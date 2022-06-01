受夠客服電話的等待時間嗎？西班牙擬設定3分鐘上限，超過業者將被罰款

為了幫助消費者擺脫永無止盡的客服等待時間，西班牙政府週二（31日）推出《客戶服務法》草案，將一般客服接聽電話的等待時間限制在最多3分鐘， 如果不遵守規定，公司 最嚴重的可面臨10萬歐元的罰款。

西班牙消費事務部長加爾松（Alberto Garzon）週二表示， 政府已經批准了一項法案草案，設定了客服電話3分鐘的等待時間限制。加爾松在記者會上表示， 客服常給西班牙家庭帶來無盡的頭痛，有太多的公司創造了「官僚迷宮」阻止消費者行使權利，這些困難讓人耗費巨大的精力、時間和金錢，許多人被迫放棄自己的權利，現在，「讓人感到挫敗、幾乎永無止盡的等待時間已經結束」他說。

該法案將強制公司在3分鐘內接聽電話，替消費者免去了漫長的等待時間。

另外，如果消費者的問題無法透過語音系統解決，客服中心必須提供真人服務。

Hoy aprobamos en el #CMin la #LeySAC. La nueva normativa mejora sustancialmente la atención que dan los servicios de atención a la clientela.



Desde @consumogob trabajamos para que se respete el derecho de las personas consumidoras a una atención personalizada y efectiva. pic.twitter.com/VoUHsEmKiT — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) May 31, 2022

法案還要求，公家事業、電話和網路等基本服務業者必須一年365天、每天24小時提供免費的客戶服務，而且不能將客戶轉至付費電話線，其他公司則必須在正常上班時間提供客戶服務。所有客戶投訴都必須在15天內得到解決。

該法律將適用於所有公家事業供應商（無論規模大小），以及其他擁有超過250名員工，或年營業額超過5000萬歐元（新台幣約1.5億元）的公司。

不遵守法律的業者，將面臨150歐元至1萬歐元的罰款（折合新台幣約4500至30萬元）；如果業者是累犯，或消費者是弱勢消費者，最高可能面臨10萬歐元（新台幣約300萬元）的罰款。

這項法律需要得到西班牙國務委員會以及國會議員的同意，才能成為法律。如通過可能導致沒有足夠人員專門從事這些服務的公司，如果不想觸法，將不得不擴大員工編制。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元