6/1起0至6歲兒童免費領5劑快篩：攜帶證明、分流機制7大QA一次看

（中央社）國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續，今（1）日起至6月30日期間，0至6歲兒童的家長可持健保卡，免費至快篩實名制據點領取5劑家用快篩試劑，受惠人數約124萬人。

中央流行疫情指揮中心4月底實施快篩實名制，快篩試劑供應漸趨穩定，藥局前也不再出現為了買快篩而大排長龍的場面。部分家長對6月1日上路的「0至6歲孩童可領5劑免費COVID-19快篩」新制滿頭問號，《中央社》整理相關QA一次看。

1. 領取對象？

2016年1月1日（含）以後出生者，都是這次新制領取對象，每人可領取5劑，原則上需於6月1日至30日期間完成領取。

2. 需攜帶證明嗎？

只需要攜帶0至6歲孩童的健保卡即可。

3. 尚未拿到健保卡的新生兒可以領嗎？

尚無健保卡的新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

4. 領取有分流機制嗎？

依照身分證字號尾數分流，單號者星期一、三、五；雙號者星期二、四、六；週日皆可領取。

5. 領取地點在哪裡？

全國近5000家販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所。

6. 買過實名制快篩，仍可領取嗎？

已經買過第一輪實名制快篩者仍可領取。

7. 家用快篩有使用年齡限制嗎？

家用快篩僅可用於2歲以上兒童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

指揮中心指揮官陳時中近日多次在疫情記者會中呼籲，2歲以下幼兒年齡太小，無法用抗原快篩，也無法接種疫苗，「家人不染疫」是最重要的保護來源，呼籲民眾勤洗手、戴口罩；疫情期間，家長應提高警覺，隨時注意孩子身體健康情況，如出現發燒等症狀，必須特別小心。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀