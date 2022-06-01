為何穆斯林允一夫多妻？從納吉「再娶疑雲」看馬來西亞伊斯蘭家庭法的建構與爭議

近日，社群媒體上瘋傳一張馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）與一名女子挽手的照片，舉動甚是親密。有網友指出，與納吉挽手的女子名為茜瑪（Shimah），是一名前空姐。而國民團結部副部長袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal）更在納吉臉書貼文下留言祝賀納吉新婚愉快，引起網民騷動。

而在消息尚未得到證實之際，《星洲日報》、《東方日報》等中文媒體便已引述上述網路消息作出報導。而事件的最新進展，是一位納吉與羅斯瑪（Rosmah Mansor）的不具名「密友」於5月21日已針對網路流傳的挽手照向馬來西亞通訊及多媒體委員會報案，要求徹查此不實照片與消息並採取法律行動。而通訊及多媒體委員會也已證實接獲相關報案。

無論如何，至截稿前，納吉與羅斯瑪都尚未針對挽手照與再婚傳言、甚至報案人進行正面回應，一切似乎只能等待相關單位調查結果。

網民反應：調侃「正室」羅斯瑪、穆斯林的一夫多妻制

儘管如此，「納吉再娶」的消息卻早已不脛而走，並成為網路熱議的話題。從各大媒體的臉書貼文看來，網民似乎對納吉「疑似再婚」一事相當感興趣，但並沒有太多人批評納吉再婚之舉：不少人為納吉道賀、也有網民擔心「二房」會像多年前蒙古籍的阿丹杜雅（Altantuya Shaariibuu）一樣被炸死——這是一宗多年前轟動一時的「蒙古女郎炸屍案」，來揶揄當時被懷疑涉案的「正室」羅斯瑪。

事實上，若此次納吉娶茜瑪為妻一事被證實，而又未與羅斯瑪離婚，則納吉將同時擁有超過一個妻子，這背後當然是馬來西亞落實《伊斯蘭家庭法》（Islamic Family Law）之下所允許的「一夫多妻」（Polygamy）現象。不少網民似乎也意識到這一點，特別是在華語輿論當中，提及「穆斯林能娶四個老婆」的留言自然不在少數——而這也算是許多馬來西亞華人談及伊斯蘭時首先會想到的其中一點。

「穆斯林能娶四個老婆」一說當然並非全錯，但其毋寧是一種簡化的說法，仍需進一步闡釋，例如：伊斯蘭允許一夫多妻的由來、依據為何？其中有什麼限制、體現了什麼價值？而其在馬來西亞的脈絡中又是如何運作？在事件塵埃落定之前，我們不妨藉此機會來認識伊斯蘭法對於一夫多妻的相關規定，在「吃瓜」的過程中也增加一點知識，何樂而不為？

伊斯蘭法中的「一夫多妻」淵源

在眾多伊斯蘭的議題中，一夫多妻一直是相當受到關注者，這也與伊斯蘭性別觀、當代性別平權意識、女性主義等議題息息相關。若從經典的角度來看，伊斯蘭確實保留了一夫多妻的空間。《古蘭經》經文中最直接談及一夫多妻者，見〈婦女章〉（Sura An-Nisa）第3節：