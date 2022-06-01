福斯汽車人權爭議：拒絕關閉新疆工廠，並面臨1970年代將巴西工人當奴隸的訴訟

德國汽車大廠福斯（Volkswagen）近日面臨人權爭議，執行長迪斯（Herbert Diess）拒絕關閉位於新疆的工廠，認為該公司能「產生正面影響」；另一方面，福斯汽車1970、1980年代在巴西經營的一個大型農場，被指控採行類似奴隸制的做法，試圖逃跑的工人被毆打甚至殺死，若和解不成將進入訴訟。

美國斷定中國當局在對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」，數家大型企業都因此結束了他們在新疆的業務。不過，迪斯日前接受《德國商報》採訪時表示，將不會關閉其位於新疆的工廠，「我們可以、但不會這麼做，因為我們相信自己的存在能產生正面影響。」

德國官員曾呼籲德國要減少對中國的依賴，而中國是德國最大的貿易夥伴之一。

迪斯受訪時強調，福斯汽車是在納粹獨裁統治期間，於前德國總理希特勒（Adolf Hitler）的贊助下成立的，因此他們特別認真面對人權和言論自由問題。他向《德國商報》表示：「當然，我們不贊成（中國）那些正發生的事情，如果有證據顯示我們在那邊的工廠有不法行為，將採取嚴厲的行動因應。」

福斯汽車巴西農場1970年代疑奴役工人，逃跑者被毆打、綁在樹上

不過，福斯汽車近來面對的人權指控不只這一件。德國媒體報導指出，福斯在巴西面臨訴訟，因為他們於1970、1980年代在當地經營的一個大型農場嚴重侵犯人權。

當時，巴西是由獨裁軍政府統治，此案的首席檢察官加西亞（Rafael Garcia）向《法新社》指出，受害者以為有利可圖而被誘騙到農場，結果在艱困的環境下砍伐叢林，為福斯汽車在帕拉州（Para）北方最大的牧場鋪路，他們想在亞馬遜盆地建立一個肉品業的大型基地。

調查正在確認福斯汽車當時是否使用「類似奴隸制的做法」、從事「人口販賣」。根據報導，人力仲介以暴力和羞辱的方式對待數百名臨時工人，這很可能是福斯汽車所默許的。

加西亞收集到的證詞指出，試圖逃跑的工人被毆打、綁在樹上好幾天；想辦法溜進森林的人再也沒有回來，隨後傳出他們被殺死了。帕拉州南部一個工廠的前工人指出，有武裝警衛監視數百名勞工。

「一名工人試圖逃跑，但被拿槍的人抓住。作為懲罰，他們綁架並強暴他的妻子。」有3名證人向檢察單位表示。除此之外，這些工人被迫只能從農場中的商店，以高價購買食物和用品，有些人還因為無法獲得醫療服務死於瘧疾。

加西亞認為，這就是現代奴隸制的形式之一，「福斯汽車顯然不只接受、還鼓勵了這種形式的奴隸制，因為那是廉價勞動力。」而福斯汽車在本案中將試圖進行和解，如果失敗就可能面臨訴訟。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺