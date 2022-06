【影評】《別回頭》：風起雲湧的六零年代，紀錄巴布狄倫的搖滾與未知

文:過期映像 Expired Imagine

開場《地下鄉愁藍調》(Subterranean Homesick Blues)的MV裡,畫框一角的巴布狄倫(Bob Dylan)直視鏡頭,手中的字卡隨著快板敘事歌詞一幀幀掉落。

《別回頭》作為關於巴布狄倫(Bob Dylan)的首部紀錄片、導演彭尼貝克(D. A. Pennebaker)於1965年巴布狄倫倫敦巡迴的近身紀錄,在插電樂器的交錯下宣告著巴布狄倫在音樂上的重要轉變。縱使幾個月後,在新港民謠音樂節(Newport Fork Festival)狄倫將因插電的編制而被群眾投以噓聲,他也將義無反顧地向搖滾和未知的風格走去。

《別回頭》裡,大量的手持、跟拍與同步收音,復現了六零年代狄倫的直率與對主流媒體的質疑,幾場與報社記者之間極具張力的交談,都因宛若不存在的攝影機而更逼近真實。而本片作為音樂紀錄片,也為往後的相關作品開創了「Rockumentary」的子類型。

六零年代初期,因運著社會上對於保守主義和政府由上而下媒體控管的反動風氣,影像所謂的「真實」被指認為是主流媒體透過場面調度與陳設所創建的虛假,獨立影人們便試圖在嶄新的影像形式上追求「客觀真實」(Objective truthfulness),開創「直接電影」(direct cinema)的紀錄片風格,力圖呈現在片場之外的真實景象,以反抗任何來自權威者對「影像真實」的建構性。

懷斯曼(Frederick Wiseman)、梅索兄弟(Maysles)和彭尼貝克等人便是當時「直接電影」的先鋒者,秉持著「拍攝者即觀察者」的信條,認為鏡頭要如同牆上的蒼蠅一般,以不介入影像現場的方式呈現出真實。

彼時,紀錄片的變革也有賴於影像技術上的創新才能達致。如:攝影機改良為可攜式的輕量設備,並搭配同步錄音技術,讓影像創作者能同時捕捉來自於當下的音畫,使得聲音不再需要透過事後的模擬、製作而有失真的可能,鏡頭也能跟隨被攝現場而有較高的機動性。

應和著當年風起雲湧的民權運動,「直接電影」融紀錄影像之於「真實」意義的重探,以及新技術導入電影創作的革新,成了鬆綁過往影像受制於社會權威的新型態。

由此,彭尼貝克認為,最好的紀錄影像便是讓鏡頭和背後的拍攝者,在現場的存在感降至最低。「我曾將鏡頭靜置在室內的地板上。有時,我也會默默地將攝影機擺在我的腿上,按下錄影鍵後就開始拍攝現場。」[1]

彭尼貝克的攝影機除了追隨過巴布狄倫的倫敦巡迴,更曾在蒙特利流行音樂節(Monterey Pop Festival)的現場見證Jimi Hendrix、 Janis Joplin等人的演出,做為六零年代中後,「搖滾」隨著抗爭行動加劇而脫胎成為更能載負社會高張情緒的音樂,也轉變為更成熟藝術形式的紀實。

Photo Credit: 《Dont Look Back》

《別回頭》裡,彭尼貝克目睹的不只是巴布狄倫音樂生涯轉變,更是狄倫對主流媒體反叛,並且不願受制於任何詮釋的桀敖而自由的見證。

1965年,於市政廳演出的前幾分鐘,只見狄倫兀自刷著吉他,從容不迫地熄菸、拴緊口琴,走入深景處的舞台。景框裡,我們未見群眾,只聽見狄倫真誠唱著〈All I Really Want to Do〉,一如本曲出自於狄倫第四張、曲風漸漸轉向的《Another Side of Bob Dylan》的第一首歌,作為在《別回頭》的第一顆演出畫面,同時向台下群眾和影像觀者宣示著不願被簡化、歸類、否定的自我,如此我們便也懂得後來狄倫何以在話語間不斷與記者們周旋詰問了。他所想要的,也許就僅僅是與聽著他的歌(無論是民謠或搖滾)的人們搭建起聯繫。

媒體總愛問他「你的歌是不是希望控訴著些什麼?」曾經,狄倫也認同民謠是比起搖滾更為嚴肅的音樂,認為它總能更深層地照見社會上令人絕望的真實。然而,當非裔記者詢問他所認為的「民謠的社會影響力」和狄倫詞曲中的人道主義精神時,狄倫的回答卻未被剪進片中,就如同他在鏡頭裡從未承認自己的音樂是民謠那樣。

但下一個畫面,卻是狄倫站在一群非裔勞工前彈唱著〈Only A Pawn in Their Game〉,那是首講述黑人民運領袖Medgar Evers遭刺殺的民謠。記者們說,狄倫聽起來是憤怒的;一名記者在演唱會後隔著話筒説:「他唱歌像是在佈道,他的悲劇氣質讓觀眾沈浸其中」對此,狄倫卻從不認為自己真的在對抗什麼。

或許,狄倫迂迴的表述會引來人們的質疑,一如片中最後一場與《時代雜誌》(Time Megazine)記者的對話。在狄倫帶著慍怒闡明自己不是個民謠歌手、不為了什麼理由去填寫歌詞,不會為了特定的意識型態去搖旗吶喊,語畢,記者只愣愣地、冒犯地問了「你在乎你唱了什麼嗎?我認為你沒有勇氣回答。」

然狄倫只是一再地聲明自己並不是個流行歌手,「我想我就只是出來唱歌,並不想特別吸引人們來聽」他也是這麼對著一群翻唱他的歌的年輕樂團小伙子們說。

狄倫或許真的並不特別地反抗些什麼,如他坦然地說自己並沒有發現什麼值得相信的事物。也許多數時候他只是看著,並且訴說那些本該為真、本該被見證、被知道的事物,藉著歌曲表述自己的在乎,而那些在乎正是狄倫希望能與人們建立起對話的關乎所處社會的一切。