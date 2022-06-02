【專訪】外公在白色恐怖受害、父親是國民黨逃兵，阿根廷導演許煌《月影歸途》拍出台灣近代史縮影

榮獲阿根廷馬德普拉塔影展「特別推薦獎」，並在瑞士真實國際紀錄片影展與台灣國際紀錄片影展（TIDF）獲得特別首映，阿根廷台裔導演許煌（Juan Martín Hsu）的紀錄片《月影歸途》可以說是從海外紅回台灣，目前正在台灣上映。

這部紀錄片從尋找家族的真相開始。6歲那年，許煌的父親在布宜諾斯艾利斯經營的餐廳被不明人士闖入，母親和其他服務生在樓下被人拿槍指著，在樓上的父親則遭到槍殺，兇手至今仍不知是誰。母親說，父親是被外遇的女人指使殺害，當地報紙則稱那是中國黑手黨所為，而這段謎樣的家族歷史，隨著母親陳燕芳在許煌17歲那年隻身回到台灣後，再也沒有被攤開。

為了追尋父親的死因，也為了看10多年不見的母親一眼，許煌和弟弟許懿（Juan Marcelo Hsu）在2012、2019年來到台灣，並在與母親和家人的對話之間，意外發現自己的外公陳適然曾是白色恐怖時期的受害者。

《關鍵評論網》特別與在布宜諾斯艾利斯的許煌導演有了一段關於家族記憶、關於白色恐怖的訪問。



（以下內容以英語、西語進行採訪，再由《關鍵評論網》翻譯節錄）

《關鍵評論網》：《月影歸途》的西語片名是《月亮代表我的心》（la luna representa mi corazon），是台灣歌手鄧麗君1970年發行的經典歌曲。為什麼當初會選擇這首歌當紀錄片名？

許煌：2012年到台灣時，我還沒有決定要拍這部片，當時只是很多年沒有見到媽媽，我開始拍攝她、想要紀錄她的生活，也想要有一些關於她的回憶。當旅行到了終點，準備互道再見時，我們開始彈吉他，並唱起了這首歌。之後當我回去看這些影像，想到這可以是一部電影的開始，這首歌成為後來促成我再次回到台灣、拍攝《月影歸途》的靈感。

《關鍵評論網》：這首歌在1970年代蠻紅的，你是在當時第一次聽到這首歌的嗎？

許煌：我在小的時候聽過。當時我媽媽在阿根廷經營一間餐廳，她會在餐廳裡放鄧麗君的卡帶。我記得的其中一首歌，就是〈月亮代表我的心〉。

《關鍵評論網》：身為移民二代，你從什麼時候開始對拍攝台灣或亞洲的題材感興趣？

許煌：我拍攝的內容都是以移民為主題，2014年第一部劇情片《La Salada》（中文暫譯為「仿冒市場」）和隔年拍攝的短片《Historias Breves X: Diamante mandarín》都是關於移民。《La Salada》是關於在布宜諾斯艾利斯黑市的移民，我在片裡說了韓國人、台灣人和玻利維亞人的故事；《Diamante mandarín》則是透過一間被阿根廷人搶劫、以致決定關閉的中國超市的故事，從另一個角度討論這個國家2001年的經濟危機。

在最近這部紀錄片《月影歸途》裡，我想透過自己的故事來說移民的故事。我從2012年開始拍攝，當時是很直覺性的在拍，拍攝的結構很鬆散、很隨性，並不是很傳統、很直白的架構。我在拍的過程，很注意讓這部紀錄片不是只對我自己有意義，而是讓更多可能有類似境遇的人都有共鳴。

《關鍵評論網》：我注意到這部電影裡出現一些阿根廷1980-1990年的流行音樂，不過歌詞內容被翻譯成中文，可以看到你努力將阿根廷和台灣文化帶給這兩個國家的人。我好奇阿根廷觀眾對於這部紀錄片的反應？他們對什麼最感興趣？

許煌：在台灣拍攝時，我還不是很確定這部紀錄片最後的樣子，但我試著找出一些能連結台灣與阿根廷的元素和主題，像是在片中出現的，阿根廷一個叫做福爾摩沙的省份（Provincia de Formosa）剛好和台灣位在地球兩端的相同位置，我對這些連結非常感興趣，也試著把這些放進電影中。

另外像是瑪黛茶（maté）、白色恐怖、獨裁統治底下上萬名失蹤人口，不只發生在台灣，也發生在阿根廷，我們可以看到這兩個文化、地理位置都非常不一樣的國家，其實有很多的連結。

Photo Credit: AP / 達志影像 阿根廷結束獨裁統治至今快40年，1976-1983年間有上萬民眾失蹤。

在馬德普拉塔影展的映後座談時，有一些阿根廷人告訴我，雖然這部片聽到的是中文、看到的是台灣人，但他們感覺這部電影很貼近他們。

《關鍵評論網》：我看了你接受阿根廷和台灣媒體的訪問，阿根廷媒體似乎對你家庭的故事、移民的故事比較感興趣，而多數的台灣媒體則更看重家庭成員白色恐怖的經歷。

許煌：我認為阿根廷的觀眾更被家庭故事吸引，因為他們能體會這樣的情感。雖然我們長得不像他們，我們的互動模式對他們來說也很特別、很外國。

這部電影是關於我媽媽的故事，一開始我只有一個目標，就是了解我父親的死因，當時這對我來說是最重要的。我以為我媽媽有關於我父親、關於殺手是誰的答案，但拍攝到一半時，我發現她沒有這方面的資訊；她是從她的視角在說我父親的故事。

這時我理解到，或許這部片不是關於我父親、也不是關於我，而是關於她和她的家人。於是我開始拍攝我的家族，試著設身處地的了解我的母親。當我在重新建構她的歷史時，我發現我的外公是白色恐怖的受害者，而我母親也在鏡頭下，更多認識她的過去。

Photo Credit: 木林電影 許煌導演的母親陳燕芳

我到台灣是為了尋找我的父親是誰，但後來演變成我陪著我的母親，去認識關於她父親的真相。

《關鍵評論網》：你是在什麼契機下，第一次聽到「白色恐怖」這段歷史？這是在紀錄片拍攝之前還是之後？