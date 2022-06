好萊塢受夠審查開始反擊，《捍衛戰士：獨行俠》出現中華民國國旗挑戰中國敏感神經

由湯姆克魯斯(Tom Cruise,港譯「湯告魯斯」)主演的《捍衛戰士》續集《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick,港譯《壯志凌雲:獨行俠》),因碰上COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)檔期一延再延,終於拍板定案在今(2022)年5月底上映。因此,睽違36年,觀眾自上週開始,終於又能在大銀幕欣賞湯姆克魯斯的飛行特技。

《捍衛戰士:獨行俠》上映至今話題不斷,除了好口碑之外,也成為湯姆克魯斯從影至今,北美首週票房最高的作品,而最令台灣觀眾關心的花邊議題,恐怕是湯姆克魯斯飾演的飛行員彼得米契爾,身上所著用的飛行員夾克,再度出現青天白日滿地紅的「中華民國國旗」。

時間回溯到2020年,當時倡議言論自由的非營利組織「美國筆會」(PEN America),發表了一篇長達94頁的報告,以「好萊塢製造,北京審查」為題,揭露美國電影為了中國市場,產製流程中出現系統化的自我審查。

報告指出,從選角、劇本、台詞與場景設定,美國主流電影公司與一線導演逐漸以「避免激怒中國」為創作決策的出發點;3個T開頭的詞:台灣、西藏、天安門事件,則被視為不可碰觸的敏感議題。

規模可觀的美國影業圈之中,編劇、製作人以及導演因擔心得罪中國審查機關、無緣觸及中國14億消費者,將自行動手改劇本、刪減場景並變更內容。當時就發現,未上映的《捍衛戰士:獨行俠》預告片中,與30餘年前的第一集相比,主角湯姆克魯斯飛行夾克上的中華民國國旗已然消失。

至於湯姆克魯斯的角色穿著的飛行夾克,為何會出現中華民國的國旗,實是為了紀念美國海軍「加爾維斯頓」號巡洋艦(USS Galveston CLG-3),曾在1963年至1964年於西太平洋執行任務的紀念布章,由於行經日本、台灣等西太平洋國家,因此繡有美國、聯合國、日本與中華民國旗幟。

而「中華民國旗幟」被消失,當時也引起不小討論,「中國變成全球最大電影市場,進場門票在中國政府手中,好萊塢更加需要中國,中國不需要好萊塢」的言論塵囂甚上。

此份報告發表兩年後,《捍衛戰士:獨行俠》總算順利上映,且眼尖的觀眾都發現,消失的「中華民國國旗」又重新出現,根據《彭博》分析指出,好萊塢長期屈服於中國審查機構的壓力,從在習近平領導下日益保守的社會中,將可能被視為冒犯的場景、對話刪除,但《捍衛戰士:獨行俠》將中華民國國旗重新置入的決定,顯示了好萊塢某些高層在面對中國審查時,逐漸改變作法,翻開新的一頁。

撰寫過《餵養中國龍:好萊塢、NBA和美國企業面臨的萬億美元難題》(Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business,暫譯)一書的前電影主管芬頓(Chris Fenton)表示:「好萊塢正在反擊,不值得為了討好中國審查,而再讓市場惡化。」

《華爾街日報》此前也引述知情人士報導,表示中國科技巨頭騰訊控股有限公司,曾經投資《捍衛戰士:獨行俠》,但後來因擔心此片讚揚美軍的民族情懷會激怒北京當局,而退出投資計畫。

從近期上映的商業大作,如《奇異博士:失控多重宇宙》、《捍衛戰士:獨行俠》,皆未在中國市場亮相,但票房仍舊亮眼,迪士尼總裁鮑勃查佩克(Bob Chapek)甚至表示,就算缺乏中國市場,旗下電影也能持續盈利,這番言論激化了美中電影市場不斷惡化的關係。而從近幾部商業大片的策略與表現來看,好萊塢或許也意識到中國市場嚴重的審查帶來的不穩定。

不過話雖如此,今年華納兄弟旗下的《怪獸與鄧不利多的秘密》,為了配合中國審查制度,就刪除了「因為我曾愛過你」、「那年夏天葛林戴華德和我墜入愛河」等大約6秒的台詞,以便安撫中國。

無論如何,在後疫情時代中,好萊塢與中國電影市場的關係正持續惡鬥角力,而未來又該走向何方,也考驗著牽一髮而動上億美金的相關決策人員。

