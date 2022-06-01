「印太經濟架構」成為美國印太戰略抗中最前線？實際力道恐怕不如預期強硬
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IPEF被視為美國為彌補退出CPTPP之空缺而建立之架構，也在本次拜登亞洲行扮演重要角色，但它與CPTPP和RCEP有什麼不同，學者專家們又是如何看待IPEF對印太戰略的影響和台灣在其中的角色呢？
文：林煉凱（財團法人智庫研究助理）
美國總統拜登（Joe Biden）此次亞洲行重點係於重申對印太區域盟友的支持，經濟上藉由建立「印太經濟架構」（IPEF）加強與印太區域國家的供應鏈合作；另透過「四方安全對話」（Quad）深化與日本、印度及澳洲的軍事合作，分析顯示美國計劃將IPEF做為與印太區域盟友的供應鏈與戰略合作基礎，以試圖脫鉤中國供應鏈及增強印太區域合作。
台灣大學政治系教授楊永明指出：「去年以前的印太戰略缺乏經濟戰略架構，促使美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）認為美國有必要與印太區域國家建構更為實際的合作，進而確立IPEF的建立。」
拜登政府的印太戰略奉行多邊主義，惟多邊主義之下盟國的意見極其重要，美國現階段為吸引印太區域國家加入由其主導的IPEF，在抗中意圖上仍未過分展現，也係為何美國否定台灣加入IPEF的可能性。拜登此次訪問日韓之際雖打破慣例未訪中國，卻於訪亞洲前與中國國家主席習近平通話，可解讀為美國於美中競爭之間建立一道護欄，在印太合作之餘仍盡量避免過度刺激中國。
首先，本文將針對IPEF的架構進行評析，將IPEF與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）進行比較；第二部分將針對印太區域國家對IPEF之看法進行摘整；第三部分則評析IPEF與Quad和印太戰略之連結；最後則針對未來展望進行簡析。
IPEF之基本架構及比較IPEF、CPTPP與RCEP之異同
根據白宮對於IPEF的說明指出，其目的係於建立一個「自由開放、高度連結、繁榮、安全與具備彈性的印太地區」，此與「美國印太戰略」之理念訴求相符，另相較於CPTPP追求亞太的區域貿易自由化理念，IPEF明顯更趨於政治化，以政治結合供應鏈合作之方式深化與成員國的關係，且「經濟架構」一詞意味IPEF已非單純以經貿合作做為考量，背後意涵更為趨向各國間的政治合作，試圖深化各國在該架構內之連結。
IPEF主要係由四大框架組成，「公平且有韌性的貿易」、「強化供應鏈」、「基礎建設與脫碳」以及「稅收與反貪汙」，透過四大框架標準檢視及規範各成員國。
其中，除了「公平且有韌性的貿易」與CPTPP主張之核心理念相似外，其他三者較非CPTPP所倡議之原則重點，尤其普遍受外界認為最具代表性的「強化供應鏈」，更被視為美國欲深化與印太國家的合作藉以脫鉤中國供應鏈。
中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，美國自從對中國發起貿易戰以及新冠疫情重創經濟後，致力於改善關鍵物資供應鏈及經貿過於倚賴中國所衍生的問題，關鍵物資多為半導體、電動車使用之高效能電池、關鍵礦物（如稀土）與其他戰略物資，因此，建立IPEF更傾向於建立排除中國之供應鏈，為美國及印太區域國家進行供應鏈重組，其中特別注重於高端科技的供應鏈，並透過深化與印太各國間的合作，將合作關係外溢至其他領域。
經濟規模方面，根據美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究報告指出，IPEF成員國的GDP加總佔全球GDP的40%，超越RCEP佔全球GDP的31%且大幅領先CPTPP的13%，經濟規模為三者之最。
然與IPEF不同，CPTPP和RCEP為多邊貿易協定，並非一個具高度政治整合的合作架構，核心目標主要係透過削減關稅加強成員國之間的經貿合作，惟CPTPP對勞工權益、環境保護及保護智慧財產權等有所規範，強調成員國間進行經貿合作時須遵守協定內之相關規定，反之，RCEP在諸多標準及規範上較無限制，致使RCEP得以吸引更多國家加入，尤其以部份東協國家最為明顯。
IPEF在多項規範上則比CPTPP更為嚴謹且更具專一性，納入碳排限制以規範成員國的碳排放量，此舉有助於乾淨能源及綠能產業的發展，也更聚焦於數位產業發展與高端科技產業的合作。分析三者後可得知，IPEF比起CPTPP及RCEP更重「質」，藉設立規範與高度政治化以深化成員國供應鏈合作的緊密程度；RCEP則偏好以「量」為主要考量，透過消除關稅壁壘廣納成員國以擴大貿易規模。
由於IPEF現階段內容較不明確，除四大框架外目前尚未訂定涉及關稅調降的措施，對於各國的經貿發展目前尚無觀察出具特定優勢。由此可見，IPEF的建立目標較不以減免關稅為主，主要係透過架構內的其他規範促進成員國間政治與供應鏈的合作。
政治大學政治系教授盧業中則認為，相較於CPTPP與RCEP，IPEF在某程度上與「一帶一路」更趨相似，皆係透過政治引領成員國間的合作，但IPEF的質量則更為精細，較專注於特定產業如數位及綠能的發展。楊永明教授則認為，IPEF絕不可能類比CPTPP或RCEP，因IPEF在供應鏈重組與產業合作上更具計畫性。
美國在退出CPTPP之際，若欲抗衡中國主導之RCEP或「一帶一路」，勢必需建立另一項經濟架構以吸引印太區域國家加入，藉經貿合作強化印太戰略的經濟基石，且中國已於去年9月提交申請加入CPTPP，未來若順利加入將增加中國於印太區域的經貿影響力，因此，美國急需建立IPEF以重申對印太地區經濟與戰略合作的重視，以補足其退出CPTPP的空缺。
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IPEF
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CPTPP
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RCEP
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合作種類
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區域架構
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多邊貿易協定
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多邊貿易協定
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合作目的
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強化供應鏈重組
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消除關稅障礙
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消除關稅障礙
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主導國家
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美國
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日本
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中國
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GDP佔全球比例
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40%
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13%
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31%
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相關規範力道
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高
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中
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低
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參與國
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美國、日本、南韓、印度、汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、澳洲、紐西蘭（13）
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日本、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭、加拿大、墨西哥、秘魯、智利（11）
申請中：中國、台灣、英國
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中國、日本、南韓、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、澳洲、紐西蘭（15）
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三項皆參與國
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日本、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭
各國對IPEF之立場與觀點評析
以本次拜登首度的亞洲行，得以顯示美國對日韓兩大印太盟國的重視。日本首相岸田文雄早已表示，日本將持續深化與美國的合作關係，且成功大學政治系副教授王宏仁判岸田政府將延續前首相菅義偉與安倍晉三對美中的外交政策。南韓方面，對比前總統文在寅，尹錫悅政府將更深化與美關係，但在強化美韓同盟之際也不疏離中國。
藉由日韓兩國加入IPEF可分析出兩國正逐步尋求與中國供應鏈脫鉤，在深化與美關係的同時仍與中國保持互動與經貿合作，但相較於多數韓國學者對加入IPEF多持正面態度，部分日本學者則認為現階段IPEF較為空泛，對於許多確切的合作內容尚未具體。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：