《登入元宇宙》：微軟25億美元收購沙盒遊戲，孩子們在《當個創世神》裡打造什麼樣的鏡像世界？
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本書除了說明元宇宙如何一點一滴改變我們的生活，作者更進一步以韓國各產業界為例，舉出各家公司能如何利用此項科技的提案發想，強調縱使非科技公司，也能在了解後活用元宇宙以創造驚人效益，即使是非韓國本土企業也值得借鏡參考。
文：金相均（김상균）
微軟花費25億美元收購的元宇宙：《當個創世神》
《當個創世神》（Minecraft，許多玩家也暱稱「麥塊」）於2011年初次問世。沒有玩過《當個創世神》的人可能比較難理解這是什麼東西。這是一款將相似於樂高的方塊堆疊起來後，按照個人喜好打造自己世界的遊戲。方塊的種類相當多元，每種方塊都有獨特的特性，像是泥土、石頭、木材、磁石等。
《當個創世神》最重要的特徵和優點就是它是款「沙盒遊戲」（sandbox game）[1]。沙盒原意是裝沙的箱子。木製的大箱子裡裝了沙，裡面放置許多種玩具，供小孩子任意取來玩耍，大致上可以這樣理解。基本的遊戲方式就是用沙子堆出各式各樣的東西，玩完後再弄倒重堆，沙盒遊戲的精神亦是如此。
最一開始設計出《當個創世神》的公司，是由馬庫斯．佩爾松（Markus Persson）、卡爾．曼諾（Carl Manneh）和雅各布．珀斯（Jakob Porsér）所創立的瑞典遊戲公司Mojang Studios。微軟（Microsoft）於2014年9月花了25億美元收購Mojang Studios，買下《當個創世神》的元宇宙。雖然當初微軟收購Mojang Studios的時候，曾有人質疑收購價格是否過高，但就結論來看，這對微軟來說無疑是一筆成功的交易。登入《當個創世神》時所需的軟體銷售量正在向大眾證實這一點。
《當個創世神》可以用電腦、智慧型手機、家用遊戲主機等設備來登入，以家用遊戲主機專用的軟體為例，直到2019年，累積的銷售量超過1億7千6百萬套，是歷年來遊戲銷售量最多的，這足以證明《當個創世神》的高人氣。截至2019年為止，每個月的平均用戶已經超過1億1千萬名。簡單來說，有超過韓國人口兩倍以上的人正在享受《當個創世神》元宇宙的樂趣。
不僅是我，其他第一次看到《當個創世神》的人——尤其是成人——都相當詫異。《當個創世神》的角色和背景畫面跟最近流行的酷炫遊戲相比，真的粗糙到不行，而且音效也一塌糊塗。這種遊戲人們到底為什麼會喜歡？最喜歡《當個創世神》的年齡層是小學生。我們的孩子究竟喜歡《當個創世神》中的什麼？上述提到《當個創世神》的主要特性是「沙盒遊戲」，而這正是小孩子喜歡《當個創世神》的原因。在遊戲裡，像佛國寺、景福宮、瞻星臺、泰姬瑪哈陵和艾菲爾鐵塔等著名建築物，幾乎都已經被建造出來了。
不僅是小孩子，遊戲裡還有很多大人製作的作品。2020年隨著新冠肺炎的擴散，美國有多所大學都開始限制學生出入校園。賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）、柏克萊音樂學院（Berklee School of Music）、歐柏林學院（Oberlin College）等校的學生，開始利用《當個創世神》的元宇宙，在裡面照樣製作出自己的學校。不僅是學校的運動場、圖書館和教室，甚至連宿舍和快餐車都有。
因為沒辦法在現實世界中聚集，所以學生利用《當個創世神》製作出和真實的大學一模一樣的鏡像世界，打算聚集到那個元宇宙中，在裡面和彼此對話、一起玩耍，並且也舉辦畢業典禮。在日本也有相似的狀況，因為新冠肺炎而被迫停課的小學生利用《當個創世神》製作出教室，在裡面進行了虛擬的畢業典禮，並且將內容分享至生活日誌化元宇宙之一的Twitter上，將鏡像世界和生活日誌化世界連接起來。值得注意的是，這項計劃並非由學校或老師來主導，而是由小學生自發性地推動。
如果閱讀本書的讀者中，有小學畢業已經20年到50年的人，也就是畢業時沒有《當個創世神》這種遊戲的人，請你們試著想像看看：「假如你們小學畢業時，正在流行像新冠肺炎一樣恐怖的傳染病，你們有辦法自己主動策劃並舉辦其他型態的畢業典禮嗎？」首先，就我的狀況來看，應該是不太可能。
我身邊有些老師在《當個創世神》裡建造學校讓孩子進去，然後在那個元宇宙中教孩子歷史、科學和社會等科目。海外也有非常多類似的案例，以下舉其中一個比較特別的案例給大家參考。去瑞典旅行的克里斯（Chris）和艾米拉（Emilia）在瑞典的中部地區接觸到大約只有當地的3000名居民才會使用的古諾斯語——Elfdalian。使用該語言的遊牧民族所居住的地區有部分是與外界斷了聯繫的，目前該語言的使用人口正逐漸減少。
為避免Elfdalian消失不見，克里斯和艾米拉活用了《當個創世神》的功能。他們在遊戲裡製作任務，專門用來教導中部地區少數民族的文化、歷史，以及他們所使用的Elfdalian，目前還在持續經營當中。我身邊的那些老師，還有克里斯和艾米拉為什麼要特地在《當個創世神》元宇宙裡打造鏡像世界呢？因為這麼做可以如鏡子反射般原樣呈現真實世界的模樣，然後將學習時所需的資訊和功能更有效率地擴展後加入其中。
在前面有提到，鏡像世界的特徵就是高效率及擴展性，希望大家能稍微回想看看之前的說明。我們有必要更深入思考，為什麼這款遊戲看起來明明既不燦爛也不華麗，世人們卻仍然如此熱衷？而且我們的孩子還特別喜歡，另外也有越來越多人將它活用為教材。
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。