殉職學官徐大鈞遺體相驗多處骨折灼傷，AT-3服役38年15起事故，國造勇鷹高教機將逐步取代

AT-3殉職學官徐大鈞遺體相驗，多處骨折灼傷

（中央社）空軍學官徐大鈞昨（31）日上午駕駛AT-3教練機訓練時墜毀殉職，家屬下午抵達高雄市立殯儀館認屍，徐母頻頻拭淚不發一語。經初步相驗，遺體有部分受損，全身多處骨折且有灼傷。

空軍一架AT-3教練機昨日上午墜毀在高雄市岡山區田厝一路的樹林中，學官徐大鈞少尉殉職，其父母跟妹妹下午2時多抵達飛機墜落現場，3人拿香祭拜後離去，軍方人員則在現場持續善後。

Photo Credit: 中央社 空軍一架AT-3教練機31日上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時墜毀，已尋獲機體殘骸及少尉徐大鈞遺體，現場由空軍和憲兵隊人員搜救善後。

Photo Credit: 中央社 AT-3教練機高雄岡山墜毀，尋獲機體殘骸。

徐大鈞家屬4時多趕抵高雄市立殯儀館，3人到場時神情哀戚，不發一語，徐母難忍傷痛，在軍方人員攙扶下頻頻拭淚。橋頭地檢署檢察官隨後召開臨時偵查庭，開立死亡證明。

橋頭地檢署晚間發布新聞稿說明，上午接獲高雄憲兵隊及高雄市政府警察局岡山分局通報後，檢察長鍾和憲指示主任檢察官李廷輝、外勤檢察官吳正中及國防部調辦事軍法官薛丞芸，與高雄憲兵隊及岡山分局等單位組成專案小組偵辦，並於10時30分許前往事故地點勘驗，檢視教練機殘骸，蒐集現場跡證。

檢方指出，經初步相驗，遺體有部分受損，全身多處骨折且有灼傷，詳細死亡原因仍待法醫研究所鑑定，事故原因仍待釐清。

Photo Credit: 中央社 徐大鈞的家屬下午從新北市住家趕抵高雄市立殯儀館，徐大鈞媽媽（圖）見兒子最後一面，神情哀戚。

AT-3服役38年15起事故，勇鷹高教機將逐步接替任務

（中央社）空軍一架AT-3教練機昨天上午在高雄岡山基地起飛執行訓練任務時，墜毀在高雄市岡山區田厝一路的樹林中，學官徐大鈞少尉殉職。自民國73年迄今，已發生15起意外事故。國造高教機勇鷹陸續量產分批撥交，未來將逐步取代AT-3。

國機國造、首架AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機，是於108年9月24日在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，國軍採購共66架。

勇鷹去（2021）年6月22日在台中首飛成功、第2架原型機也在去年12月首飛，未來將逐步取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練，有利銜接未來F-16V（Block70、Block20）等先進戰機戰訓任務。

AT-3教練機由航空發展中心自行研究設計與製作，使用TFE731-2-2L渦輪扇噴射發動機，首架民國69年出廠、共生產63架，73年正式服役，空軍官校74年換裝作為高級飛行訓練使用，服役迄今38年來，包括昨天這起在內共15起意外事故：

79年8月7日，在澎湖縣馬公機場故障迫降，飛官羅夢雄中校輕傷，陳水乾少校人安。

79年9月6日，因機械故障墜毀在嘉義大埔地區，1名飛官跳傘獲救。

80年4月23日，在高雄燕巢地區失事墜毀，教官周國祥、學官楊鐵忠獲救，

81年10月13日，航管人員導航錯誤於屏東山區撞山，飛官陳志恆、飛行生林明正殉職。

83年1月26日，1月26日於新竹外海墜海，劉兆瑞上尉獲救、黃錦鴻中校殉職

83年11月7日，因發動機熄火墜毀在苗栗外海，飛官傅惠民、張志勇2人獲救

84年6月12日，飛機降落時，鼻輪未放妥衝出起火，在跑道上失事，飛官王光璽、段連昇重傷。

85年2月28日，因發動機冒煙墜毀在高雄市橋頭區，中尉學官陳厚志受傷

86年6月27日，因操演失控墜機於岡山校區機場，空官雷虎小組教官徐海華少校殉職。

87年9月4日，因降落滑行時在跑道上起火，學官少尉陳家梁獲救。

92年6月11日，少尉學員邱一峰與少校教官段連昇在進行目視飛行訓練科目時，墜毀在台東關山附近，兩人皆不幸殉職。

101年2月3日，兩架AT3教練機在南部上空進行操演時，發生擦撞意外，其中一架墜毀於屏東縣春日鄉山區，另一架安返回基地，2名飛官曾國維和張國強跳傘受傷。

103年10月21日，例行訓練時於高雄市梓官區上空發生擦撞，編號0815機飛行員中校教官莊倍源為避免波及民宅，放棄2次跳傘逃生機會撞擊地面殉職；編號0847飛行員中校教官楊志平平安返航。

104年9月22日，花蓮縣卓溪鄉失聯，9月26日發現機體殘骸，並確認前座少校教官王勁鈞及後座學官中尉黃俊榮殉職。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航