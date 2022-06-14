《登入元宇宙》：微軟25億美元收購沙盒遊戲，孩子們在《當個創世神》裡打造什麼樣的鏡像世界？

文：金相均（김상균）

微軟花費25億美元收購的元宇宙：《當個創世神》

《當個創世神》（Minecraft，許多玩家也暱稱「麥塊」）於2011年初次問世。沒有玩過《當個創世神》的人可能比較難理解這是什麼東西。這是一款將相似於樂高的方塊堆疊起來後，按照個人喜好打造自己世界的遊戲。方塊的種類相當多元，每種方塊都有獨特的特性，像是泥土、石頭、木材、磁石等。

《當個創世神》最重要的特徵和優點就是它是款「沙盒遊戲」（sandbox game）[1]。沙盒原意是裝沙的箱子。木製的大箱子裡裝了沙，裡面放置許多種玩具，供小孩子任意取來玩耍，大致上可以這樣理解。基本的遊戲方式就是用沙子堆出各式各樣的東西，玩完後再弄倒重堆，沙盒遊戲的精神亦是如此。

最一開始設計出《當個創世神》的公司，是由馬庫斯．佩爾松（Markus Persson）、卡爾．曼諾（Carl Manneh）和雅各布．珀斯（Jakob Porsér）所創立的瑞典遊戲公司Mojang Studios。微軟（Microsoft）於2014年9月花了25億美元收購Mojang Studios，買下《當個創世神》的元宇宙。雖然當初微軟收購Mojang Studios的時候，曾有人質疑收購價格是否過高，但就結論來看，這對微軟來說無疑是一筆成功的交易。登入《當個創世神》時所需的軟體銷售量正在向大眾證實這一點。

《當個創世神》可以用電腦、智慧型手機、家用遊戲主機等設備來登入，以家用遊戲主機專用的軟體為例，直到2019年，累積的銷售量超過1億7千6百萬套，是歷年來遊戲銷售量最多的，這足以證明《當個創世神》的高人氣。截至2019年為止，每個月的平均用戶已經超過1億1千萬名。簡單來說，有超過韓國人口兩倍以上的人正在享受《當個創世神》元宇宙的樂趣。

不僅是我，其他第一次看到《當個創世神》的人——尤其是成人——都相當詫異。《當個創世神》的角色和背景畫面跟最近流行的酷炫遊戲相比，真的粗糙到不行，而且音效也一塌糊塗。這種遊戲人們到底為什麼會喜歡？最喜歡《當個創世神》的年齡層是小學生。我們的孩子究竟喜歡《當個創世神》中的什麼？上述提到《當個創世神》的主要特性是「沙盒遊戲」，而這正是小孩子喜歡《當個創世神》的原因。在遊戲裡，像佛國寺、景福宮、瞻星臺、泰姬瑪哈陵和艾菲爾鐵塔等著名建築物，幾乎都已經被建造出來了。

不僅是小孩子，遊戲裡還有很多大人製作的作品。2020年隨著新冠肺炎的擴散，美國有多所大學都開始限制學生出入校園。賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）、柏克萊音樂學院（Berklee School of Music）、歐柏林學院（Oberlin College）等校的學生，開始利用《當個創世神》的元宇宙，在裡面照樣製作出自己的學校。不僅是學校的運動場、圖書館和教室，甚至連宿舍和快餐車都有。

因為沒辦法在現實世界中聚集，所以學生利用《當個創世神》製作出和真實的大學一模一樣的鏡像世界，打算聚集到那個元宇宙中，在裡面和彼此對話、一起玩耍，並且也舉辦畢業典禮。在日本也有相似的狀況，因為新冠肺炎而被迫停課的小學生利用《當個創世神》製作出教室，在裡面進行了虛擬的畢業典禮，並且將內容分享至生活日誌化元宇宙之一的Twitter上，將鏡像世界和生活日誌化世界連接起來。值得注意的是，這項計劃並非由學校或老師來主導，而是由小學生自發性地推動。

如果閱讀本書的讀者中，有小學畢業已經20年到50年的人，也就是畢業時沒有《當個創世神》這種遊戲的人，請你們試著想像看看：「假如你們小學畢業時，正在流行像新冠肺炎一樣恐怖的傳染病，你們有辦法自己主動策劃並舉辦其他型態的畢業典禮嗎？」首先，就我的狀況來看，應該是不太可能。

我身邊有些老師在《當個創世神》裡建造學校讓孩子進去，然後在那個元宇宙中教孩子歷史、科學和社會等科目。海外也有非常多類似的案例，以下舉其中一個比較特別的案例給大家參考。去瑞典旅行的克里斯（Chris）和艾米拉（Emilia）在瑞典的中部地區接觸到大約只有當地的3000名居民才會使用的古諾斯語——Elfdalian。使用該語言的遊牧民族所居住的地區有部分是與外界斷了聯繫的，目前該語言的使用人口正逐漸減少。

為避免Elfdalian消失不見，克里斯和艾米拉活用了《當個創世神》的功能。他們在遊戲裡製作任務，專門用來教導中部地區少數民族的文化、歷史，以及他們所使用的Elfdalian，目前還在持續經營當中。我身邊的那些老師，還有克里斯和艾米拉為什麼要特地在《當個創世神》元宇宙裡打造鏡像世界呢？因為這麼做可以如鏡子反射般原樣呈現真實世界的模樣，然後將學習時所需的資訊和功能更有效率地擴展後加入其中。

在前面有提到，鏡像世界的特徵就是高效率及擴展性，希望大家能稍微回想看看之前的說明。我們有必要更深入思考，為什麼這款遊戲看起來明明既不燦爛也不華麗，世人們卻仍然如此熱衷？而且我們的孩子還特別喜歡，另外也有越來越多人將它活用為教材。