福斯汽車人權爭議：拒絕關閉新疆工廠，並面臨1970年代將巴西工人當奴隸的訴訟
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檢察官指出，受害者以為有利可圖而被誘騙到福斯汽車的農場，結果在艱困的環境下砍伐叢林，試圖逃跑的工人被毆打、綁在樹上好幾天。
德國汽車大廠福斯（Volkswagen）近日面臨人權爭議，執行長迪斯（Herbert Diess）拒絕關閉位於新疆的工廠，認為該公司能「產生正面影響」；另一方面，福斯汽車1970、1980年代在巴西經營的一個大型農場，被指控採行類似奴隸制的做法，試圖逃跑的工人被毆打甚至殺死，若和解不成將進入訴訟。
美國斷定中國當局在對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」，數家大型企業都因此結束了他們在新疆的業務。不過，迪斯日前接受《德國商報》採訪時表示，將不會關閉其位於新疆的工廠，「我們可以、但不會這麼做，因為我們相信自己的存在能產生正面影響。」
德國官員曾呼籲德國要減少對中國的依賴，而中國是德國最大的貿易夥伴之一。
迪斯受訪時強調，福斯汽車是在納粹獨裁統治期間，於前德國總理希特勒（Adolf Hitler）的贊助下成立的，因此他們特別認真面對人權和言論自由問題。他向《德國商報》表示：「當然，我們不贊成（中國）那些正發生的事情，如果有證據顯示我們在那邊的工廠有不法行為，將採取嚴厲的行動因應。」
福斯汽車巴西農場1970年代疑奴役工人，逃跑者被毆打、綁在樹上
不過，福斯汽車近來面對的人權指控不只這一件。德國媒體報導指出，福斯在巴西面臨訴訟，因為他們於1970、1980年代在當地經營的一個大型農場嚴重侵犯人權。
當時，巴西是由獨裁軍政府統治，此案的首席檢察官加西亞（Rafael Garcia）向《法新社》指出，受害者以為有利可圖而被誘騙到農場，結果在艱困的環境下砍伐叢林，為福斯汽車在帕拉州（Para）北方最大的牧場鋪路，他們想在亞馬遜盆地建立一個肉品業的大型基地。
調查正在確認福斯汽車當時是否使用「類似奴隸制的做法」、從事「人口販賣」。根據報導，人力仲介以暴力和羞辱的方式對待數百名臨時工人，這很可能是福斯汽車所默許的。
加西亞收集到的證詞指出，試圖逃跑的工人被毆打、綁在樹上好幾天；想辦法溜進森林的人再也沒有回來，隨後傳出他們被殺死了。帕拉州南部一個工廠的前工人指出，有武裝警衛監視數百名勞工。
「一名工人試圖逃跑，但被拿槍的人抓住。作為懲罰，他們綁架並強暴他的妻子。」有3名證人向檢察單位表示。除此之外，這些工人被迫只能從農場中的商店，以高價購買食物和用品，有些人還因為無法獲得醫療服務死於瘧疾。
加西亞認為，這就是現代奴隸制的形式之一，「福斯汽車顯然不只接受、還鼓勵了這種形式的奴隸制，因為那是廉價勞動力。」而福斯汽車在本案中將試圖進行和解，如果失敗就可能面臨訴訟。
新聞來源
- China: Volkswagen defends Xinjiang operations amid reports of human rights abuses（DW）
- Workers recall rape, beatings at VW Brazil unit: prosecutor（AFP）
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。