「在地」才能感動人心：從「那伽神像之家」看泰國工藝與在地智慧

花未全開月未圓，看花待月思依然。 明知花月無情物，若使多情更可憐。 -北宋蔡襄〈十三日吉祥院探花〉《山唐詩帖》纸本，北京故宫博物院藏

「花未全開月未圓」原作為北宋蔡襄，因劉德華的「人生小滿」汽車廣告抄襲風波掀起熱議，網路快速洗版下，幾乎大家都知道現正值夏日的小滿時節，說實在的，那支廣告拍得真到位，節氣、農業、詩詞與在地性統整在藝術思維裡，展現出舒爽的敘事結構，言雖述小滿，卻寓意深遠。

小滿剛過，台灣白沙屯媽祖也舉行年度遶境，媽祖一如往常走進尋常百姓家，撫慰人心最脆弱與社會最角落的不堪，神與人之間的交流與想像，總給人滿滿的感動；不理解中國農村生活的，體會不到小滿的精神，相同地，不知道民間疾苦的，也無法瞭解為何小老百姓只能寄語聖母，望天悲憫。

不管小滿或媽祖繞境，呈現的都是在地的情感，「在地」才有感動人心的本事，對藝術創作來說，在地性無疑是藝術家最核心的文化資本。以泰國藝師為例，「在地智慧」（ภูมิปัญญาท้องถิ่น，phumpanya thongthin）就是他們的創作來源，泰文「ภูมิ」（phum）這個字有驕傲、土地與境界等語義，而「ภูมิปัญญาท้องถิ่น」就是地方上所傳承、足以自豪的前人文化，它是一種概念、生活態度和社會價值，具有文化繼承性，舉凡想法、信仰、知識和生活方式等，都屬於在地智慧的範疇。

「泰國社會與民族的內蘊，有其堅實的在地智慧作為基石。」（สังคมไทย ความเป็นชาติไทย มีฐานที่มั่นคงของภูมิปัญญาไทย）這兩句話清楚點出泰國人對其在地智慧的簇擁之情，他們以擁有與實踐在地智慧為傲，因而「在地智慧」也是泰國《保存與保護非物質文化遺產法》（The Preservation and Protection of Intangible Cultural Heritage Act）的立法精神，強調本土與文化繼承性。

泰國人之所以體認到在地文化的重要性，是來自於部分人士對資本主義和全球化的反動，主張要為在地文化找出路，而最好的方法就是努力照顧祖先所遺留下來的知識。這些言論在千禧年後陸續得到泰國政府的注意，2015年，泰國當時的文化部長維拉·羅波加那拉（Veera Rojpojanarat）直言道出：

泰國非物質文化遺產來自在地智慧，它是經由各社區人民的文化、信仰、生活方式和規則所不斷累積而成的。

泰國官方對在地智慧的肯定帶動越來越多人正視本土文化的重要性，不僅立法保護與促進在地智慧，也鼓勵開創相關產品。「一鄉一品」（หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์，One Tambon, One Product，簡稱OTOP）是實踐在地智慧的另一個連動層面，泰國自2001年以專案方式在全國推行OTOP計畫，鼓勵各鄉鎮開發在地產品、推廣傳統手工業，行之有年後，泰國國際發展合作署（Thailand International Cooperation Agency，TICA）將OTOP經驗行銷至國際，已陸續與不丹、柬埔寨及寮國進行國際合作，這個經濟振興模式的主要內涵之一，就是在地智慧。

那伽工藝是泰國實踐在地智慧的案例之一，製作過程中，藝術家扮演了重要的角色，透過他們所創作出來的那伽，包含了泰式設計（ลายไทย，lai thai, Thai painting pattern，註1）與地方文化；泰式設計具有國族意識，得以藉此區隔他國的藝術風格，而地方文化主訴在地性，因此，泰國藝術家可說是「在地智慧」的主要傳承者之一。