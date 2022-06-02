《捍衛戰士：獨行俠》睽違36年重出江湖，阿湯哥夾克背後中華民國國旗「回來了」，或許不是巧合
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在經過36年後，《捍衛戰士》再度回歸，但世界局勢已從冷戰氛圍，改為美中兩強對抗。最明顯的例子，可以從2019預告片中，中華民國國旗被片商刪除，到正片的正常放映，就可看出兩強對抗局勢與美國片商態度的大轉變。
文：尹俊傑（中央社駐紐約特派員）
時隔36年，讓湯姆克魯斯走紅全球的飛官「獨行俠」角色重出江湖，叫好又叫座，影壇疫後復甦吃下定心丸，也不禁令人感嘆世局多變，電影背後盡是大國較量的痕跡。
《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）憑藉絕佳影評、懷舊影迷力挺和湯姆克魯斯（Tom Cruise）個人魅力，北美上映4天粗估進帳1.56億美元，超越業界預期，更刷新陣亡將士紀念日（Memorial Day）檔期週末票房紀錄。
這也是湯姆克魯斯從影40年來首部開映3天票房收入突破1億美元的電影。相較之下，這位影壇長青樹原本開映票房最佳紀錄是2005年《世界大戰》（War of the Worlds）的6487萬美元。
在超級英雄電影主宰COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行時代票房排行榜的背景下，《捍衛戰士：獨行俠》被視為疫後時期，中高年齡層觀眾是否還會大舉進戲院的重要指標。
結果證明，巨星魅力與大銀幕觀影體驗歷久不衰，即使影音串流崛起，觀眾仍會為值得的電影掏錢進戲院，發行商派拉蒙（Paramount）兩年來數度延後上檔、堅持保留本片在院線放映是明智決定。
不過，如果沒有1986年《捍衛戰士》（Top Gun）打下的基礎，這部製作預算1.7億美元的續集能否有如此亮眼的票房表現，還很難說。
時光倒轉36年，《捍衛戰士》拍攝過程獲美國海軍大力協助，在航空母艦實地取景，戰鬥機空中纏鬥橋段逼真，配合「阿湯哥」帥氣外貌、觀眾耳熟能詳的主題曲，電影上映後大賣，片中同款雷朋太陽眼鏡與G-1飛行夾克成為熱門周邊商品，還掀起美國青年報考海軍航空兵的熱潮。
當時美蘇冷戰還沒結束，F-14仍是美軍艦載主力機種，電影數位特效尚不發達，製作團隊以美製F-5充當假想敵米格28戰機，在軍武迷眼中是一大瑕疵，但無損《捍衛戰士》在眾多影迷心中的地位。
之後幾年，柏林圍牆倒下、蘇聯解體、美國獨霸一方、全球化逐漸邁向高峰，中國趁勢崛起，藉融入國際經貿體系加速發展，2010年超越日本躍居世界第二大經濟體，接著成為全球第二大電影市場。
2010年代，美中國力差距縮小，矛盾愈來愈深，特別是安全領域。但雙方資本水乳交融，好萊塢片商歡迎阿里巴巴、騰訊等中國指標企業投資，在內容上自我審查，極力避免「辱華」或將中國描繪成敵方，以免電影在中國進口配額制度下被拒於門外。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月發表中國政策時提及上述差別待遇，抱怨中國片商可自由向美國院線業者推銷自家電影，不受美國政府審查；北京卻嚴格限制進口電影數量，獲准在中國放映的電影都遭受嚴厲政治審查。
因此，2019年7月《捍衛戰士：獨行俠》首支預告推出時，眼尖的影迷發現首集湯姆克魯斯所穿夾克背後的中華民國國旗消失，考量到中國電影市場龐大利益，片商有此安排並不令人意外。
只不過，近三年外在環境又出現變化。
2020年3月COVID-19大流行後，美中關係下探1979年建交以來最低點，兩國戰略競爭白熱化，科技、財經等領域「脫鉤」態勢逐漸成形。中國民族主義情緒在官方鼓動下高漲，在嚴控輿論走向的北京眼中，引進《捍衛戰士：獨行俠》這種宣揚美國軍威的娛樂作品將形同打自己嘴巴。
果不其然，《捍衛戰士：獨行俠》在騰訊退出合資後一直未敲定中國檔期，台灣影迷熱議湯姆克魯斯在片中所穿夾克背後的中華民國國旗「回來了」，或許不是巧合。
更令人玩味的是，本片監製傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）宣傳時提及，美國海軍告訴他，中國衛星在電影拍攝時特地變更路徑，只為拍下片中參考SR-72高超音速偵察機打造的全尺寸模型機。這番話雖是強調模型機夠逼真，仍不經意透露美中軍事較勁激烈程度。
《捍衛戰士：獨行俠》選在美國紀念殉職軍職人員的檔期上映，顯然也有鼓動愛國心的用意。上一部在同檔期上映的軍事題材電影，是2001年同樣由傑瑞布洛克海默監製的《珍珠港》（Pearl Harbor）。
《捍衛戰士》續集口碑與票房俱佳，能否如36年前原作掀起青年從軍熱潮，仍待觀察。至少老一輩觀眾熱烈捧場，充分肯定湯姆克魯斯呵護自身招牌角色下的苦心。
這些年來，湯姆克魯斯歷經三次婚姻、四度訪台、三次獲奧斯卡金像獎提名，從好萊塢金童躋身最具票房號召力男星之一。但就算印第安納瓊斯（Indiana Jones）、藍波（Rambo）等1980年代經典英雄角色多次回歸銀幕，「獨行俠」仍不輕易出山，直到劇本令他滿意為止。
年近60歲的他臉上皺紋變多，但身材維持得宜，且堅持進機艙賣命演出，在一票年輕演員面前展現不服老的精神。正如片中傳達「人比武器還重要」信念，事在人為，這位影壇巨星用心留給影迷美好回憶，衝出生涯最佳開映票房，實至名歸。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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