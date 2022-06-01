BTS受邀訪白宮，呼籲停止反亞裔仇恨犯罪：不一樣並沒有錯

（中央社）韓國天團防彈少年團（BTS）今天（美國時間31日）沒有開口唱歌，但造訪美國白宮晉見總統拜登（Joe Biden）時，在針對反亞種族歧視傳達出明確且強而有力的訊息。

綜合法新和路透社報導，BTS的7名成員穿上相同的深色西裝和白襯衫黑領帶。他們加入白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre），在空間不大卻影響力深遠的白宮簡報室講台一字排開。

歌手Jimin（朴智旻）透過翻譯表示，BTS對「美國近來暴增的仇恨犯罪極為震驚。」

另一名團員SUGA疾呼包容的重要，他說：「不一樣並沒有錯，我認為，平等始於大家敞開心胸、擁抱彼此的不同。」

BTS成員沒有接受記者提問。白宮黑色柵欄外聚集了大批暱稱為A.R.M.Y的歌迷，希望一睹偶像風采。

BTS與拜登的會面並未開放給媒體，但白宮表示，其中一個目標是「討論多元和包容的重要，以及BTS以擔任青年大使的平台，向世界各地傳達希望與正向的訊息。」

Members of BTS join @PressSec as speak to reporters at the White House. They'll meet with @POTUS today to discuss important issues of anti-Asian hate cons Asian inclusion diversity. @bts_bighit pic.twitter.com/49llBqdT5e — Doug Mills (@dougmillsnyt) May 31, 2022

BTS在白宮記者團前現身的短短時間內，據報吸引了超過30萬人次觀看白宮YouTube頻道，是這個觀眾多為媒體或政治學教授的頻道一天流量的10倍以上。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行以來，美國仇亞情緒和暴力直線上升，許多人將此現象怪罪於疫情餘波。

拜登之前擔任美國總統的川普（Donald Trump），時常將最先於湖北省武漢市爆發的COVID-19疫情歸咎為「中國病毒」，且常將它稱為與功夫（kung fu）諧音的「功夫（流感）」（kung flu）。

根據美國加州大學仇恨與極端主義研究中心（Study of Hate and Extremism）數據，光是2021年，仇亞犯罪就暴增了339％。

BTS所屬經紀公司Big Hit Music表示，他們很榮幸能獲得白宮的邀請，「我們代表韓國藝人造訪的同時，盼望能討論廣泛的主題，包括包容、多元、仇亞犯罪、文化以及藝術」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺