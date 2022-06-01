Lenovo成為F1賽車官方合作夥伴，先進科技與賽事管理結合，助賽車表現如虎添翼、打造熱血沸騰的觀賽體驗

2022 年一級方程式賽車（Formula 1）昨天進入第7站，全新技術規則讓比賽充滿變數！為了進一步提升F1賽車的整體表現，Lenovo與 F1 宣布合作並簽訂長期合約，正式成為官方合作夥伴。未來，Lenovo 的先進技術將廣泛應用於 F1 賽車各經營環節，為全球廣大車迷提供最高規格的競速與娛樂體驗。身為頂尖科技與賽車運動的全球業界領袖，Lenovo與F1期望藉由合作開創全新可能。

接下來幾年，從 F1 總部到賽場上皆可見到Lenovo 提供的技術支援，包含硬體設備、高效能運算與伺服器解決方案等將逐漸導入。全面完善賽事經營管理。除了高效率的資料收集能幫助賽車表現，雙方的協作也進一步為賽車迷考慮，將提升內容產出品質與輔助賽事轉播，並聯手打造更出色的觀賽體驗。

Lenovo 提供的技術支援包含硬體設備、資料運算與伺服器解決方案，高效率資訊收集幫助F1賽車表現。 Photo Credit : Lenovo

本次合作亦有助 Lenovo 於全球曝光，向廣大觀眾展現品牌技術實力以及全球規模，並將業界領先的硬體整合至 F1 核心運作。Lenovo 預計導入豐富的頂級硬體產品以及擴增及虛擬實境等下一代創新技術，讓 F1 能以更新鮮有趣的方式與全球粉絲互動。

F1 今年稍早宣布將投入更多資源，保障弱勢族群的就業與受教機會，在2022 年至 2025 年間每年提供十個工程獎學金名額。Lenovo 同樣提倡多元包容，致力消弭社會不平等，未來將與 F1 合作推動此重要領域的計畫。

F1 總裁暨執行長 Stefano Domenicali樂見雙方攜手合作，並表示：「這次能和全球科技領導品牌Lenovo結盟，我們相當興奮！精準落實所有細節是 F1的營運準則，接下來將有賴經驗豐富的 Lenovo 在前線提供先進技術支援，確保賽季順暢運作。在全球車迷期待的目光中，Lenovo 完善的頂級硬體產品是F1的完美合作夥伴，能協助F1達成任務以及交出破紀錄的表現。隨著賽車進入新紀元，我們也承諾與時俱進，持續為世界各地的忠實支持者提供不同凡響的體驗。」

Lenovo 預計導入擴增及虛擬實境等技術，為全球車迷打造創新的觀賽體驗。 Photo Credit : Lenovo

「我很榮幸在此宣布Lenovo成為F1最新全球合作夥伴。F1 是賽車的最高殿堂，我們將運用最新技術，為全球五億多名車迷打造熱血沸騰而且創新的觀賽體驗。Lenovo 與 F1 同樣熱衷於創新、高效能與多元包容的理念，在本次合作的基礎下，我們將攜手突破技術極限，迎向極速、智慧與永續的未來。」Lenovo 董事長暨執行長楊元慶期待地說。

Lenovo 智慧設備業務集團總裁 Luca Rossi則 表示：「透過本次合作，未來從 F1 總部運作到緊張刺激的大獎賽，將全面部署 Lenovo 智慧升級的解決方案，雙方將攜手挑戰技術極限，為賽車開創嶄新面貌。F1 積極落實數位轉型，希望持續帶給車迷驚喜與滿意的體驗。而 Lenovo 擁有硬體、服務與解決方案完整陣容，將成為 F1 創新的重要推手，讓世界各地的車迷都能身臨其境感受比賽的飆速快感。」

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