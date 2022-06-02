「醜化中國人」、毆打女性、五星旗倒掛⋯⋯中國教科書插畫是如何引發爭議？
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日前有中國網友發現小學教科書插畫風格詭異，人物遭扭曲，甚至出現低俗的內容，在網路上分享掀起波瀾。不只引發家長撻伐，就連中國教育部也譴責出版機構，緊急下令收回教科書並展開全面調查，德國之聲為讀者整理該爭議的始末。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
中國日前爆出教科書爭議，中國教育部轄下「人民教育出版社」（人教社）出版的小學教材遭批「醜化中國人」，還出現男童性器官圖畫、毆打女性文字以及五星旗倒掛等圖畫，相關討論在百度及微博熱搜排行榜持續多日。
主要爭議為何？
5月26日「人教版數學教材」相關話題突然登上熱搜榜。眾多網友吐槽，人教版小學四年級數學課本插圖因人物存在眼距過寬、雙眼無神、塌鼻樑、髮際線高，還有「吐舌頭」等怪異動作引發輿論批評。被中國部分網友認為這有「醜化中國人」的疑慮。
另外，圖片中還包含暴露個人隱私的部分，像是有男孩掀女孩的裙子，或是露出內褲。網友還發現，有些插圖男性的褲子鼓鼓的，特別凸顯性器官。
不僅如此，部分插圖內容還涉及辱華，像是一面倒掛的中國國旗，還有一些美國國旗顏色的童裝描繪，很多人認為這不僅醜，而且帶有惡意。
缺乏性平觀念
中國教科書的內容在兩岸都引發討論，台灣醫師作家蔡依橙在臉書上評論指出，不只插畫，就連教材內容也有問題。他點出教材裡面提到打老婆、男子氣概、理直氣壯的婚外性行為和責怪受害者。這也凸顯教科書內容缺乏「性別平等」的概念。
據瞭解，具有爭議的人教版教科書在2012年、2013年審定獲中國教育部批准，因此該教科書已使用近10年。英國《衛報》稱，從東北部的山東省到南部的雲南省，全國各地的小學都在使用這些教材。
但負責繪製插圖的北京吳勇設計工作室，經中國媒體調查，未能找到工商註冊記錄。
輿論抨擊
教科書插圖爭議事件引發中國網友熱論，還一度登上中國「微博」熱搜榜。擁有百萬粉絲的親子博主「杜拉拉育兒記」，抨擊這已經不是美醜的問題。作者談到過去出版過兩本書，出版前經過嚴格審查，甚至必須刪改敏感字詞，她質疑「作為給孩子看的教材，我們是否有一個科學嚴謹的教材審核標準？」
《澎湃新聞》訪問廈門一名自由式插畫師「皇小小」，擁有15年插畫經驗的他，認為「低稿費、高密度的工作在這個行業裡頭以前是非常普遍的。」他說，「創作好的插畫作品是非常需要時間的，很多時候決策者沒有意識到，漠視一些規律性的東西，他們就會很草率地做一些決策。」
除了網路上的討論，教科書插畫引發的爭議也受到中國官媒重視，中共中央政法委員會機關報《法治日報》29日發出評論稱，提到百年大計教育為本，如果只是大張旗鼓地道歉整改，而沒有深挖根源、沒有人因此擔責，那麼「毒教材」、「毒繪本」事件恐還會發生。
前《環球時報》前總編輯胡錫進28日也發文批評，人社版小學數學教材插圖的事，任誰看了都會憤慨，那些插圖明顯突破了「風格」範疇，無論從道德還是文化正確性上都完全不可接受，「支持嚴肅查處這件事」。甚至呼籲創作者把動機和想法公諸於世。
官方徹查
面對排山倒海的批判聲浪，人民教育出版社28日於官網發出道歉聲明，表示已經成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作。另將重新遴選團隊，對小學數學全套教材所有插圖進行繪製更換。
中國教育部在5月27日於網站上宣佈，要求人民教育出版社立即修正，重新繪製教材插圖，確保在2022年秋季學期開始能夠有新的教材可用。另外，也會組成專家團隊審核把關。
此外，教育部將針對全國中小學教材進行全面排查，舉凡是教材內容、插圖等，發現問題立即修改，確保其內容符合正確政治方向，及符合大眾審美。
中國教育部現已成立調查組全面徹查，而調查處理結果也會向社會公佈。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。