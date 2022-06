林志玲《剛剛好的優雅》：只剩下什麼，或是還擁有什麼，端看自己的心態怎麼想

文:林志玲

換位思考同理心

體諒,是一種對他人的尊重,設身處地、為人著想的修養。

小時候你有沒有玩過一種遊戲?就是一個人分飾兩個角色,也許是自己和你的小熊玩具、布偶娃娃彼此對話,把它當成你第一個交到的好朋友。然後當我們長大一點,也許是開始約會的時候,你會不會也試著想像第一次約會時的過程,心儀對象的反應呢?

換位思考其實是我們從小與生俱來的能力,就是站在對方的角度來看,站在對方的立場來想。

但曾幾何時,當我們長大了,卻好像慢慢失去了這種能力,我們被訓練成從自己的角度三百六十度出發,放大了自己的需求。

大部分人吵架時常常會說:「你都沒有為我想,你都沒有幫我做,你永遠只想到你自己!」

然後自己陷入了受到無限委屈的情緒當中。

如果在每一次指責他人前,我們來玩個換位思考的遊戲呢?

問自己:如果我是他,我會怎麼想?

當我們只站在自己的角度看問題,很有可能忽略了對方的想法和感受,而所謂的同理心,就是試著去感受對方的感受,體貼對方的需要,站在他的立場去考慮同樣的問題。

體諒,是一種對他人的尊重,設身處地為人著想的修養。但是親愛的!我們並沒有要失去自己,更不是要你委曲求全,只是能夠透過換位思考去相互理解、減少摩擦、不斷磨合,進而更加了解、尊重、珍惜彼此。

有時面對著媒體提出的刁難問題,我會想著這是他的工作。

如果有一個答案,他可以收工,我也就可以收工了。

如果過了幾年,他們還都是一樣的問題,譬如志玲姊姊怎麼還不結婚,(I really have no answer)我還是一樣會笑笑的回答:「老公沒有使用我的導航迷路了呀!」然後我們就可以收工了。

拍攝工作中,有時會有其實根本挑不出毛病的畫面,廣告客戶會希望還是要再來十種重新的創作要求,我也會告訴自己,這是他們的工作職責,他們就是可以有各種想法、提要求、挑毛病,一點都沒有錯!那我當然要用我的專業去告訴他們,我可以有十種創作喔。

你一定也有些時候會覺得都什麼年紀了,爸爸媽媽還在管你,但這就是父母親呀!如果能站在爸媽的立場想一下,也許你會覺得滿窩心的,至少有人永遠在乎你。

所以當你想要指責他人的時候,停一下,我們玩一下角色互換的遊戲,也許你就不會說出那麼重的話語。

有了同理心,有了邏輯性,有了理性與感性,每次與他人的互動就更可以增加彼此的緊密度了。

這樣的相處就會比較舒服。

【優雅小提醒】

在每一次指責他人前,試著換位思考,站在他人立場考慮同樣的問題看看。

體諒,是一種對他人的尊重,設身處地為人著想的修養。但沒有要你失去自己、委曲求全。

心態決定一切

我始終相信,將心力放在哪裡,我們就會成為怎樣的自己。

我們真的無法改變他人,我們只能改變自己,或是改變自己的心態。

曾經,像片羽毛飄行於世界各地;不放棄在一路上看遍各式風景,不放棄吸收各種正能量。更從不放棄告訴自己,只要心態改變,環境就會改變。

工作的關係,會遇到各種各樣的狀況,比方拍攝實境秀要接受鏡頭24小時無間隙的監控;工作行程撞期連續三天沒有睡眠;零下的溫度穿著夏天的衣裳。有人會問,不辛苦嗎?為什麼還要做?

我的答案總是,一輩子就這麼一次,為什麼不?

同樣的,對一件事情的看法,也會因為一個轉念,而有了不同的心境與收穫。

在義大利佛羅倫斯收工的最後一晚,大家惋惜「只」剩幾個小時就要回程了,而我總是心裡想著,耶!太好了!我們「還」有幾個小時可以享受眼前的美好。這是兩種截然不同的概念,當你願意感受,你就會擁有。

我曾經遇過一個小女孩,需要步行三小時才能從家裡走到學校,在深山當中,大家都覺得直接去種田幫忙家務之後結婚生孩子,不需要有什麼太大理想。我永遠記得女孩雙眼中的渴望,對著我說她想要到大城市念書!這也啟動了我開始蓋學生宿舍的念頭,讓他們可以有安全的環境專心學習。幾年後回去找她時,村長說女孩成了村裡的驕傲,考到了大城市的好學校,順利就學升學。

心態決定一切,也決定你的未來。

在忙碌的工作狀態中,我會練習給自己的心一點空間,和自己好好相處。我覺得生活能不能過得自在,端看自己的心態,面對人生不斷的變化,更要讓自己的心朝著好的方向去,學習選擇快樂。

人生,擁有的是多或少,其實沒那麼重要,而是看我們用什麼樣的心來面對我們所擁有的這些。

如果你追求的是成功,你會每一步得失心都很重。

如果你追求的是成長,你會每一步都充滿滿足感。

畢竟,心態可以決定一切!

【優雅小提醒】

心態改變,環境就會跟著改變,心態決定著你的未來。

只剩下什麼,或是還擁有什麼,端看自己的心態怎麼想,一個轉念就會有不同的。

