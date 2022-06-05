科學家在德國墳場發現一種新酵素，可以在一天內把塑膠廢棄物「吃」完
我們想讓你知道的是
如果餵給PHL7由PET塑膠所製的水果籃的話，它就可以在24小時內將廢棄物給分解掉。更好的是，這個回收過程的副產物，可以被重建回來創造新的塑膠容器。
文：Сергей Хуан
一個被丟進垃圾掩埋場的塑膠容器，可能要花數百年才能夠自然地分解，然而科學家新發現一種酵素，可能可以在一天內把廢棄物「吃」完。
分解效率極高
這個具有高度效率的聚酯水解酶（polyester hydrolase）名為PHL7，近期在一德國的墳場中被發現，當時它們正在「咀嚼」堆肥。
PHL7並不是第一個被科學家發現的「塑膠吞食者」，但卻是最快的。在2016年，一種會吞噬對苯二甲酸乙二酯（PET）的酵素LLC，在日本的一處回收廠被發現。自從那幾年以來，它就被譽為是黃金標準的塑料吞噬者。不過，最新發現的PHL7在吞噬方面較LLC快上兩倍──在實驗室中，研究人員發現PHL7能夠在16小時內，分解PET達到90％。
自2016年被發現後，LLC酵素已被科學家們調整創造出了比其自然型態更嘴饞的突變種。但是，這個合成版本還得從PHL7身上多多學習。
適用範圍
德國萊比錫大學（Leipzig University）的微生物學家沃夫岡．齊默爾曼教授（Wolfgang Zimmermann）說：「在萊比錫發現的PHL7酵素可以達到重要的貢獻，建立替代的節能塑膠回收程序。目前正研發中的生物催化劑已顯示，PHL7在快速分解使用過的PET食物包裝上高度有效，且適合用於對環境友善的回收過程。在這回收過程中，新的塑膠能夠從分解產物中製造出來。」
令人扼腕的是，PHL7及LCC都無法完全分解有較高結晶性（更有組織的分子結構）的PET塑膠，例如用在某些瓶子中的塑膠。但是，如果餵給PHL7由PET塑膠所製的水果籃的話，它就可以在24小時內將廢棄物給分解掉。
更好的是，這個回收過程的副產物，可以被重建回來創造新的塑膠容器。
這項發現大大影響了回收的可能性。每年全世界生產超過8200萬噸的PET，而只有一小部分被回收來製作新塑膠。而且將塑膠產品被送至回收廠，將其熔化並製造新東西的過程既耗能又昂貴。
另一方面，生物回收可以幫忙創造便宜又有效率的塑膠循環經濟。在過去幾年，科學家們一直在競賽著，就為了上述目的而研發吞食塑膠的細菌。PHL7從目前發現的其他候選人中脫穎而出。它快速將PET分解的方式，似乎取決於其DNA上的單一結構單元。
在其胺基酸序列中的特定一處，PHL7攜帶著白胺酸（leucine），而其他酵素則是攜帶苯丙氨酸殘基（phenylalanine residue）。在過去，這個位置上的白胺酸，與聚合物結合到酵素上是有關聯的。
當德國研究人員在另一個酵素上，將苯丙氨酸取代為白胺酸時，這個有機體在分解塑膠上變得更為快速。事實上，其效率可與PHL7相匹敵。
在實驗室中，相較於LLC酵素，PHL7酵素也能夠與更多聚合物結合。
研究作者寫到：「這些結果顯示，苯丙氨酸取代白胺酸的這件事，可能是讓PHL7中每個殘基結合能變化的一部分原因。」
PHL7不僅分解快速，而且在其大快朵頤前也不需要進行任何前置處理。毋須研磨或熔化，它就會吃掉塑膠了，將副產物再一次結合回來的過程也不需仰賴石化產品。
值得努力
研究作者們做結：「因此，藉由採用例如PHL7等強大的酵素，我們有可能在低碳足跡且不使用石化產品的閉環製程中，直接回收消費者使用過的熱塑性PET包裝，實現重要的PET塑膠廢物流的永續回收過程。」
在全世界塑膠嚴重污染的狀態下，這聽起來是個美夢。萊比錫大學的研究團隊正積極致力於研發原型。
參考資料
- Low Carbon Footprint Recycling of Post-Consumer PET Plastic with a Metagenomic Polyester Hydrolase（ChemSusChem）
- Cassella, C., (2022, May 19). A New Enzyme Found in Compost Just Set a Speed Record for Breaking Down Plastic. ScienceAlert
- Sonnendecker, C. et al., (2021, June 15). Low Carbon Footprint Recycling of Post-Consumer PET Plastic with a Metagenomic Polyester Hydrolase. ChemSusChem. doi.org/10.1002/cssc.202101062
延伸閱讀
- 有研究指「生物可分解膠袋」無法被分解？需要注意這些細節
- 美科學家用CO2和廢稻稈做出可分解塑膠，成功打造「碳循環」經濟
- 超市十大商品「過度包裝」每年產生1.5萬噸塑膠垃圾，綠色和平呼籲訂定蔬果「裸賣」指引
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。