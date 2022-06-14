2022/06/14,
社會

《最強自保手冊》：七個步驟判斷是否遭人跟蹤，以及如何甩掉對方的一些技巧

《最強自保手冊》：七個步驟判斷是否遭人跟蹤，以及如何甩掉對方的一些技巧
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

一般人常犯的錯誤是目的地固定不變，或是只顧埋頭做手邊正在進行的事，例如買賣東西，特別是使用提款機的時候（專心的理由很明顯）。這種習慣很難克服，即使專業人士也會失手，包括我在內。

文：丹恩．席林（Dan Schilling）

判斷問題的練習

判斷自己是否遇到問題，不見得總是容易做到，尤其是在你不確定誰是問題的時候。不過特種作戰人員和間諜有一種特殊技巧，稱作監視偵測，可以探知自己目前是否被人盯上或被人跟蹤。維多莉亞就是使用這種偵測監視的技巧，才確立自己穿梭在科威特市的露天市場時，碰到了潛在問題。祕密進行的監視偵測多半用在更複雜的目標上，目的是不要打草驚蛇，不過它的基礎和基本元素依然相通。監視偵測是透過執行監視偵測路徑（SDR）來完成，它和所有技能一樣，經過專家指導和個人練習，會越來越精進。所以儘管你可能做不到在自己和跟蹤者之間爭取20秒的時間差，以便隱蔽的丟包或取件，但還是能夠判定普通罪犯和狩獵者的興趣。

此外，你還能用自己新培養的技巧和能力隨意拋出「SDR」這種字眼，讓你的朋友大開眼界。一個宜人的春日下午，在美國某一個適合在街上溜達、旁觀人群的大城市裡，我和維多莉亞見面聊天，交換消息和戰爭故事。以下列出來的，就是如何判定有人跟蹤的祕訣，以及如何甩掉對方的一些技巧。這些方法專門針對在大都會的街道上走路時，或是在購物中心時使用，因為這些地方的人群夠多，比較難辨識跟蹤者。

如何執行個人監視偵測路徑？

（1）常常停下來查看四周，上下左右都不放過。隨機選擇時間或地點停下來。維多莉亞說：「要保持戒心和好奇心。」停下腳步，繫緊鞋帶或假裝你在繫鞋帶。坐下來，這給你在心裡深呼吸的時間，並且強迫任何跟蹤你的人也停下來——這樣就比較容易注意到他們的行蹤。

（2）故意沒有目標的四處走動（譬如毫無邏輯的改變路線或掉頭走回原路）。此舉強迫跟蹤者縮短與目標之間的距離，以免把人跟丟。你的行動越容易預測，跟蹤者就能保持越長的距離，使你更難辨認對方。

（3）狩獵者，不論是人類或黑猩猩，都喜歡從後面追蹤獵物。當你走到交叉路口時，不要立刻朝自己要去的方向看，而應該先回頭看剛剛來的方向，然後看看左邊、看看右邊，然後再將注意力轉回你打算前往的方向。

（4）穿越街道，隨便亂穿馬路更好，如果是比較寬敞的街道，最好的是中間有分隔島的馬路，那麼跟蹤者曝光的機會就更大了。

（5）注意那些迎接你目光的人。如果你注意到對方，要在心裡記下他們異於常人的地方，這樣會比較容易記住對方。舉例來說，「把頭髮梳向一邊以掩飾謝頂的傢伙」，或是「從打扮看該是無家可歸的流浪女子」，或是「身上穿了太多洞的龐克小子」。假如你正在行走，卻瞧見對方兩次以上，那就是奇怪的徵兆。

（6）一般人常犯的錯誤是目的地固定不變，或是只顧埋頭做手邊正在進行的事，例如買賣東西，特別是使用提款機的時候（專心的理由很明顯）。這種習慣很難克服，即使專業人士也會失手，包括我在內。儘管如此，假使你正在使用提款機，並且被罪犯跟蹤，他們必定會盯緊你的舉動，這時候你只要抬頭看看四周，就會「逼」跟蹤者現形。

（7）坐在室內時或是在有窗戶的地方行走時，利用窗戶和鏡子觀察你的周遭。餐廳裡的鏡子特別有用，店家常會利用鏡子創造空間更大或環境更寬敞的假象，你務必每次都注意它們。把「洗」窗戶（除去你視線中的人渣）這一招練習得越好，你就會越進步。兩片呈九十度角相對的窗玻璃，可以讓你觀察不同角度，是最理想的情況。還有，兩面相對的窗戶，或是一面窗戶和一面鏡子相對，可以提供巧妙的用法：如果有人靠近你，而你不想直接去看對方，這時候透過兩兩相對的窗戶和鏡子，就能看見你預料他會前來的方向（你窺看的鏡子或窗戶會從最後的第三個角度偏斜，所以從外表看，根本看不出你正在直直盯著那個人。）

挑選室內有鏡子的餐廳，是從事祕密行動的一個招數。在餐廳裡選擇坐在哪裡，或是在街上選擇停在哪裡，已經變成一種藝術，所以警告座位不要背對入口或窗戶的老話並非永遠正確，你還是可以選擇背對入口的優勢地點。如果你想學「間諜招數」，不妨利用酒杯或其他玻璃物品（有時甚至隔壁桌的東西也派得上用場，不過機會不大），映照出你背後的景象。用窗戶與鏡子做實驗的遊戲很有趣，我鼓勵你平時就培養這個習慣。

怎樣甩掉或直接面對鬼鬼祟祟的人

（1）如果是在商店或餐廳裡，你就去找那裡的員工，告訴對方：「有個鬼鬼祟祟的人跟蹤我。我能用你們的後門擺脫他嗎？」如果跟蹤你的人只有一個，而你又是女性，那麼盡量去以女性顧客為主的商店購物。舉例來說，嬰兒用品店和女性內衣店就很管用，因為男性跟蹤者若是單獨一人，尤其是想對你逞凶的人，到了這些地方不僅會招人注目，而且他也會很不自在。光是這一點，就足以為你換來呼吸空間，把「猝不及防」的情境轉變成「刻意塑造」的情境，是一種理想的過渡。（請參考下一章，「擬定計畫」。）

（2）如果現場有扶手梯，務必搭乘，往上走的扶手梯最好，因為你可以居高臨下觀察。不過上行、下行扶手梯都好，它迫使跟蹤者進入一條又長又窄的通道，而你能輕易的觀察。另一個手段是搭上行扶手梯，到頂之後立刻換搭下行扶手梯，如果和對方面對面擦肩而過，你就能更仔細觀察他。避免搭乘廂型電梯更換樓層。樓梯的好處和扶手梯不相上下，可是有個缺點，當你折返時一旦和跟蹤者面對面，樓梯不像扶手梯那樣中間有阻隔。


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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

我們想讓你知道的是

到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？

除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

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