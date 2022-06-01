烏克蘭鎖定600多名俄國戰犯、起訴其中80人，國際大力支持戰爭罪調查

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）5月31日在荷蘭海牙舉行的記者會上表示，烏克蘭已經確定了600多名俄羅斯戰爭罪嫌犯，並著手起訴其中約80人，嫌犯名單包含俄國的高級軍方人士、政治人物和宣傳部門，他們的罪行都在烏克蘭領土上發生。

同時，2名俄羅斯軍人因為轟炸平民區，而被烏克蘭法院判處11年半的有期徒刑，日前另一名軍人因為謀殺一位平民而被判處終身監禁。

從俄國入侵以來，烏克蘭總共發現1萬5000件戰爭罪案件，且每天都會新增200到300起。

維涅迪克托瓦表示，愛沙尼亞、拉脫維亞和斯洛伐克都已決定加入烏克蘭的國際調查小組，這個小組3月由烏克蘭、立陶宛和波蘭成立以來，與國際刑事法院（ICC）合作，交流資訊以及調查戰爭罪和危害人類罪。

國際刑事法院派出了成立20年來，規模最大的調查小組，總共42名調查人員、法醫組成的團隊，希望在接下來幾週內，於基輔開設辦事處、建立更長久的調查基地。維涅迪克托瓦指出，烏克蘭希望能夠處理95％的案件，而更大、更困難的案件可以交由國際刑事法院處理。

戰爭罪調查將持續多年，國際堅定支持

國際人權律師卡德曼（Toby Cadman）向《半島電視台》指出，調查將會持續很久，但隨著俄國的入侵行動持續發生，記下這些戰爭行為至關重要。「國際刑事法院沒辦法處理所有的事情……戰爭罪調查的本質非常複雜，可能需要很多年，所以我們將會花上多年時間研究烏克蘭的情況。」

卡德曼提到，就連波士尼亞與赫塞哥維納1992至1995年期間所發生的衝突，目前都還在起訴中。

雖然多數涉案者都是俄國軍事和政治人物，不會配合調查甚至站上法庭，但卡德曼認為，這就是紀錄罪行的重要性，讓證據受到保護。

儘管俄羅斯矢口否認其「特別軍事行動」以平民為目標，或涉及戰爭罪，俄國的入侵以及在基輔郊區布查周邊所發生的數百起殺戮案件，仍讓國際開啟前所未有的調查工作。維涅迪克托瓦認為，國際的支持對調查戰爭罪非常重要。

「歷史上發生的武裝衝突中，法界從來沒有過這麼堅定的回應。」歐盟司法合作組織主席哈姆蘭（Ladislav Hamran）說道。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺