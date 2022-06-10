《半導體投資大戰》：因為過度依賴台灣，美國即將失去微電子優勢地位，以及培養企業與軍隊的能力
我們想讓你知道的是
前Google執行長，目前擔任美國人工智慧國家安全委員會主席的艾立克．施密特（Eric Schmidt）認為，由於美國過度依賴台灣的晶片生產，不論商業上或軍事上，都讓美國在人工智慧領域面臨喪失世界頂尖地位的威脅。
文：金榮雨（김영우）
美國最大的風險，台灣
現在已經知道在健康照護、通訊、清淨能源、電腦運算、運輸等各種領域，半導體是奠定關鍵產業（key industry）發展的基礎。美國也了解，只要對國內的晶片製造提供補助，並且大膽進行投資，就能振興美國經濟、創造就業機會。但這裡有一項不容忽視的問題，正是國家安全（national security）。
島鏈
美國在中國的島鏈（island chain）一詞指的是島鏈策略（island chain strategy），一九五一年韓戰當時，由美國的政治外交家，之後曾任國務卿的約翰．杜勒斯（John Dulles）提出，意圖封鎖中國勢力。由於首次提及島鏈正處於美蘇冷戰期間，美國的國家安全政策重心放在蘇聯，加上中國的海軍戰力遠不及美國，因此中國並未受到重視。但美蘇冷戰結束之後，中國國力增強，中國的國家安全顧問將焦點從經濟政策轉為發展海軍。
一九五三年毛澤東為了對抗帝國主義入侵，強調必須建設海軍；為中國帶來改革開放的鄧小平與延續政策的江澤民，為了突破美國的島鏈封鎖，強調必須建立具有強大戰力的海軍戰略。前中國海軍司令劉華清在一九八二年重新提出島鏈概念，之後加強海軍戰力與突破島鏈封鎖成為中國的願望。
最重要的第一島鏈連接「琉球群島－台灣－菲律賓－南海－馬來西亞」，台灣位在島鏈的中心位置，如同一艘不沉的航空母艦（unsinkable aircraft-carrier），第二島鏈連接「日本－塞班島－關島－印尼」。中國目標是第一回合先在第一島鏈取得制海權後，再繼續進攻第二島鏈。劉華清強烈建議，唯有發展航空母艦戰鬥群，才能達成目標。
重要變化
二○二一年三月美國海軍情報局（ONI，Office of Naval Intelligen-ce）發布的報告書中提到，二○二○年底美國已經將長久以來維持世界第一的海軍艦艇規模頭銜讓給中國。二○一五年中國人民解放軍海軍的軍艦數量為二百五十五艘，二○二○年增加到三百六十艘，比美國多出六十三艘。預估到二○三○年中國還會再增加六十五艘軍艦，總計達到四百二十五艘，其中包括中國第一艘核動力航空母艦，該艦艇也是中國第四艘航空母艦。
二○二一年中國在舉行兩會（全國人民代表大會與中國人民政治協商會議）之前，升高台海緊張情勢，也在南海舉行大規模軍事演習。不僅如此，中國裝載射程可達一千七百公里，有「航空母艦殺手」之稱的東風21D反艦彈道飛彈（ASBM），每逢重要活動就展示軍備。二○二○年八月美軍的U-2偵察機進入中國軍方設定的禁航區，中國立即發射包括東風21D在內的中程距離彈道飛彈示警。
部署在中國的反艦彈道飛彈性能快速提升，飛彈數量也日益增加，美國要維持第一島鏈愈來愈困難。現在中國有信心突破第一島鏈，實施大規模軍事訓練的頻率也愈來愈高，以包圍、孤立台灣。
幽靈艦隊策略登場與暴露的弱點
二○二一年三月美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）與國防部舉行一場美國與中國的軍事競賽模擬（war game，又稱兵棋推演），結果令各界跌破眼鏡，因為美國不但沒有取得優勢，展現的成果也差強人意。台灣的空軍在幾分鐘內全被殲滅，太平洋一帶的美軍基地遭受攻擊，美國軍艦與航空母艦在中國的遠距離威脅下無法靠近。美國前印太司令菲利普．戴維森（Philip Davidson）任內在參議院軍事委員會的聽證會中警告，中國可能在六年內對台灣發動軍事行動。
二○一五年新美國基金會（New America Foundation）未來學家彼得．辛格（Peter Singer）與前《華爾街日報》（The Wall Street Journal）軍事記者奧古斯特．科爾（August Cole）合著名為《幽靈艦隊：中美決戰2026》（Ghost Fleet: A Novel of the Next World War）的虛擬戰爭小說，裡面描述了美國的煩惱。以下簡要摘錄小說內容。
「中國破壞美國的偵察、通訊衛星後，利用無人機空襲夏威夷珍珠港。美國在失去有如雙眼與雙耳的人造衛星期間，也失去了航空母艦與核動力潛水艇，夏威夷被中國占領。所幸美國利用隱形驅逐艦朱瓦特號（Zumwalt）與退役艦艇，組成幽靈艦隊成功反擊，最後順利收復夏威美國海軍的幽靈艦隊（Ghost Fleet）策略靈感雖然來自小說，但發展方向完全不同。
美軍希望「保障有人系統的生存可能性，同時也要加強無人系統的任務執行力」，開始針對：①可依照各種狀況展現無人艦隊的基本性能、②偵察設備、管制系統、耐波力、安全性（安保）等基本性能、③可執行無人系統運作的管制技術、自動駕駛技術、④實施美國海軍幽靈艦隊的概念等進行研究。
實際上美國海軍正以二○二五年起啟動幽靈艦隊為目標，設計各種無人艦艇。國防高等研究計劃署（DARPA，Defense Advanced Research Projects Agency）也以海獵號（Sea Hunter）無人艦進行演習。
此外，美國也研發中型無人水面艦（MUSV）、配備Mark 41垂直發射系統（Mark 41 Vertical Launching System）的大型無人水面艦（LUSV）等，欲在兩百海里專屬經濟區（EEZ）執行指揮、控制、通訊、電腦（C4），以及其他海上攻擊任務。這些艦艇優先配置的地點正是第一島鏈。
Tags：
企業上雲不必膽戰心驚！杜絕駭客攻擊、全面自動防護，鎖定6/29 AWS Security Web Day
我們想讓你知道的是
架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day資訊安全線上研討會獲得解答。
時至今日，網路攻擊時時刻刻在發生。尤其企業在網路環境上提供服務的每一秒鐘，也許都有駭客想要探測企業主機，試圖找到弱點進行攻擊，以取得營業機密或個資，又或是讓企業成為其他目標的攻擊跳板。換言之，若萬一企業不幸被駭客鎖定，就等著終日提心吊膽。
然而，難道企業就一定要面臨這樣的危機，甚至坐以待斃？答案：當然不是。想要架構全面健檢、探索客戶信任的營運之道，所有企業／個人雲端轉型所需要的資安解答，都能在6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）取得收穫。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
先上雲還是先顧資安？AWS讓企業一件不漏！
事實上，企業並不是數位轉型上雲後，才開始做資安；而是先有資安，才進一步將地端架構搬上雲端。須先釐清如此重要的順序基礎，確保雲端遷移過程一定要安全，才能談更多雲端轉型的成長策略；否則，若只關注資料上雲，但忽略了資安基礎，那麼無論換了多少雲端服務平台，都仍是讓企業暴露在不必要的風險之中。
為保障企業資訊安全，為企業客戶堅守資安防線，全球雲端服務供應商龍頭AWS建議，在資料遷移的過程即導入資安觀念與應用；例如AWS鼓勵企業客戶檢視系統架構或權限配置，確保上雲之後符合最小權限原則，讓無權限者不能任意讀取資料。
資安如同建築的地基結構，是保證企業安穩經營的重中之重。如果企業／個人對雲端轉型的資安課題有興趣，或是希望全盤巡視企業資安、自我健檢，卻又不知如何著手，那麼即將於6月29日登場的AWS Security Web Day（資訊安全線上研討會）絕對是不可錯過的活動。
掌握資安，由此展開！免費報名AWS Security Web Day
AWS Security Web Day，為企業雲端轉型、資安升級
企業雲端轉型該怎麼面對資安問題？關於轉型路上會遇到的資安挑戰與迷思，AWS Security Web Day研討會中，專業講師與企業經驗談都將一一為您指點迷津。
在研討會中，也會以AWS產品作為示範解析，探索資安解決方案。AWS服務產品和關聯供應鏈都經過審查，且是業界公認足夠安全、可用於高度機密的工作環境。
只要掌握AWS全面的資安服務與功能，提升滿足核心安全性與合規性要求的能力，不但能提供企業所需的控制權，更能塑造一個最安全的雲端運算環境來開展業務。另外，AWS也可讓企業的安全任務全面自動化，將主要重心回歸至業務擴展與創新，使用多少就負擔多少費用，讓每一筆成本都高效運用。
AWS Security Web Day 好禮不斷！參加即有機會獲得 $300 AWS Credits
精彩議程將包含：從 AWS 角度看 zero-trust 架構設計、如何在 SaaS 多租戶環境中實現資源獨立性及安全性、在 Kubernetes 環境中實現容器安全性、使用雲原生技術做威脅偵測與自動響應、AWS Security 相關服務免費方案簡介....等等，本次活動也邀請成功企業分享企業資安痛點以及解決方案。
活動當天將進行 100 元外送美食券有獎徵答，同時 AWS 也提供 $300美金 AWS Credits 申請機會給參加者，來協助大家實現第一個上雲計畫！
探索資安，即刻報名AWS Security Web Day：