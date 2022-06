《半導體投資大戰》：因為過度依賴台灣，美國即將失去微電子優勢地位，以及培養企業與軍隊的能力

文:金榮雨(김영우)

美國最大的風險,台灣

現在已經知道在健康照護、通訊、清淨能源、電腦運算、運輸等各種領域,半導體是奠定關鍵產業(key industry)發展的基礎。美國也了解,只要對國內的晶片製造提供補助,並且大膽進行投資,就能振興美國經濟、創造就業機會。但這裡有一項不容忽視的問題,正是國家安全(national security)。

島鏈

美國在中國的島鏈(island chain)一詞指的是島鏈策略(island chain strategy),一九五一年韓戰當時,由美國的政治外交家,之後曾任國務卿的約翰.杜勒斯(John Dulles)提出,意圖封鎖中國勢力。由於首次提及島鏈正處於美蘇冷戰期間,美國的國家安全政策重心放在蘇聯,加上中國的海軍戰力遠不及美國,因此中國並未受到重視。但美蘇冷戰結束之後,中國國力增強,中國的國家安全顧問將焦點從經濟政策轉為發展海軍。

一九五三年毛澤東為了對抗帝國主義入侵,強調必須建設海軍;為中國帶來改革開放的鄧小平與延續政策的江澤民,為了突破美國的島鏈封鎖,強調必須建立具有強大戰力的海軍戰略。前中國海軍司令劉華清在一九八二年重新提出島鏈概念,之後加強海軍戰力與突破島鏈封鎖成為中國的願望。

最重要的第一島鏈連接「琉球群島-台灣-菲律賓-南海-馬來西亞」,台灣位在島鏈的中心位置,如同一艘不沉的航空母艦(unsinkable aircraft-carrier),第二島鏈連接「日本-塞班島-關島-印尼」。中國目標是第一回合先在第一島鏈取得制海權後,再繼續進攻第二島鏈。劉華清強烈建議,唯有發展航空母艦戰鬥群,才能達成目標。

Photo Credit: 商業周刊出版《半導體投資大戰》

重要變化

二○二一年三月美國海軍情報局(ONI,Office of Naval Intelligen-ce)發布的報告書中提到,二○二○年底美國已經將長久以來維持世界第一的海軍艦艇規模頭銜讓給中國。二○一五年中國人民解放軍海軍的軍艦數量為二百五十五艘,二○二○年增加到三百六十艘,比美國多出六十三艘。預估到二○三○年中國還會再增加六十五艘軍艦,總計達到四百二十五艘,其中包括中國第一艘核動力航空母艦,該艦艇也是中國第四艘航空母艦。

Photo Credit: 商業周刊出版《半導體投資大戰》

二○二一年中國在舉行兩會(全國人民代表大會與中國人民政治協商會議)之前,升高台海緊張情勢,也在南海舉行大規模軍事演習。不僅如此,中國裝載射程可達一千七百公里,有「航空母艦殺手」之稱的東風21D反艦彈道飛彈(ASBM),每逢重要活動就展示軍備。二○二○年八月美軍的U-2偵察機進入中國軍方設定的禁航區,中國立即發射包括東風21D在內的中程距離彈道飛彈示警。

部署在中國的反艦彈道飛彈性能快速提升,飛彈數量也日益增加,美國要維持第一島鏈愈來愈困難。現在中國有信心突破第一島鏈,實施大規模軍事訓練的頻率也愈來愈高,以包圍、孤立台灣。

幽靈艦隊策略登場與暴露的弱點

二○二一年三月美國智庫蘭德公司(RAND Corporation)與國防部舉行一場美國與中國的軍事競賽模擬(war game,又稱兵棋推演),結果令各界跌破眼鏡,因為美國不但沒有取得優勢,展現的成果也差強人意。台灣的空軍在幾分鐘內全被殲滅,太平洋一帶的美軍基地遭受攻擊,美國軍艦與航空母艦在中國的遠距離威脅下無法靠近。美國前印太司令菲利普.戴維森(Philip Davidson)任內在參議院軍事委員會的聽證會中警告,中國可能在六年內對台灣發動軍事行動。

二○一五年新美國基金會(New America Foundation)未來學家彼得.辛格(Peter Singer)與前《華爾街日報》(The Wall Street Journal)軍事記者奧古斯特.科爾(August Cole)合著名為《幽靈艦隊:中美決戰2026》(Ghost Fleet: A Novel of the Next World War)的虛擬戰爭小說,裡面描述了美國的煩惱。以下簡要摘錄小說內容。

「中國破壞美國的偵察、通訊衛星後,利用無人機空襲夏威夷珍珠港。美國在失去有如雙眼與雙耳的人造衛星期間,也失去了航空母艦與核動力潛水艇,夏威夷被中國占領。所幸美國利用隱形驅逐艦朱瓦特號(Zumwalt)與退役艦艇,組成幽靈艦隊成功反擊,最後順利收復夏威美國海軍的幽靈艦隊(Ghost Fleet)策略靈感雖然來自小說,但發展方向完全不同。

美軍希望「保障有人系統的生存可能性,同時也要加強無人系統的任務執行力」,開始針對:①可依照各種狀況展現無人艦隊的基本性能、②偵察設備、管制系統、耐波力、安全性(安保)等基本性能、③可執行無人系統運作的管制技術、自動駕駛技術、④實施美國海軍幽靈艦隊的概念等進行研究。

實際上美國海軍正以二○二五年起啟動幽靈艦隊為目標,設計各種無人艦艇。國防高等研究計劃署(DARPA,Defense Advanced Research Projects Agency)也以海獵號(Sea Hunter)無人艦進行演習。

此外,美國也研發中型無人水面艦(MUSV)、配備Mark 41垂直發射系統(Mark 41 Vertical Launching System)的大型無人水面艦(LUSV)等,欲在兩百海里專屬經濟區(EEZ)執行指揮、控制、通訊、電腦(C4),以及其他海上攻擊任務。這些艦艇優先配置的地點正是第一島鏈。