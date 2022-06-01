國民黨迷失在拜登「保台說」展開的多重宇宙，那裡只有「萬惡美帝」以及「美麗中國」
我們想讓你知道的是
國民黨針對美國挺台的種種說法，看得既令人陌生又眼熟，陌生的是他們所處的時空彷彿跟你我所看見的不是同一個；而熟悉的則是，類似甚至完全一樣的論調，你總可以在中共授意的官方或媒體論述中找到。
文：王濬（兩岸政策幕僚、自由撰稿人、台大國發所碩士）
美國總統拜登在其「亞洲行」的東京之站中，當著日本首相岸田文雄與國際媒體當面表態「若中國發動武力侵略，美國將會動用武力軍事防衛台灣」。儘管親中媒體聽聞後忙著想找出各種理由挑拜登的語病，處心積慮想打造「拜登只是口誤」或「美國不會助台」的認知作戰。
但中共兩天內一共三次的強烈回應（外交部兩次，國台辦一次），以及隨即發動中國學者與官媒對台美政府鋪天蓋地的謾罵攻擊——中共氣急敗壞又惱羞成怒的樣子，早已證明了由美國總統親口說出「保衛台灣」的宣示承諾，擁有的份量與造成的影響，堪稱拜登此次「亞洲行」裡最引人注目的焦點，甚至將持續改變著印太區域的政經局勢與未來走向。
拜登「保台論」是給想複製「俄烏情勢」的中共一記當頭棒喝
在中國持續藉由軍機、軍艦及各種軍事手段在台灣周邊進行武力威嚇，又透過各種「小粉紅」、「五毛」與在台代理人對台灣進行永無休止的認知作戰與滲透分化。
在全球疫情依然嚴峻的當下更在「世界衛生大會」（WHA）打壓台灣、為政治因素而公開置至少兩千三百萬人的健康安危於不顧——的這個時刻，美國總統親自表態「會軍事保衛台灣」，無疑是給台美關係的「堅若磐石」再添一道牢固的保證，除了讓近來那些不斷操作「棄台論」的認知作戰大軍們「閉嘴」，也是美國想給一直想複製「俄烏戰事」而蠢蠢欲動的中國一記當頭棒喝。
全世界都在談論拜登「保台說」的背後意義與重大影響——嗯，或許除了國民黨以外，畢竟他們一直都「平行時空」的非常厲害。但這次國民黨對於拜登表態的種種反應與荒謬言論，更又再度超出了你我所能認知與理解的範疇，彷彿是剛從另一個你我所陌生的「多重宇宙」裡穿越過來。
對美總統表態竟要「白紙黑字」，對中信口承諾卻總感恩涕零
其中最「經典」的，應屬國民黨的「地下黨主席」、「戰鬥藍」領袖趙少康說的「請美國『白紙黑字寫下來』」、「留下記錄以免日後變卦反悔」——這不禁讓人想到了國民黨之前在面對美國捐贈台灣疫苗時的嘴臉：人家不捐說沒義氣，捐了又嫌數量太少小氣，捐的數量充足了竟又開始嫌這個有副作用，或質疑那個是不是快過期……完全是一臉的「巨嬰加奧客」貌。
而這次國民黨顯然又要故技重施，反正美國不管有多挺台，在國民黨眼裡都永遠有骨頭能挑，反倒是中國隨空口給個承諾，或一張「授權捐贈1000萬劑疫苗」的便簽就感恩涕零，反正就是認定「美國一定不懷好意，中國就是真心誠意」，不知到底要找遍多少個「宇宙」，才能遇到一個他們所描述的「可愛中共」？
如果連拜登說了都「不算」，國民黨何時才願面對現實？
若依照國民黨外交與國防委員會的立委吳斯懷說，美國的「一中政策」要改變「不是拜登說了算」，不必急著解讀應「先讓子彈飛一會兒」。
只是，過去每次有美國參眾議員或前重要官員訪台，哪怕都已經打著「拜登特使代表」的明確授權了，國民黨照樣要對這些訪台政要的挺台言論酸說「啊又不是現任官員」、「他們說了又不算」，如今真的「進化」到連美國總統本人說的話都可以覺得「不算」，也真的是令人嘆為觀止。
美國政府的「一中政策」（One-China Policy）未變沒錯，但當美國總統、政府與政要都一而再、再而三地清晰表態「防衛台灣」、不會讓中國使用武力併吞台灣，並強調「要以符合台灣人民意願與最大利益的方式」和平解決兩岸議題（而不是中共說的什麼「14億中國人共同決定」），不知道國民黨要繼續無視現實到什麼時候，才能看見美國對台的承諾與善意堅韌。
又到底，是要等「子彈」飛到哪裡，才會甘願呢？
反批拜登「推進台灣風險」，國民黨配合中共無底線
質疑拜登「保台說」的效力還不夠，國民黨更開始加碼「抹黑恫嚇」。
國際上，除了東京大學教授松田康博認為拜登的說法有助加強美國對台「戰略模糊」政策的有效性以外，許多美、日學者亦同意「保台說」係對包括台灣在內的美國盟友傳遞訊號，並警告中國「不要輕舉妄動」。
但看在國民黨「外交國防事務菁英」的眼中卻顯然是另一回事：國民黨智庫「國家安全組」召集人林郁方說「美國明白台灣是中國的核心利益」，因此「美國不想為台灣打仗」；外交與國防委員會的藍委馬文君更直接批拜登「保台說」是在推進台灣風險、口惠而實不至，台灣選擇「站隊美國」卻「仇視中國」不好。
上面這些說法，看得既令人陌生又眼熟，陌生的是他們所處的時空、所面對的中國與美國彷彿跟你我所看見的不是同一個；而熟悉的則是，類似甚至完全一樣的論調，你總可以在中共授意的官方或媒體論述中找到。
診斷他國元首「年老失言」、「罹患瞻妄」，真正不知所云又失言失格
而如果你以為這一切已經夠荒謬奇幻了，那顯然你對國民黨的認識還不夠深——又或者，他們來自的「多重宇宙」遠比我們想像的還要遙遠陌生。
前國民黨副秘書長黃奎博稱拜登「年紀偏長、出訪辛苦」，「人一累就容易犯錯，口誤機率很大」，顯示國民黨想直接用「失言」來定調拜登言論的小小掙扎；而另一個藍委葉毓蘭更直接「加碼診斷」，質疑拜登患有「瞻妄與不知所云的症狀」，還說自己「是一個實事求是的人，不會被拜登的三兩句話就呼巄去。」
先不論哪個「實事求是」的人會用「每天狂喝清冠茶」來「防疫」，遑論頂著國會議員與前警大教授的頭銜竟公開說外國元首「有病」，真的患有「瞻妄」的，應該長期是對國際局勢與台灣民意出現認知障礙和幻覺幻聽的國民黨自己。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
我們想讓你知道的是
為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：