既是親身見證，也是沉重控訴。這個故事構築於似假還真的世界，沒有絕對的敘述者，但卻比所有史學作品更忠實深入。
文：米蘭・昆德拉（Milan Kundera）
就這樣，好幾年過後，我又回到故鄉。站在大廣場上（孩童時代，然後少年時代，然後青年時代，穿越一千次了），我心裡並沒有絲毫感動。大廣場上有座鐘樓（好像戴頭盔的騎士），從那上面可以俯瞰腳下片片屋頂，我反而覺得這廣場好像軍營的大練兵場。這個位於摩拉維亞的城市昔日是抵抗馬札爾人和土耳其人進襲的堡壘。我覺得過去的禦敵功能使它的面貌烙下無可抹滅的醜陋。
幾年過去，沒有什麼吸引我回鄉的動機；我心裡想，這座城市對我而言可有可無，而這一點在我看來是再自然不過的了：十五年來，我一直住在外地，這裡只剩幾個舊識，或者幾位朋友（不過我寧願避開他們），母親葬在一處陌生墳地，我也許久不曾聞問。
可是我在欺騙自己，我所謂的「可有可無」其實是股恨意。理由沒能想通，因為過去在這裡，就像日後在其他城市，好事壞事都曾發生在我身上，反正，那股恨意一直都在就是了。我是在旅程中發現這個現象的；其實，這次回鄉所執行的任務，我本來大可以在布拉格將它完成，可是我突然禁不住引誘，想在自己出生的這座城市執行所託，正好這項任務庸俗平凡而且帶有諷刺意味，於是便以可笑方式讓我不必承擔一種疑慮，以為回鄉是虛情假意在緬懷過去時光。
我再一次以嘲弄的眼光掃視這座醜陋難看的廣場，然後轉過身去，朝著旅館所在的那條路走去，那間我已預定好了房間過夜的旅館。門房將一把木製的梨形鑰匙交給我並且說道：「三樓。」房間並不怎麼討人喜歡：靠牆一張床舖，房間中央佔了一個小桌，不過只配一把椅子，床邊擺了一張誇張矯飾的梳妝台，桃花心木質地，帶有鏡子，門邊還有一個小得不能再小，而且表面呈鱗片狀剝落的洗臉台。
我把公事包放在桌上，然後打開窗戶。眼前是一座中庭還有一排房子，光溜溜的背面很是骯髒。我把窗戶關上，拉下窗帘，接著走到洗臉台旁邊。上面有兩個水龍頭，一個標著紅字，另一個標著藍字；我試了試，兩邊的出水都是冷的。我打量那張桌子，桌面的大小是還夠擺上一支酒瓶和兩個杯子；可惜桌邊只能坐一個人，房間裡面硬是找不到第二張椅子。
我把桌子推向床邊，然後試著坐在床上，結果卻發現桌太低矮而床面又太高；此外，我一坐下，床墊整個就深深凹陷下去，顯而易見，這床不但無法充做座椅，恐怕連它原本讓人安眠的功用都值得懷疑了。
我緊握拳頭將身軀撐上床去，然後躺在上面，同時還小心翼翼將沒有脫去鞋子的雙腳抬高，以免弄髒被子和床單。床墊承受我的體重立刻凹陷下去，我好像躺在一張吊床上面或是縮在狹窄的墳穴裡頭，很難想像還有人可以和我一起睡在上面。
我起身坐上椅子，一面出神看著那面被陽光照成半透明的窗帘，一面動腦筋想著。這個時候，外面走廊響起腳步和說話的聲音；那是邊走邊聊的一男一女，他們說的每一句話都清晰可聞。
他們提到一個逃家的小孩，名叫皮特爾，還有一個叫克拉拉的愚蠢姑媽，是她慣壞那小孩的。接著傳來鑰匙在鎖孔轉動的聲音，有扇門打開了，然後剛才那兩個人聲又繼續在隔壁的房間聊起來了；我聽見女人嘆息的聲音，（沒錯，連嘆息聲都能灌進我的耳孔！）然後又聽見那個男人說他下定決心，要去和克拉拉姑媽說兩句話。
我站起身子，心中也打定主意；我走到洗臉台旁邊，將兩手再洗一次，用毛巾擦乾之後便出門離開旅館。起先我也不知道該往哪裡去。我只知道，如果我不想讓這趟旅程原本的計畫落空（這趟旅程千里迢迢又挺累人），只因為旅館房間設備不完善而失敗，那麼即便我再一千個不願意，也不得不謹慎秘密地請求當地哪一位朋友協助。
我的腦際飛快地閃過一張張青年時代朋友的臉龐，可是立刻全部被我否決掉了，因為我此行前來所負的任務性質機密，如果和那些舊識聯繫，那麼勢必要交代多年不見期間彼此如何如何，這點我是不喜歡的。
後來我終於想起來，以前在這個城裡，我曾幫忙一個男的謀得一個職位，而他現在或許還住在這裡。依照我對他的認識，他應該很高興這次能有機會報答先前我所施的恩惠。那是一個古怪的人，他的道德標準甚為嚴峻，但個性同時又是好動不安定的，這點真令人好奇。
就我所知，他和妻子離婚已有數年。離婚的理由很簡單，因為他居無定所，哪裡都能棲身，唯獨不和妻兒住在一起。不過一想到他可能再婚我就擔憂起來，因為這樣會使得我執行任務的過程變得複雜。我一面想，雙腳一面朝著醫院走去。
這所醫院是由一幢幢的大樓和小屋構成，錯落有致散布在一片廣袤的花園裡。我走進大門旁邊的小崗亭裡，看見門房坐在桌子後面，於是請他幫我聯絡病毒學部門；他把電話直接推到靠我這邊的桌緣並且說道：「02！」我於是撥了02，但是話筒那一邊的人卻告訴我，寇斯特卡醫師前幾秒鐘才離開辦公室，正朝出口的方向走去。
因此我便在靠近大門邊的一張長凳上坐下，生怕等不到他，一面心不在焉地看著那些穿著醫院藍白相間條紋長袍的人在附近晃來晃去，最後我瞧見他。他走過來，神情若有所思，身材高大卻很瘦削，外表不很光鮮但是親切，是的，是他沒錯。
我從長凳上站起來，然後迎面朝他走去，好像差一點要撞上他似的；他起先對我投以不悅的眼神，可是才一轉瞬便認出是我並且展開雙臂。我感覺得出來，他的驚訝帶著快樂，那種出自內心的歡迎態度讓我十分高興。
Tags：
月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。