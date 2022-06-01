CROCS夏漾時尚快閃店 空降新光三越A11，匯演夏日時尚潮流的繽紛風暴

深受消費者喜愛的全球領先創新休閒鞋品牌Crocs，特別於本月進駐新光三越A11一樓的快閃特區，以"Your summer，Your Crocs你的洞洞鞋夏天"，搭配明亮的夏日色調相呼應，以創新的店鋪模式創造了品牌與消費者近距離對話與體驗空間。期待以全台搶先販售的限量鞋款與樣式百變的Jibbitz鞋扣，吸引消費者沈浸在Crocs的夏季魅力之中。

Photo Credit : CROCS

體現「型」「洞」「樂」「活」 的互動樂趣

全新升級Jibbitz 體驗站 「扣」出屬於你的個性「飾」別

Crocs力求每一位前往品牌快閃店朝聖的消費者，都能充分感受鞋履跨界之王，風格多變的時尚新視「腳」；特別升級Jibbitz鞋扣體驗站，大大提升鞋款「玩」、「配」之間的互動逸趣，讓消費者毫無拘束地，為愛鞋「扣」出自我個性與魅力。

用微笑驅逐現況的不悅 CROCS邀您「樂步」戶外

讓你的每一步都充滿四溢的活力能量

為讓消費者感受到Crocs活潑愉快的能量，品牌特別邀請知名藝人-焦凡凡與璟毅老師，擔任活動嘉賓，透過兩位嘉賓對於穿搭概念的獨到見解，詮釋品牌快閃店主打「限量聯名系列」與「野性迷彩系列」，顛覆消費者對於Crocs的既有印象。兩位嘉賓以潮人風格造型亮眼登場，焦凡凡在訪談中表示：滿版笑臉印花與克駱格鞋身的經典特色，特別以讓女生會感到浪漫愉快的公主風服裝，表現女性今夏非常流行的俏皮元素，並進一步表示：穿上Crocs聯名限量系列，一定會讓你散發夏季最具『開心』的穿搭能量。

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品牌在快閃店所展出的另一重點話題款-野性迷彩系列，在女人我最大固定班底-璟毅老師的詮釋下，表現出戶外機能與龐克透視裝的完美結合，同時在解構主義配件的點睛之下，豪邁表態Crocs推出滿載「伸展台」與「野外風」繆思的經典野性迷彩克駱格，璟毅老師在記者會訪談中表示：經典野性迷彩克駱格系列將斑馬紋、豹紋元素，完美移接到克駱格鞋面之上，結合Crocs俏皮、潮流、舒適品牌本位，不僅擁有華麗衝突與態度個性的雙向特色，是一款非常具有穿搭層次的魅力單品。兩位嘉賓訪談中，處處流露對於品牌的熱愛，令品牌感到十分感動。

台灣區Crocs市場總經理陳又菁表示：我們秉持品牌的全球概念，在信義區打造全新的快閃形式，期待從陳列設計到消費體驗讓消費者感受到不同的驚喜. 我們也希望通過全新Crocs夏日時尚快閃店能將“Come As You Are 天生自在”的品牌理念與個性化體驗傳遞到更多熱愛時尚、潮流的消費者。

Crocs邀請消費者在5月23日至6月13日 前往Crocs夏漾時尚快閃店，從空間感官、互動體驗到產品定製，攜手Crocs一起開啟獨一無二的個性之旅。每一位來到A11快閃店的消費者，只要現場加入IG並於限動或發文分享，即可獲得Crocs棉花糖之外。同時，凡購買任一鞋款＋鞋扣即可獲得選物機金幣乙枚，除了品牌好禮及購物金外，還有意想不到的限量鞋款等著你來抓。

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