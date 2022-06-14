《最強自保手冊》：七個步驟判斷是否遭人跟蹤，以及如何甩掉對方的一些技巧

文：丹恩．席林（Dan Schilling）

判斷問題的練習

判斷自己是否遇到問題，不見得總是容易做到，尤其是在你不確定誰是問題的時候。不過特種作戰人員和間諜有一種特殊技巧，稱作監視偵測，可以探知自己目前是否被人盯上或被人跟蹤。維多莉亞就是使用這種偵測監視的技巧，才確立自己穿梭在科威特市的露天市場時，碰到了潛在問題。祕密進行的監視偵測多半用在更複雜的目標上，目的是不要打草驚蛇，不過它的基礎和基本元素依然相通。監視偵測是透過執行監視偵測路徑（SDR）來完成，它和所有技能一樣，經過專家指導和個人練習，會越來越精進。所以儘管你可能做不到在自己和跟蹤者之間爭取20秒的時間差，以便隱蔽的丟包或取件，但還是能夠判定普通罪犯和狩獵者的興趣。

此外，你還能用自己新培養的技巧和能力隨意拋出「SDR」這種字眼，讓你的朋友大開眼界。一個宜人的春日下午，在美國某一個適合在街上溜達、旁觀人群的大城市裡，我和維多莉亞見面聊天，交換消息和戰爭故事。以下列出來的，就是如何判定有人跟蹤的祕訣，以及如何甩掉對方的一些技巧。這些方法專門針對在大都會的街道上走路時，或是在購物中心時使用，因為這些地方的人群夠多，比較難辨識跟蹤者。

如何執行個人監視偵測路徑？

（1）常常停下來查看四周，上下左右都不放過。隨機選擇時間或地點停下來。維多莉亞說：「要保持戒心和好奇心。」停下腳步，繫緊鞋帶或假裝你在繫鞋帶。坐下來，這給你在心裡深呼吸的時間，並且強迫任何跟蹤你的人也停下來——這樣就比較容易注意到他們的行蹤。

（2）故意沒有目標的四處走動（譬如毫無邏輯的改變路線或掉頭走回原路）。此舉強迫跟蹤者縮短與目標之間的距離，以免把人跟丟。你的行動越容易預測，跟蹤者就能保持越長的距離，使你更難辨認對方。

（3）狩獵者，不論是人類或黑猩猩，都喜歡從後面追蹤獵物。當你走到交叉路口時，不要立刻朝自己要去的方向看，而應該先回頭看剛剛來的方向，然後看看左邊、看看右邊，然後再將注意力轉回你打算前往的方向。

（4）穿越街道，隨便亂穿馬路更好，如果是比較寬敞的街道，最好的是中間有分隔島的馬路，那麼跟蹤者曝光的機會就更大了。

（5）注意那些迎接你目光的人。如果你注意到對方，要在心裡記下他們異於常人的地方，這樣會比較容易記住對方。舉例來說，「把頭髮梳向一邊以掩飾謝頂的傢伙」，或是「從打扮看該是無家可歸的流浪女子」，或是「身上穿了太多洞的龐克小子」。假如你正在行走，卻瞧見對方兩次以上，那就是奇怪的徵兆。

（6）一般人常犯的錯誤是目的地固定不變，或是只顧埋頭做手邊正在進行的事，例如買賣東西，特別是使用提款機的時候（專心的理由很明顯）。這種習慣很難克服，即使專業人士也會失手，包括我在內。儘管如此，假使你正在使用提款機，並且被罪犯跟蹤，他們必定會盯緊你的舉動，這時候你只要抬頭看看四周，就會「逼」跟蹤者現形。

（7）坐在室內時或是在有窗戶的地方行走時，利用窗戶和鏡子觀察你的周遭。餐廳裡的鏡子特別有用，店家常會利用鏡子創造空間更大或環境更寬敞的假象，你務必每次都注意它們。把「洗」窗戶（除去你視線中的人渣）這一招練習得越好，你就會越進步。兩片呈九十度角相對的窗玻璃，可以讓你觀察不同角度，是最理想的情況。還有，兩面相對的窗戶，或是一面窗戶和一面鏡子相對，可以提供巧妙的用法：如果有人靠近你，而你不想直接去看對方，這時候透過兩兩相對的窗戶和鏡子，就能看見你預料他會前來的方向（你窺看的鏡子或窗戶會從最後的第三個角度偏斜，所以從外表看，根本看不出你正在直直盯著那個人。）

挑選室內有鏡子的餐廳，是從事祕密行動的一個招數。在餐廳裡選擇坐在哪裡，或是在街上選擇停在哪裡，已經變成一種藝術，所以警告座位不要背對入口或窗戶的老話並非永遠正確，你還是可以選擇背對入口的優勢地點。如果你想學「間諜招數」，不妨利用酒杯或其他玻璃物品（有時甚至隔壁桌的東西也派得上用場，不過機會不大），映照出你背後的景象。用窗戶與鏡子做實驗的遊戲很有趣，我鼓勵你平時就培養這個習慣。

怎樣甩掉或直接面對鬼鬼祟祟的人

（1）如果是在商店或餐廳裡，你就去找那裡的員工，告訴對方：「有個鬼鬼祟祟的人跟蹤我。我能用你們的後門擺脫他嗎？」如果跟蹤你的人只有一個，而你又是女性，那麼盡量去以女性顧客為主的商店購物。舉例來說，嬰兒用品店和女性內衣店就很管用，因為男性跟蹤者若是單獨一人，尤其是想對你逞凶的人，到了這些地方不僅會招人注目，而且他也會很不自在。光是這一點，就足以為你換來呼吸空間，把「猝不及防」的情境轉變成「刻意塑造」的情境，是一種理想的過渡。（請參考下一章，「擬定計畫」。）

（2）如果現場有扶手梯，務必搭乘，往上走的扶手梯最好，因為你可以居高臨下觀察。不過上行、下行扶手梯都好，它迫使跟蹤者進入一條又長又窄的通道，而你能輕易的觀察。另一個手段是搭上行扶手梯，到頂之後立刻換搭下行扶手梯，如果和對方面對面擦肩而過，你就能更仔細觀察他。避免搭乘廂型電梯更換樓層。樓梯的好處和扶手梯不相上下，可是有個缺點，當你折返時一旦和跟蹤者面對面，樓梯不像扶手梯那樣中間有阻隔。