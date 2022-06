北頓內次克戰場可能拖垮俄軍戰力，俄國會議員建議：在烏克蘭綁架北約成員國的國防部長

(中央社)烏克蘭在北頓內次克(Sievierodonetsk)的守軍31日繼續抵抗俄軍全面進攻。這是開戰以來俄羅斯規模最大的地面攻擊行動之一,該市三分之一至一半已落入俄軍之手。

西方軍事分析家稱,莫斯科已從其他前線抽調兵力和火力,集中在北頓內次克,希望進攻這座工業小城能為俄羅斯帶來堪稱勝利的成果,實現其在烏東的宣示目標之一。

俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)援引親莫斯科盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克(Leonid Pasechnik)的話稱:「我們可以說,北頓內次克的三分之一已在我們控制下。」

他說,俄軍並未像他們希望的那樣迅速推進,並表示親莫斯科的部隊想「維護好這座城市的基礎設施」,且因顧及周圍的化工廠而行動緩慢。

北頓內次克市長斯特約克(Oleksandr Stryuk)則表示,該市有一半已落入俄羅斯人手裡。他說:「很不幸……這城市已被一分為二。不過這城市仍在自衛,它仍是烏克蘭的。」他建議仍受困市內的人待在地窖裡。

烏克蘭表示,俄羅斯的無情轟炸已摧毀該市所有重要基礎設施,隨後一波波大規模地面攻擊造成大量人員傷亡。俄軍正朝市中心推進,但速度甚慢,且未成功包圍當地烏克蘭守軍。

盧漢斯克州(Luhansk)州長蓋戴(Serhiy Gaidai)告訴烏克蘭電視台,烏軍似乎沒有被包圍的風險,不過他們最終可能被迫撤退到北頓內次河(Siverskyi Donets River)對岸的孿生城市利西昌斯克(Lysychansk)。

斯特約克稱,撤離平民已不再可能。30日發生的一起攻擊事件,造成一名法國記者喪生後,當局取消疏散居民行動。

「挪威難民理事會」(Norwegian Refugee Council)長期派員在北頓內次克從事救援工作,該機構秘書長艾基蘭(Jan Egeland)對當地受到的破壞感到「驚駭」。

「我們擔心該市仍受困於戰火的平民多達1萬2000人,無法獲得足夠的飲水、糧食、藥品或電力。幾近不間斷的轟炸迫使平民躲在防空洞和地下室避難,而對那些試圖逃出的人來說,機會很少。」

不過俄羅斯也為這場大規模戰鬥付出巨大代價,一些西方軍事專家表示,北頓內次克戰役無論誰贏,都有可能損害到俄軍抵禦烏軍最終在其他地方展開反攻的能力。

華盛頓「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)稱:「普亭(Vladimir Putin)正向(盧漢斯克)最後一個主要人口中心北頓內次克投放人員和彈藥,彷彿拿下它就能為克里姆林宮贏得戰爭。他錯了。」

「北頓內次克戰役結束時,無論哪一方控制這座城市,俄羅斯在作戰和戰略層面的攻勢皆可能已達到巔峰,讓烏克蘭有機會重啟作戰層面的反攻,將俄軍擊退。」

俄羅斯議員建議,在烏克蘭綁架北約成員國防長

俄羅斯資深國會議員莫洛索夫(Oleg Morozov)建議,俄國在烏克蘭境內綁架一名北大西洋公約組織(NATO)成員國的國防部長、押到莫斯科,就西方國家不斷對基輔當局下達什麼「命令」進行問話。

路透社報導,1993年就首度當選俄羅斯國會議員的執政黨團結俄羅斯黨(United Russia Party)要角莫洛索夫表示,西方提供烏克蘭武器支援,對俄羅斯構成直接威脅,並使得莫斯科可能有必要就軍事目的進行檢討。

他30日晚間告訴俄羅斯-1頻道(Rossiya-1)談話性節目「60分鐘」(60 Minutes):「我在幻想一個情節……不久的將來,在某個時刻,某個北約成員國的作戰部長會坐火車前往基輔,與(烏克蘭總統)澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會談。」

「不過他不會抵達,而是會在莫斯科某處醒來。」

主持人斯卡比耶娃(Olga Skabeyeva)面帶微笑問道:「你是說綁架他?」斯卡比耶娃是俄羅斯最親克里姆林宮的電視記者之一。

莫洛索夫回答:「沒錯。然後我們將會搞清楚,誰、為了什麼事情、下達了什麼命令,看看哪筆帳到底要算到誰頭上。」

「這並非那麼如神話般的虛構情節。……世界現在有了新規則。讓所有那些在基輔聚集的作戰部長稍微想想,在莫斯科醒來會是什麼情況。」

路透社無法聯絡上莫洛索夫和斯卡比耶娃尋求置評。

已有一連多位西方政治人物到訪基輔,展現對烏克蘭的團結立場,包括美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)。他4月間和美國國務卿布林肯(Antony Blinken)前往當地。

俄羅斯總統普亭已經對烏克蘭展開97天「特別軍事行動」,目的在解除烏克蘭武裝,以及阻止他所謂烏克蘭極端民族主義者對說俄語人士的迫害。他同時指控美國以北約擴張為手段,用烏克蘭來威脅俄羅斯。

烏克蘭和支持它的西方國家表示,俄羅斯無緣無故對主權國家開戰,烏克蘭則是為生存而戰。

俄羅斯一再警告西方,對烏克蘭提供先進武器冒著讓戰爭升級的風險。烏克蘭則要求西方國家提供更多長程武器。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航