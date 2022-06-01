「印太經濟架構」成為美國印太戰略抗中最前線？實際力道恐怕不如預期強硬

文：林煉凱（財團法人智庫研究助理）

美國總統拜登（Joe Biden）此次亞洲行重點係於重申對印太區域盟友的支持，經濟上藉由建立「印太經濟架構」（IPEF）加強與印太區域國家的供應鏈合作；另透過「四方安全對話」（Quad）深化與日本、印度及澳洲的軍事合作，分析顯示美國計劃將IPEF做為與印太區域盟友的供應鏈與戰略合作基礎，以試圖脫鉤中國供應鏈及增強印太區域合作。

台灣大學政治系教授楊永明指出：「去年以前的印太戰略缺乏經濟戰略架構，促使美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）認為美國有必要與印太區域國家建構更為實際的合作，進而確立IPEF的建立。」

拜登政府的印太戰略奉行多邊主義，惟多邊主義之下盟國的意見極其重要，美國現階段為吸引印太區域國家加入由其主導的IPEF，在抗中意圖上仍未過分展現，也係為何美國否定台灣加入IPEF的可能性。拜登此次訪問日韓之際雖打破慣例未訪中國，卻於訪亞洲前與中國國家主席習近平通話，可解讀為美國於美中競爭之間建立一道護欄，在印太合作之餘仍盡量避免過度刺激中國。

首先，本文將針對IPEF的架構進行評析，將IPEF與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）進行比較；第二部分將針對印太區域國家對IPEF之看法進行摘整；第三部分則評析IPEF與Quad和印太戰略之連結；最後則針對未來展望進行簡析。

IPEF之基本架構及比較IPEF、CPTPP與RCEP之異同

根據白宮對於IPEF的說明指出，其目的係於建立一個「自由開放、高度連結、繁榮、安全與具備彈性的印太地區」，此與「美國印太戰略」之理念訴求相符，另相較於CPTPP追求亞太的區域貿易自由化理念，IPEF明顯更趨於政治化，以政治結合供應鏈合作之方式深化與成員國的關係，且「經濟架構」一詞意味IPEF已非單純以經貿合作做為考量，背後意涵更為趨向各國間的政治合作，試圖深化各國在該架構內之連結。

IPEF主要係由四大框架組成，「公平且有韌性的貿易」、「強化供應鏈」、「基礎建設與脫碳」以及「稅收與反貪汙」，透過四大框架標準檢視及規範各成員國。

其中，除了「公平且有韌性的貿易」與CPTPP主張之核心理念相似外，其他三者較非CPTPP所倡議之原則重點，尤其普遍受外界認為最具代表性的「強化供應鏈」，更被視為美國欲深化與印太國家的合作藉以脫鉤中國供應鏈。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，美國自從對中國發起貿易戰以及新冠疫情重創經濟後，致力於改善關鍵物資供應鏈及經貿過於倚賴中國所衍生的問題，關鍵物資多為半導體、電動車使用之高效能電池、關鍵礦物（如稀土）與其他戰略物資，因此，建立IPEF更傾向於建立排除中國之供應鏈，為美國及印太區域國家進行供應鏈重組，其中特別注重於高端科技的供應鏈，並透過深化與印太各國間的合作，將合作關係外溢至其他領域。

經濟規模方面，根據美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究報告指出，IPEF成員國的GDP加總佔全球GDP的40%，超越RCEP佔全球GDP的31%且大幅領先CPTPP的13%，經濟規模為三者之最。

然與IPEF不同，CPTPP和RCEP為多邊貿易協定，並非一個具高度政治整合的合作架構，核心目標主要係透過削減關稅加強成員國之間的經貿合作，惟CPTPP對勞工權益、環境保護及保護智慧財產權等有所規範，強調成員國間進行經貿合作時須遵守協定內之相關規定，反之，RCEP在諸多標準及規範上較無限制，致使RCEP得以吸引更多國家加入，尤其以部份東協國家最為明顯。

IPEF在多項規範上則比CPTPP更為嚴謹且更具專一性，納入碳排限制以規範成員國的碳排放量，此舉有助於乾淨能源及綠能產業的發展，也更聚焦於數位產業發展與高端科技產業的合作。分析三者後可得知，IPEF比起CPTPP及RCEP更重「質」，藉設立規範與高度政治化以深化成員國供應鏈合作的緊密程度；RCEP則偏好以「量」為主要考量，透過消除關稅壁壘廣納成員國以擴大貿易規模。

Photo Credit: AP / 達志影像 2019年的CPTPP領袖會議

由於IPEF現階段內容較不明確，除四大框架外目前尚未訂定涉及關稅調降的措施，對於各國的經貿發展目前尚無觀察出具特定優勢。由此可見，IPEF的建立目標較不以減免關稅為主，主要係透過架構內的其他規範促進成員國間政治與供應鏈的合作。

政治大學政治系教授盧業中則認為，相較於CPTPP與RCEP，IPEF在某程度上與「一帶一路」更趨相似，皆係透過政治引領成員國間的合作，但IPEF的質量則更為精細，較專注於特定產業如數位及綠能的發展。楊永明教授則認為，IPEF絕不可能類比CPTPP或RCEP，因IPEF在供應鏈重組與產業合作上更具計畫性。

美國在退出CPTPP之際，若欲抗衡中國主導之RCEP或「一帶一路」，勢必需建立另一項經濟架構以吸引印太區域國家加入，藉經貿合作強化印太戰略的經濟基石，且中國已於去年9月提交申請加入CPTPP，未來若順利加入將增加中國於印太區域的經貿影響力，因此，美國急需建立IPEF以重申對印太地區經濟與戰略合作的重視，以補足其退出CPTPP的空缺。

IPEF CPTPP RCEP 合作種類 區域架構

（framework） 多邊貿易協定

（agreement） 多邊貿易協定

（agreement） 合作目的 強化供應鏈重組 消除關稅障礙 消除關稅障礙 主導國家 美國 日本 中國 GDP佔全球比例 40% 13% 31% 相關規範力道 高 中 低 參與國 美國、日本、南韓、印度、汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、澳洲、紐西蘭（13） 日本、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭、加拿大、墨西哥、秘魯、智利（11） 申請中：中國、台灣、英國 中國、日本、南韓、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南、澳洲、紐西蘭（15） 三項皆參與國 日本、汶萊、馬來西亞、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭