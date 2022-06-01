上海睽違2個多月終解封，但長期清零政策使外資擔憂依舊存在

經過兩個月的封城，上海今（1）日正式解封，公車和地鐵全面復工，學校也分階段開學，上海市民每72小時須做一次核酸檢測以更新健康狀況。

自今日起，上海全市將進入第三階段，即「全面恢復正常生產生活秩序總體方案」，對於有新增個案的區域，仍採取嚴格管控措施，其他地區則恢復正常生活。

居民不再需要特殊通行證才能離開住家或搭乘交通運輸工具，公共汽車和地鐵都將恢復營運，但與中國其他地區相連的鐵路仍受到限制。據《彭博社》報導，在重新開放的初始階段，列車之間的最短間隔將長達5到10分鐘。

居民必須每72小時接受一次新冠病毒檢測，才能搭乘大眾交通運輸工具進入公共場所，對於任何檢測陽性的人及其密切接觸者，仍然需要進行嚴格的隔離。

商店和購物中心也會重新開放，以不超過其總容量75％為限制，電影院和健身房則維持關閉。室外類型的旅遊地區則逐步開放，公園實施限流、避開人潮高峰有序開放。

隨著城市解除封鎖，上海上班族重返辦公室。返回辦公室工作的員工仍需避免在辦公室群聚開會，在員工餐廳保持社交距離，並對鍵盤進行消毒。學校將採分階段復學，優先安排高三、高二、國三年級生復學，中小學及其他年級則繼續採遠距教學至期末。

《半島電視台》報導，人民氣氛歡騰，居民在昨（31）日整天都在發布歡欣鼓舞的貼文。昨日午夜一些上海居民走上街頭，慶祝為期2個月嚴格封鎖的告終，他們吹著口哨，大喊「解除禁令」，並在規定解除封控的時間碰杯香檳。

《衛報》報導，適用放寬政策的低風險區的人民約有2250萬人，這些地區的人民仍須戴上口罩，並且不鼓勵聚集。在餐廳內用仍被禁止。

雖然上海已正式解封，不過受到長期清零政策的重創，擔憂依舊存在。瑞銀將其對2022年中國的GDP預期下調至3％，遠低於中國5.5％的官方目標。報告指出，當前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）政策缺乏明確性，可能會削弱企業和消費者的信心，並阻礙被壓抑的需求的釋放。

4月下旬英國商會公布了年度報告，指稱新冠疫情的限制和對未來的不確定性，正在對在華的英國公司產生負面影響，600名的調查樣本中有74％的成員受到清零政策的嚴重影響，近50％的成員延遲了計畫投資。

隨著中國繼續實施清零政策，商會主席麥克科馬克 （Julian MacCormac） 認為這樣的情況可能再次發生，「我們所能預期的只是更多的不確定性、中斷和可能的更多封鎖。」

自3月下旬以來，上海一直處於管控的狀態，數千萬人被困在家中導致公眾高度不安，封城也使各行各業的營運受到影響，整座城市陷入停滯。

《CNN商業》報導，包括特斯拉和福斯汽車在內的汽車製造商被迫暫時停產，而蘋果等電子產品製造商也面臨該市周邊供應鏈的嚴重中斷。

中國上週曾召開緊急會議，誓言推出新的救急措施以幫助穩定經濟，包含對小企業的貸款、更高的退稅及對航空業的支持。上海美國商會會長鄭（Eric Zheng）說，雖然他對上海的新措施表示歡迎，但並沒有減輕他的所有擔憂。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺