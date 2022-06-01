好萊塢受夠審查開始反擊，《捍衛戰士：獨行俠》出現中華民國國旗挑戰中國敏感神經

由湯姆克魯斯（Tom Cruise，港譯「湯告魯斯」）主演的《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick，港譯《壯志凌雲：獨行俠》），因碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檔期一延再延，終於拍板定案在今（2022）年5月底上映。因此，睽違36年，觀眾自上週開始，終於又能在大銀幕欣賞湯姆克魯斯的飛行特技。

《捍衛戰士：獨行俠》上映至今話題不斷，除了好口碑之外，也成為湯姆克魯斯從影至今，北美首週票房最高的作品，而最令台灣觀眾關心的花邊議題，恐怕是湯姆克魯斯飾演的飛行員彼得米契爾，身上所著用的飛行員夾克，再度出現青天白日滿地紅的「中華民國國旗」。

時間回溯到2020年，當時倡議言論自由的非營利組織「美國筆會」（PEN America），發表了一篇長達94頁的報告，以「好萊塢製造，北京審查」為題，揭露美國電影為了中國市場，產製流程中出現系統化的自我審查。

報告指出，從選角、劇本、台詞與場景設定，美國主流電影公司與一線導演逐漸以「避免激怒中國」為創作決策的出發點；3個T開頭的詞：台灣、西藏、天安門事件，則被視為不可碰觸的敏感議題。

規模可觀的美國影業圈之中，編劇、製作人以及導演因擔心得罪中國審查機關、無緣觸及中國14億消費者，將自行動手改劇本、刪減場景並變更內容。當時就發現，未上映的《捍衛戰士：獨行俠》預告片中，與30餘年前的第一集相比，主角湯姆克魯斯飛行夾克上的中華民國國旗已然消失。

至於湯姆克魯斯的角色穿著的飛行夾克，為何會出現中華民國的國旗，實是為了紀念美國海軍「加爾維斯頓」號巡洋艦（USS Galveston CLG-3），曾在1963年至1964年於西太平洋執行任務的紀念布章，由於行經日本、台灣等西太平洋國家，因此繡有美國、聯合國、日本與中華民國旗幟。

而「中華民國旗幟」被消失，當時也引起不小討論，「中國變成全球最大電影市場，進場門票在中國政府手中，好萊塢更加需要中國，中國不需要好萊塢」的言論塵囂甚上。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

此份報告發表兩年後，《捍衛戰士：獨行俠》總算順利上映，且眼尖的觀眾都發現，消失的「中華民國國旗」又重新出現，根據《彭博》分析指出，好萊塢長期屈服於中國審查機構的壓力，從在習近平領導下日益保守的社會中，將可能被視為冒犯的場景、對話刪除，但《捍衛戰士：獨行俠》將中華民國國旗重新置入的決定，顯示了好萊塢某些高層在面對中國審查時，逐漸改變作法，翻開新的一頁。

撰寫過《餵養中國龍：好萊塢、NBA和美國企業面臨的萬億美元難題》（Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, & American Business，暫譯）一書的前電影主管芬頓（Chris Fenton）表示：「好萊塢正在反擊，不值得為了討好中國審查，而再讓市場惡化。」

《華爾街日報》此前也引述知情人士報導，表示中國科技巨頭騰訊控股有限公司，曾經投資《捍衛戰士：獨行俠》，但後來因擔心此片讚揚美軍的民族情懷會激怒北京當局，而退出投資計畫。

Photo Credit: 《捍衛戰士：獨行俠》

從近期上映的商業大作，如《奇異博士：失控多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》，皆未在中國市場亮相，但票房仍舊亮眼，迪士尼總裁鮑勃查佩克（Bob Chapek）甚至表示，就算缺乏中國市場，旗下電影也能持續盈利，這番言論激化了美中電影市場不斷惡化的關係。而從近幾部商業大片的策略與表現來看，好萊塢或許也意識到中國市場嚴重的審查帶來的不穩定。

不過話雖如此，今年華納兄弟旗下的《怪獸與鄧不利多的秘密》，為了配合中國審查制度，就刪除了「因為我曾愛過你」、「那年夏天葛林戴華德和我墜入愛河」等大約6秒的台詞，以便安撫中國。

無論如何，在後疫情時代中，好萊塢與中國電影市場的關係正持續惡鬥角力，而未來又該走向何方，也考驗著牽一髮而動上億美金的相關決策人員。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺