好萊塢受夠審查開始反擊，《捍衛戰士：獨行俠》出現中華民國國旗挑戰中國敏感神經
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《捍衛戰士：獨行俠》將中華民國國旗重新置入的決定，顯示了好萊塢某些高層在面對中國審查時，逐漸改變作法，翻開新的一頁。而前電影主管芬頓就表示：「好萊塢正在反擊，不值得為了討好中國審查，而再讓市場惡化。」
由湯姆克魯斯（Tom Cruise，港譯「湯告魯斯」）主演的《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick，港譯《壯志凌雲：獨行俠》），因碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檔期一延再延，終於拍板定案在今（2022）年5月底上映。因此，睽違36年，觀眾自上週開始，終於又能在大銀幕欣賞湯姆克魯斯的飛行特技。
《捍衛戰士：獨行俠》上映至今話題不斷，除了好口碑之外，也成為湯姆克魯斯從影至今，北美首週票房最高的作品，而最令台灣觀眾關心的花邊議題，恐怕是湯姆克魯斯飾演的飛行員彼得米契爾，身上所著用的飛行員夾克，再度出現青天白日滿地紅的「中華民國國旗」。
時間回溯到2020年，當時倡議言論自由的非營利組織「美國筆會」（PEN America），發表了一篇長達94頁的報告，以「好萊塢製造，北京審查」為題，揭露美國電影為了中國市場，產製流程中出現系統化的自我審查。
報告指出，從選角、劇本、台詞與場景設定，美國主流電影公司與一線導演逐漸以「避免激怒中國」為創作決策的出發點；3個T開頭的詞：台灣、西藏、天安門事件，則被視為不可碰觸的敏感議題。
規模可觀的美國影業圈之中，編劇、製作人以及導演因擔心得罪中國審查機關、無緣觸及中國14億消費者，將自行動手改劇本、刪減場景並變更內容。當時就發現，未上映的《捍衛戰士：獨行俠》預告片中，與30餘年前的第一集相比，主角湯姆克魯斯飛行夾克上的中華民國國旗已然消失。
至於湯姆克魯斯的角色穿著的飛行夾克，為何會出現中華民國的國旗，實是為了紀念美國海軍「加爾維斯頓」號巡洋艦（USS Galveston CLG-3），曾在1963年至1964年於西太平洋執行任務的紀念布章，由於行經日本、台灣等西太平洋國家，因此繡有美國、聯合國、日本與中華民國旗幟。
而「中華民國旗幟」被消失，當時也引起不小討論，「中國變成全球最大電影市場，進場門票在中國政府手中，好萊塢更加需要中國，中國不需要好萊塢」的言論塵囂甚上。
此份報告發表兩年後，《捍衛戰士：獨行俠》總算順利上映，且眼尖的觀眾都發現，消失的「中華民國國旗」又重新出現，根據《彭博》分析指出，好萊塢長期屈服於中國審查機構的壓力，從在習近平領導下日益保守的社會中，將可能被視為冒犯的場景、對話刪除，但《捍衛戰士：獨行俠》將中華民國國旗重新置入的決定，顯示了好萊塢某些高層在面對中國審查時，逐漸改變作法，翻開新的一頁。
撰寫過《餵養中國龍：好萊塢、NBA和美國企業面臨的萬億美元難題》（Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business，暫譯）一書的前電影主管芬頓（Chris Fenton）表示：「好萊塢正在反擊，不值得為了討好中國審查，而再讓市場惡化。」
《華爾街日報》此前也引述知情人士報導，表示中國科技巨頭騰訊控股有限公司，曾經投資《捍衛戰士：獨行俠》，但後來因擔心此片讚揚美軍的民族情懷會激怒北京當局，而退出投資計畫。
從近期上映的商業大作，如《奇異博士：失控多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》，皆未在中國市場亮相，但票房仍舊亮眼，迪士尼總裁鮑勃查佩克（Bob Chapek）甚至表示，就算缺乏中國市場，旗下電影也能持續盈利，這番言論激化了美中電影市場不斷惡化的關係。而從近幾部商業大片的策略與表現來看，好萊塢或許也意識到中國市場嚴重的審查帶來的不穩定。
不過話雖如此，今年華納兄弟旗下的《怪獸與鄧不利多的秘密》，為了配合中國審查制度，就刪除了「因為我曾愛過你」、「那年夏天葛林戴華德和我墜入愛河」等大約6秒的台詞，以便安撫中國。
無論如何，在後疫情時代中，好萊塢與中國電影市場的關係正持續惡鬥角力，而未來又該走向何方，也考驗著牽一髮而動上億美金的相關決策人員。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：