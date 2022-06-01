北頓內次克戰場可能拖垮俄軍戰力，俄國會議員建議：在烏克蘭綁架北約成員國的國防部長
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俄羅斯也為這場大規模戰鬥付出巨大代價，一些西方軍事專家表示，北頓內次克戰役無論誰贏，都有可能損害到俄軍抵禦烏軍最終在其他地方展開反攻的能力。
（中央社）烏克蘭在北頓內次克（Sievierodonetsk）的守軍31日繼續抵抗俄軍全面進攻。這是開戰以來俄羅斯規模最大的地面攻擊行動之一，該市三分之一至一半已落入俄軍之手。
西方軍事分析家稱，莫斯科已從其他前線抽調兵力和火力，集中在北頓內次克，希望進攻這座工業小城能為俄羅斯帶來堪稱勝利的成果，實現其在烏東的宣示目標之一。
俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）援引親莫斯科盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）的話稱：「我們可以說，北頓內次克的三分之一已在我們控制下。」
他說，俄軍並未像他們希望的那樣迅速推進，並表示親莫斯科的部隊想「維護好這座城市的基礎設施」，且因顧及周圍的化工廠而行動緩慢。
北頓內次克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）則表示，該市有一半已落入俄羅斯人手裡。他說：「很不幸……這城市已被一分為二。不過這城市仍在自衛，它仍是烏克蘭的。」他建議仍受困市內的人待在地窖裡。
烏克蘭表示，俄羅斯的無情轟炸已摧毀該市所有重要基礎設施，隨後一波波大規模地面攻擊造成大量人員傷亡。俄軍正朝市中心推進，但速度甚慢，且未成功包圍當地烏克蘭守軍。
盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴烏克蘭電視台，烏軍似乎沒有被包圍的風險，不過他們最終可能被迫撤退到北頓內次河（Siverskyi Donets River）對岸的孿生城市利西昌斯克（Lysychansk）。
斯特約克稱，撤離平民已不再可能。30日發生的一起攻擊事件，造成一名法國記者喪生後，當局取消疏散居民行動。
「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）長期派員在北頓內次克從事救援工作，該機構秘書長艾基蘭（Jan Egeland）對當地受到的破壞感到「驚駭」。
「我們擔心該市仍受困於戰火的平民多達1萬2000人，無法獲得足夠的飲水、糧食、藥品或電力。幾近不間斷的轟炸迫使平民躲在防空洞和地下室避難，而對那些試圖逃出的人來說，機會很少。」
不過俄羅斯也為這場大規模戰鬥付出巨大代價，一些西方軍事專家表示，北頓內次克戰役無論誰贏，都有可能損害到俄軍抵禦烏軍最終在其他地方展開反攻的能力。
華盛頓「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）稱：「普亭（Vladimir Putin）正向（盧漢斯克）最後一個主要人口中心北頓內次克投放人員和彈藥，彷彿拿下它就能為克里姆林宮贏得戰爭。他錯了。」
「北頓內次克戰役結束時，無論哪一方控制這座城市，俄羅斯在作戰和戰略層面的攻勢皆可能已達到巔峰，讓烏克蘭有機會重啟作戰層面的反攻，將俄軍擊退。」
俄羅斯議員建議，在烏克蘭綁架北約成員國防長
俄羅斯資深國會議員莫洛索夫（Oleg Morozov）建議，俄國在烏克蘭境內綁架一名北大西洋公約組織（NATO）成員國的國防部長、押到莫斯科，就西方國家不斷對基輔當局下達什麼「命令」進行問話。
路透社報導，1993年就首度當選俄羅斯國會議員的執政黨團結俄羅斯黨（United Russia Party）要角莫洛索夫表示，西方提供烏克蘭武器支援，對俄羅斯構成直接威脅，並使得莫斯科可能有必要就軍事目的進行檢討。
他30日晚間告訴俄羅斯-1頻道（Rossiya-1）談話性節目「60分鐘」（60 Minutes）：「我在幻想一個情節……不久的將來，在某個時刻，某個北約成員國的作戰部長會坐火車前往基輔，與（烏克蘭總統）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。」
「不過他不會抵達，而是會在莫斯科某處醒來。」
主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）面帶微笑問道：「你是說綁架他？」斯卡比耶娃是俄羅斯最親克里姆林宮的電視記者之一。
莫洛索夫回答：「沒錯。然後我們將會搞清楚，誰、為了什麼事情、下達了什麼命令，看看哪筆帳到底要算到誰頭上。」
「這並非那麼如神話般的虛構情節。……世界現在有了新規則。讓所有那些在基輔聚集的作戰部長稍微想想，在莫斯科醒來會是什麼情況。」
路透社無法聯絡上莫洛索夫和斯卡比耶娃尋求置評。
已有一連多位西方政治人物到訪基輔，展現對烏克蘭的團結立場，包括美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）。他4月間和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往當地。
俄羅斯總統普亭已經對烏克蘭展開97天「特別軍事行動」，目的在解除烏克蘭武裝，以及阻止他所謂烏克蘭極端民族主義者對說俄語人士的迫害。他同時指控美國以北約擴張為手段，用烏克蘭來威脅俄羅斯。
烏克蘭和支持它的西方國家表示，俄羅斯無緣無故對主權國家開戰，烏克蘭則是為生存而戰。
俄羅斯一再警告西方，對烏克蘭提供先進武器冒著讓戰爭升級的風險。烏克蘭則要求西方國家提供更多長程武器。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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