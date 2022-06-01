加拿大宣布槍枝管制新法，凍結全境買賣、進口與轉讓，反對派批走私非法槍械、無證持槍才是核心問題

文：張瑞邦（Tucker Chang）

加拿大聯邦政府於今（2022）年5月30日宣布，將推動槍枝管制新法，其中包含凍結加拿大全境的手槍購買、銷售、進口與轉讓行為。

該立法同時要求業者對長管槍械進行永久性的改造，使其最多僅能裝填5發子彈，且將依據加拿大《刑法》，禁止出售、轉讓大容量彈匣。

美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，該立法草案是在美國近期發生的2起大規模槍擊事件後所公布，分別是5月14日的紐約州水牛城黑人社區超市槍擊案，以及發生於5月24日的德州小學槍擊案，2起槍擊事件分別造成10人、21人死亡。

據美國《國家公共廣播電台》（NPR）報導，加拿大政府早在2020年，就已禁止該國境內使用1500種「攻擊型槍枝」（Assault-style firearms），未來新法通過後，執法單位將擴大調查槍枝持有者的相關背景，以防有心人士濫用。

另預計於今年底進行該類槍械回購計畫，並為受該政策影響的業者及槍械製造商提供合理補償。

而這次推動的立法，被加拿大政府視為40多年來最有力的槍枝管制措施。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）對此表示，槍枝暴力是一個複雜的問題，但歸根究底，只要社區的槍枝數量越少，民眾的人身安全就越能獲得保障。

「因槍械暴力而喪生的加拿大人實在太多，我們已經清楚的了解到，槍械威脅給全國各地帶來多麼嚴重的傷害，因此我們擬定了加拿大史上最完善的槍械管制措施，以此限制全國手槍數量，為每位生活於加拿大的人民提供更安全的保障。」總理杜魯道補充說道。

新法案還提及了哪些措施？

根據加拿大聯邦政府公布的聲明表示，除手槍的販售、進口、轉讓外，新槍枝管制法案還將針對曾參與家庭暴力事件、跟蹤騷擾等刑事案件的群眾，吊銷其自衛槍枝執照。

該法也將加重刑事罰責、積極打擊槍支走私及販運、加強邊境安全管制，並為執法部門提供高端、多樣的槍支犯罪調查技術。

《加拿大廣播公司》（CBC）轉述加拿大聯邦政府的新聞稿強調，該法案通過後，民眾若非法持有、取得或製造槍枝等違法情事，最高刑罰將從服刑10年增加至14年徒刑。

聲明中亦提及，新法案擬制定「危險信號」（Red flag）規定，以解決親密關係中的暴力、性別暴力，以及涉及使用槍枝自殘等問題。該法規能使法院有權要求被認定對自己或他人構成危險的個人，將其持有的槍枝上交執法機關。若有民眾想要申請「危險信號」的保護程序，有關單位亦會保障申請者的個人身分及人身安全。

此外，針對該項新法案的相關措施，加拿大聯邦政府也將編列660萬加幣（約台幣1.5億元／約港幣4080萬元）的預算，幫助包含弱勢及少數群體在內的加拿大人民提高對新法規的認識。

有例外狀況可允許持有槍枝嗎？

據土耳其《廣播電視公司國際頻道》（TRT World）引用加拿大聯邦政府的統計數據顯示，雖然加拿大槍械暴力事件占該國所有犯罪案件的百分比不到3％，但自2009年以來，遭槍擊的民眾較過往增加了2倍，而持槍意圖殺害或傷及他人的比率更增加了5倍。

此外，2010年至2020年間，加拿大註冊的手槍數量已遽增至71％，高達約110萬支手槍；而在2009年至2020年間的暴力犯罪中，有59％的槍械暴力犯罪與非法使用手槍有關。

也因此，對於加拿大聯邦政府而言，槍枝管制的改革似乎勢在必行，結束槍枝暴力亦是總理杜魯道在2019年加拿大聯邦大選中的競選政見。

不過杜魯道也提及，在特殊的情形下仍可擁有手槍，例如野生動物狩獵者、奧林匹克等精英射擊運動員、保安人員，或是已經合法持有手槍的加拿大公民，亦可繼續保留手槍。

杜魯道表示：「我們知道加拿大絕大多數的槍械擁有者，都是以安全謹慎的態度依法使用槍枝，但除了打獵及競技運動的射擊項目，沒有國民有理由在日常生活中使用手槍。」

加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）對此也重申，加拿大與美國對於持有槍械的態度有很大的不同。

「在加拿大，擁有槍枝是一種特權，而非人民的權利，這是使得加拿大與世界上諸多國家不同的主因之一，尤其是我們南方的朋友（美國）。在加拿大，槍枝僅用於狩獵和運動目的。」布萊爾如此強調。

該法案能否順利通過？

美國《國家公共廣播電台》分析，由於當前執政的中間偏左派政黨「加拿大自由黨」（Liberal Party of Canada）及左翼反對派「新民主黨」（New Democratic Party）合計擁有過半的國會席次，因此槍枝管制新法頗有機會通過。若順利過關，該法案預計將在今年秋季生效。

英國《衛報》（The Guardian）認為，總理杜魯道在槍械管制的議題上，一直以來所引發的質疑聲浪並不多，其也幾乎沒有遇到政治阻力，這與美國對持擁槍械的激烈討論形成鮮明對比。

然而新法案的推行，仍引起部分反對派人士批評，加拿大保守黨（Conservative Party of Canada）眾議員丹喬（Raquel Dancho）便質疑，新的立法無法有效解決槍械暴力問題。

丹喬稱：「造成加拿大都市槍械暴力的根本原因，往往是犯罪集團將非法槍枝走私至加拿大，然而該法案並不能有效根除這個問題。」