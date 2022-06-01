本土增8萬8247例、1個月大男嬰成最小病逝個案，陳時中：染疫率還會在高原期徘徊

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增8萬8293例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為8萬8247例本土個案及46例境外移入（31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增122例死亡。

指揮中心指出，今日新增122例本土病例死亡個案，為67例男性、55例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、55例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月4日至5月30日，死亡日期介於5月15日至5月30日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增2位嬰兒死亡個案，皆為家中死亡。一個是1個多月大男嬰，為目前年紀最小的死亡個案。個案的同住兩位家人確診，本身為早產，具有肺部疾病。5月24日男嬰發燒，5月25日昏迷、臉色發紫，當天到醫院採檢已經沒有生命跡象，採檢結果為陽性，經司法相驗開立死亡診斷書，判定為心肺衰竭與新冠病毒感染。

另一位嬰兒死亡個案為印尼籍5個月大女嬰。個案5月14日發燒到38度但並沒有就醫，隔天出現昏迷、全身發紫症狀，照顧者協助送醫後到院沒有生命跡象，經司法相驗為新冠病毒感染，診斷為新冠肺炎與心肺衰竭。

指揮官陳時中提醒家長留意家中小朋友身體狀況，若有發高燒、喘的症狀需提高警覺並透過視訊診療確認是否染疫。

今日新增240例中重症個案，其中增加1例兒童重症腦炎個案，9歲男童本身無慢性病史。5月29日發燒到39至40度，快篩陽性，後來出現意識變化、抽搐等症狀，家長帶到急診後懷疑為腦炎。該男童使用類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥以及抗癲癇藥物治療，未入住加護病房或使用氧氣，目前狀況穩定，住院觀察中。

目前國內兒童重症累計29例，12例死亡。其中包括腦炎15例（5死）、肺炎66例、敗血症2例、哮吼症2例、家中死亡3例以及1人腦腫瘤共病。

陳時中說明因應國內確診數上升，為緩解一線醫療量能負擔，從今天開始推動專責病房「Skill-Mixed」照護，「Skill-Mixed」照護模式由醫院安排並提供相關訓練的照護輔佐人員提供餵食、翻身、更衣及身體清潔等照顧工作，每人每班8小時，發放津貼5000元，採3班制，並以平均每位照護輔佐人員以照護6床為原則。

陳時中表示，這一波本土疫情感染人數比較多，需要做好輕重症分流，截至今日為止，全國輕重症分流情況，7991人收治在醫院，占1.7％，4228人收治於加強版集中檢疫所和防疫旅館，占0.9％，輕症居家照護有46萬3074人，占97.4％，診所（含衛生所）擔負居家照護全國將近7成。陳時中強調，希望基層擔負居家照護，讓比例再高一點，對整體輕重症分流很有幫助。

陳時中呼籲輕症多留在居家照護，將醫院留給重症病患。醫護人員要花很多時間打電話問候關懷，希望能讓基層擔負這些內容，讓醫院的醫護人員能到專責病房照護有需求的病患。

今天是0到6歲家用快篩免費領用首日，截至今日中午，免費領用份數共3萬2985人份，免費領取對象為2016年1月1日（含）以後出生者。陳時中也提醒，有些小孩已超過6歲，請家長注意孩子年齡，以免白跑一趟。

至於國內整體疫情狀況，發言人莊人祥表示，「台中、高雄確診個案比較多，其他縣市還要觀察，由於雙北已經大多數感染率超過8％已經漸漸緩解，中南部還在往上升，上升幅度就會在最近達到高峰。」

陳時中說明新北、基隆市約有15％、16％染疫率，現在都已經出現下降趨勢，高雄染疫率最低只有6％，但會往上走。目前觀察北部染疫率達到高點之後會有下降趨勢，而染疫率低的地方則會往上升，但全台目前都處於高原期會徘徊一陣子，全國染疫率目前8％，過了10％以後可能緩坡往下降。

陳時中補充，昨（31）日疫苗施打狀況還不錯，共計12萬4297人次，目前第1劑涵蓋率為88.77％，第2劑為81.87％，第3劑為65.67％

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺