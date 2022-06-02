【專訪】外公在白色恐怖受害、父親是國民黨逃兵，阿根廷導演許煌《月影歸途》拍出台灣近代史縮影
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為了追尋父親的死因，也為了看10多年不見的母親一眼，許煌和弟弟許懿在2012、2019年來到台灣，並在與母親和家人的對話之間，意外發現自己的外公陳適然曾是白色恐怖時期的受害者。
榮獲阿根廷馬德普拉塔影展「特別推薦獎」，並在瑞士真實國際紀錄片影展與台灣國際紀錄片影展（TIDF）獲得特別首映，阿根廷台裔導演許煌（Juan Martín Hsu）的紀錄片《月影歸途》可以說是從海外紅回台灣，目前正在台灣上映。
這部紀錄片從尋找家族的真相開始。6歲那年，許煌的父親在布宜諾斯艾利斯經營的餐廳被不明人士闖入，母親和其他服務生在樓下被人拿槍指著，在樓上的父親則遭到槍殺，兇手至今仍不知是誰。母親說，父親是被外遇的女人指使殺害，當地報紙則稱那是中國黑手黨所為，而這段謎樣的家族歷史，隨著母親陳燕芳在許煌17歲那年隻身回到台灣後，再也沒有被攤開。
為了追尋父親的死因，也為了看10多年不見的母親一眼，許煌和弟弟許懿（Juan Marcelo Hsu）在2012、2019年來到台灣，並在與母親和家人的對話之間，意外發現自己的外公陳適然曾是白色恐怖時期的受害者。
《關鍵評論網》特別與在布宜諾斯艾利斯的許煌導演有了一段關於家族記憶、關於白色恐怖的訪問。
（以下內容以英語、西語進行採訪，再由《關鍵評論網》翻譯節錄）
《關鍵評論網》：《月影歸途》的西語片名是《月亮代表我的心》（la luna representa mi corazon），是台灣歌手鄧麗君1970年發行的經典歌曲。為什麼當初會選擇這首歌當紀錄片名？
許煌：2012年到台灣時，我還沒有決定要拍這部片，當時只是很多年沒有見到媽媽，我開始拍攝她、想要紀錄她的生活，也想要有一些關於她的回憶。當旅行到了終點，準備互道再見時，我們開始彈吉他，並唱起了這首歌。之後當我回去看這些影像，想到這可以是一部電影的開始，這首歌成為後來促成我再次回到台灣、拍攝《月影歸途》的靈感。
《關鍵評論網》：這首歌在1970年代蠻紅的，你是在當時第一次聽到這首歌的嗎？
許煌：我在小的時候聽過。當時我媽媽在阿根廷經營一間餐廳，她會在餐廳裡放鄧麗君的卡帶。我記得的其中一首歌，就是〈月亮代表我的心〉。
《關鍵評論網》：身為移民二代，你從什麼時候開始對拍攝台灣或亞洲的題材感興趣？
許煌：我拍攝的內容都是以移民為主題，2014年第一部劇情片《La Salada》（中文暫譯為「仿冒市場」）和隔年拍攝的短片《Historias Breves X: Diamante mandarín》都是關於移民。《La Salada》是關於在布宜諾斯艾利斯黑市的移民，我在片裡說了韓國人、台灣人和玻利維亞人的故事；《Diamante mandarín》則是透過一間被阿根廷人搶劫、以致決定關閉的中國超市的故事，從另一個角度討論這個國家2001年的經濟危機。
在最近這部紀錄片《月影歸途》裡，我想透過自己的故事來說移民的故事。我從2012年開始拍攝，當時是很直覺性的在拍，拍攝的結構很鬆散、很隨性，並不是很傳統、很直白的架構。我在拍的過程，很注意讓這部紀錄片不是只對我自己有意義，而是讓更多可能有類似境遇的人都有共鳴。
《關鍵評論網》：我注意到這部電影裡出現一些阿根廷1980-1990年的流行音樂，不過歌詞內容被翻譯成中文，可以看到你努力將阿根廷和台灣文化帶給這兩個國家的人。我好奇阿根廷觀眾對於這部紀錄片的反應？他們對什麼最感興趣？
許煌：在台灣拍攝時，我還不是很確定這部紀錄片最後的樣子，但我試著找出一些能連結台灣與阿根廷的元素和主題，像是在片中出現的，阿根廷一個叫做福爾摩沙的省份（Provincia de Formosa）剛好和台灣位在地球兩端的相同位置，我對這些連結非常感興趣，也試著把這些放進電影中。
另外像是瑪黛茶（maté）、白色恐怖、獨裁統治底下上萬名失蹤人口，不只發生在台灣，也發生在阿根廷，我們可以看到這兩個文化、地理位置都非常不一樣的國家，其實有很多的連結。
在馬德普拉塔影展的映後座談時，有一些阿根廷人告訴我，雖然這部片聽到的是中文、看到的是台灣人，但他們感覺這部電影很貼近他們。
《關鍵評論網》：我看了你接受阿根廷和台灣媒體的訪問，阿根廷媒體似乎對你家庭的故事、移民的故事比較感興趣，而多數的台灣媒體則更看重家庭成員白色恐怖的經歷。
許煌：我認為阿根廷的觀眾更被家庭故事吸引，因為他們能體會這樣的情感。雖然我們長得不像他們，我們的互動模式對他們來說也很特別、很外國。
這部電影是關於我媽媽的故事，一開始我只有一個目標，就是了解我父親的死因，當時這對我來說是最重要的。我以為我媽媽有關於我父親、關於殺手是誰的答案，但拍攝到一半時，我發現她沒有這方面的資訊；她是從她的視角在說我父親的故事。
這時我理解到，或許這部片不是關於我父親、也不是關於我，而是關於她和她的家人。於是我開始拍攝我的家族，試著設身處地的了解我的母親。當我在重新建構她的歷史時，我發現我的外公是白色恐怖的受害者，而我母親也在鏡頭下，更多認識她的過去。
我到台灣是為了尋找我的父親是誰，但後來演變成我陪著我的母親，去認識關於她父親的真相。
《關鍵評論網》：你是在什麼契機下，第一次聽到「白色恐怖」這段歷史？這是在紀錄片拍攝之前還是之後？
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。