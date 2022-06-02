南加州教會槍擊案所感：誰才算台灣人？台裔美籍的我是台灣人嗎？
我們想讓你知道的是
作為移民之女在美國長大，我從來不覺得自己完全屬於自己：不確定是否被完全接納為美國人，但和家人回台灣時他們會說我是美國人。不過台灣長老教會影響我甚鉅，他們給了像我這樣的人一個立足之處，這也是周文偉槍擊案對我影響如此大的原因。
譯：王國仲
誰才算「台灣人」？
這問題看似簡單，但當你了解得越多，情況就越複雜。
我花了兩年製作一部紀錄片，試圖回答這個問題。在台灣，「誰才算台灣人？」會有廣泛、多樣的回應和答案。不過，它正是分裂台灣各黨派、造成文化衝突的核心。最近加州橘郡台灣長老教會的槍擊慘案發生後，問題再次浮上檯面。單單是查明槍手、受害者身分，以及本次計劃性攻擊的動機，就撕開了好不容易結痂的疤痕、產生血淋淋的新傷。它提醒我們，在海外華僑社群，還有許多傷口有待治癒。
殺害鄭達志（John Cheng）醫生、造成另外五人受傷的槍手周文偉（David Chou），在事件初期報告中的側寫為「亞洲人」、「華人移民」和「在台灣長大的美國公民」。隨著越來越多台灣和華僑社群中的資訊浮出水面，很顯然，從台灣移民到美國的周文偉，並不像多數英語系媒體報導，僅僅出於「對台灣的仇恨」就犯下暴行。
他來自台灣，是所謂的外省人（二戰結束後隨國民黨撤退來台的數百萬中國人）之一的孩子，也是一個右翼親中統派組織的拉斯維加斯分會成員。理解周文偉在近代台灣社會中所處的位置，對了解他策劃這次襲擊的原因至關重要。
根據報導，他犯行前曾進行場勘，攜帶槍枝與自製爆裂物，從拉斯維加斯開車到橘郡的爾灣，沿途經過許多其他台籍教會。種種跡象都顯示，他試圖在橘郡台灣長老教會殺害越多人越好。
描繪一幅中國在國際上打壓、侵略台灣的畫面，比深入理解台灣容易得多。事實上，在台灣島上生活的人們中，有的認同自己是台灣人，有的認為自己是中國人，還有些兩者皆認同。此外，台灣原住民也常在類似討論中被直接抹去。我們居住在一個充滿慷慨、友善人們的小島上，一起工作、生活、戀愛、組建家庭，同時對國家、文化和族群認同間存在劇烈分岐。
這讓我想起稍早提到的問題與其延伸：
「我算是台灣人嗎？」
我並非從小就認為自己是台灣人。我的父母從台灣移民到美國，我也在這裡出生、成長。我們從未稱自己是台灣人。我們是中國人。
我們家是外省人，在1949年後才來到台灣。1970年代，父親的家族響應國民黨號召，從緬甸播遷來台，協助流亡的中華民國政府爭取海外華僑支持。在遭受一整個世代的迫害——不能說自己的語言、遵循文化傳統，更重要的是無法取得公民權——之後，他們帶著希望與承諾，終於「落葉歸根」。
國民政府給了他們一切。我那以身為中國人自豪、以身為歷史、遺產、傳統、文化和「文明」的一部分而驕傲的父親，終於找到了歸屬感。
同一時期，國民黨對台灣人民實施戒嚴與殘酷的政治鎮壓，這段日子被稱為白色恐怖。在國民黨到來之前的居民——主要是閩南、客家人和南島語族原住民——被禁止使用他們的語言、遵循文化和傳統。我的外祖父是國民革命軍的一員，同一個政權，在台灣人眼中的形象則是殖民與壓迫者。
不過，我成長過程中的狀況並非如此。
我在台裔美國人社區長大，鄰居有外省的親藍家庭，也有親綠、支持獨立的本省（國民黨到來之前就在台灣生活的人）人家庭。但大致上來說，我對台灣政治一無所知，並且喜歡（就像一般小孩喜歡課外活動那樣）去中文學校、參加課外活動：飯局、打麻將、大部分週末和鄰居一起唱卡拉OK。
所以當NBC新聞網記者Kimmy Yam報導，周文偉曾與多數支持台獨的台灣人一起參加拉斯維加斯台灣人同鄉會的社區聚餐和活動，有時還會跟太太一起出席當地台灣長老會的音樂表演時，我一點都不意外。
直到長大以後，這些知識上的不足才開始帶來可笑的困擾。因為雙親都來自台灣，我假定我們應該支持台灣獨立，加入了一些線上台獨社群。當我在大學開始自我探索、批判自己的種族與文化認同，並開始研究台灣的政治與歷史、填補美式教育在這一塊的空白後，一切都改變了。
我獨自回台灣學中文，結識許多來自不同政治背景的朋友。最重要的是，我開始傾聽。
有台灣人說我不是台灣人，因為我來自美國；有台灣人說外省人也不是真正的台灣人，應該回去中國大陸。
我和一位熱衷台獨政治與原住民議題的大姊成了朋友。她告訴我：「如果你和台灣有緣，認為自己是台灣人，那妳就是台灣人。」這改變了我的生活。
我無法改變過去，也無法否認家人最終來到台灣的原因，和一位軍事獨裁者的決策有關。他對我許多密友，甚至是延伸家庭成員的祖先、家人造成莫大恐懼。我無法改變導致我在這裡，這個我和家人現在稱之為「家」的地方，的客觀原因。
我不認為任何人（無論是我自己，還是系統性暴力下的受害者）必須感到內疚或羞愧——試圖自我鞭笞，對任何人都沒有好處。我們無權決定出生和成長的方式，但我們可以決定自己要如何生活。雖然我不在台灣出生，或可能沒有成為「台灣人」，但我了解自己和家人的故事，與台灣有著深刻的交織，無可名狀。
這是我與家人現在生活的地方，也是我們將繼續存在的地方。在這美麗的島嶼上，我選擇與他們同在。
生物學無法決定命運。我選擇共同建立未來，而非沉浸在過去的內疚與羞愧之中；我們不會消抹過去，而是努力重鑄破損之物，並在愛、希望與和平中尋求治癒之道。「You jump, I jump」，生死共相隨。
我屬於這裡嗎？
成為上帝之國的子民，是我第一次確實感受到歸屬。世上的王朝、國家更迭變換，但我深知自己是上帝的子民，也因此感到安心。這樣的安全感，讓我有勇氣開始思考更廣大，關於自己美國、中國與台灣特質的問題，不再害怕答案可能引發更深層認同與存續危機。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。