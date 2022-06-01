為何穆斯林允一夫多妻？從納吉「再娶疑雲」看馬來西亞伊斯蘭家庭法的建構與爭議
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1984年版的馬來西亞伊斯蘭家庭法第23條文規定，已有婚約在身的穆斯林男性要娶第二任妻子，必須取得所有已婚妻子與伊斯蘭法庭的同意，但1994年與2006年的修正案卻下修了門檻，不必經過元配的同意，被認為加劇了性別不平等的現象。
近日，社群媒體上瘋傳一張馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）與一名女子挽手的照片，舉動甚是親密。有網友指出，與納吉挽手的女子名為茜瑪（Shimah），是一名前空姐。而國民團結部副部長袁懷紹（Wan Ahmad Fayhsal）更在納吉臉書貼文下留言祝賀納吉新婚愉快，引起網民騷動。
而在消息尚未得到證實之際，《星洲日報》、《東方日報》等中文媒體便已引述上述網路消息作出報導。而事件的最新進展，是一位納吉與羅斯瑪（Rosmah Mansor）的不具名「密友」於5月21日已針對網路流傳的挽手照向馬來西亞通訊及多媒體委員會報案，要求徹查此不實照片與消息並採取法律行動。而通訊及多媒體委員會也已證實接獲相關報案。
無論如何，至截稿前，納吉與羅斯瑪都尚未針對挽手照與再婚傳言、甚至報案人進行正面回應，一切似乎只能等待相關單位調查結果。
網民反應：調侃「正室」羅斯瑪、穆斯林的一夫多妻制
儘管如此，「納吉再娶」的消息卻早已不脛而走，並成為網路熱議的話題。從各大媒體的臉書貼文看來，網民似乎對納吉「疑似再婚」一事相當感興趣，但並沒有太多人批評納吉再婚之舉：不少人為納吉道賀、也有網民擔心「二房」會像多年前蒙古籍的阿丹杜雅（Altantuya Shaariibuu）一樣被炸死——這是一宗多年前轟動一時的「蒙古女郎炸屍案」，來揶揄當時被懷疑涉案的「正室」羅斯瑪。
事實上，若此次納吉娶茜瑪為妻一事被證實，而又未與羅斯瑪離婚，則納吉將同時擁有超過一個妻子，這背後當然是馬來西亞落實《伊斯蘭家庭法》（Islamic Family Law）之下所允許的「一夫多妻」（Polygamy）現象。不少網民似乎也意識到這一點，特別是在華語輿論當中，提及「穆斯林能娶四個老婆」的留言自然不在少數——而這也算是許多馬來西亞華人談及伊斯蘭時首先會想到的其中一點。
「穆斯林能娶四個老婆」一說當然並非全錯，但其毋寧是一種簡化的說法，仍需進一步闡釋，例如：伊斯蘭允許一夫多妻的由來、依據為何？其中有什麼限制、體現了什麼價值？而其在馬來西亞的脈絡中又是如何運作？在事件塵埃落定之前，我們不妨藉此機會來認識伊斯蘭法對於一夫多妻的相關規定，在「吃瓜」的過程中也增加一點知識，何樂而不為？
伊斯蘭法中的「一夫多妻」淵源
在眾多伊斯蘭的議題中，一夫多妻一直是相當受到關注者，這也與伊斯蘭性別觀、當代性別平權意識、女性主義等議題息息相關。若從經典的角度來看，伊斯蘭確實保留了一夫多妻的空間。《古蘭經》經文中最直接談及一夫多妻者，見〈婦女章〉（Sura An-Nisa）第3節：
「如果你們恐怕不能公平對待孤兒，那末，你們可以擇娶你們愛悅的女人，各娶兩妻、三妻、四妻；如果你們恐怕不能公平地待遇她們，那末，你們只可以各娶一妻，或以你們的女奴為滿足。這是更近於公平的。」
——《古蘭經》4:3
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。