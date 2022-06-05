林志玲《剛剛好的優雅》：只剩下什麼，或是還擁有什麼，端看自己的心態怎麼想
我們想讓你知道的是
有時面對著媒體提出的刁難問題，我會想著這是他的工作。如果有一個答案，他可以收工，我也就可以收工了。拍攝工作中，有時會有其實根本挑不出毛病的畫面，廣告客戶會希望還是要再來十種重新的創作要求，我也會告訴自己，這是他們的工作職責。
文：林志玲
換位思考同理心
體諒，是一種對他人的尊重，設身處地、為人著想的修養。
小時候你有沒有玩過一種遊戲？就是一個人分飾兩個角色，也許是自己和你的小熊玩具、布偶娃娃彼此對話，把它當成你第一個交到的好朋友。然後當我們長大一點，也許是開始約會的時候，你會不會也試著想像第一次約會時的過程，心儀對象的反應呢？
換位思考其實是我們從小與生俱來的能力，就是站在對方的角度來看，站在對方的立場來想。
但曾幾何時，當我們長大了，卻好像慢慢失去了這種能力，我們被訓練成從自己的角度三百六十度出發，放大了自己的需求。
大部分人吵架時常常會說：「你都沒有為我想，你都沒有幫我做，你永遠只想到你自己！」
然後自己陷入了受到無限委屈的情緒當中。
如果在每一次指責他人前，我們來玩個換位思考的遊戲呢？
問自己：如果我是他，我會怎麼想？
當我們只站在自己的角度看問題，很有可能忽略了對方的想法和感受，而所謂的同理心，就是試著去感受對方的感受，體貼對方的需要，站在他的立場去考慮同樣的問題。
體諒，是一種對他人的尊重，設身處地為人著想的修養。但是親愛的！我們並沒有要失去自己，更不是要你委曲求全，只是能夠透過換位思考去相互理解、減少摩擦、不斷磨合，進而更加了解、尊重、珍惜彼此。
有時面對著媒體提出的刁難問題，我會想著這是他的工作。
如果有一個答案，他可以收工，我也就可以收工了。
如果過了幾年，他們還都是一樣的問題，譬如志玲姊姊怎麼還不結婚，（I really have no answer）我還是一樣會笑笑的回答：「老公沒有使用我的導航迷路了呀！」然後我們就可以收工了。
拍攝工作中，有時會有其實根本挑不出毛病的畫面，廣告客戶會希望還是要再來十種重新的創作要求，我也會告訴自己，這是他們的工作職責，他們就是可以有各種想法、提要求、挑毛病，一點都沒有錯！那我當然要用我的專業去告訴他們，我可以有十種創作喔。
你一定也有些時候會覺得都什麼年紀了，爸爸媽媽還在管你，但這就是父母親呀！如果能站在爸媽的立場想一下，也許你會覺得滿窩心的，至少有人永遠在乎你。
所以當你想要指責他人的時候，停一下，我們玩一下角色互換的遊戲，也許你就不會說出那麼重的話語。
有了同理心，有了邏輯性，有了理性與感性，每次與他人的互動就更可以增加彼此的緊密度了。
這樣的相處就會比較舒服。
【優雅小提醒】
- 在每一次指責他人前，試著換位思考，站在他人立場考慮同樣的問題看看。
- 體諒，是一種對他人的尊重，設身處地為人著想的修養。但沒有要你失去自己、委曲求全。
心態決定一切
我始終相信，將心力放在哪裡，我們就會成為怎樣的自己。
我們真的無法改變他人，我們只能改變自己，或是改變自己的心態。
曾經，像片羽毛飄行於世界各地；不放棄在一路上看遍各式風景，不放棄吸收各種正能量。更從不放棄告訴自己，只要心態改變，環境就會改變。
工作的關係，會遇到各種各樣的狀況，比方拍攝實境秀要接受鏡頭24小時無間隙的監控；工作行程撞期連續三天沒有睡眠；零下的溫度穿著夏天的衣裳。有人會問，不辛苦嗎？為什麼還要做？
我的答案總是，一輩子就這麼一次，為什麼不？
同樣的，對一件事情的看法，也會因為一個轉念，而有了不同的心境與收穫。
在義大利佛羅倫斯收工的最後一晚，大家惋惜「只」剩幾個小時就要回程了，而我總是心裡想著，耶！太好了！我們「還」有幾個小時可以享受眼前的美好。這是兩種截然不同的概念，當你願意感受，你就會擁有。
我曾經遇過一個小女孩，需要步行三小時才能從家裡走到學校，在深山當中，大家都覺得直接去種田幫忙家務之後結婚生孩子，不需要有什麼太大理想。我永遠記得女孩雙眼中的渴望，對著我說她想要到大城市念書！這也啟動了我開始蓋學生宿舍的念頭，讓他們可以有安全的環境專心學習。幾年後回去找她時，村長說女孩成了村裡的驕傲，考到了大城市的好學校，順利就學升學。
心態決定一切，也決定你的未來。
在忙碌的工作狀態中，我會練習給自己的心一點空間，和自己好好相處。我覺得生活能不能過得自在，端看自己的心態，面對人生不斷的變化，更要讓自己的心朝著好的方向去，學習選擇快樂。
人生，擁有的是多或少，其實沒那麼重要，而是看我們用什麼樣的心來面對我們所擁有的這些。
如果你追求的是成功，你會每一步得失心都很重。
如果你追求的是成長，你會每一步都充滿滿足感。
畢竟，心態可以決定一切！
【優雅小提醒】
- 心態改變，環境就會跟著改變，心態決定著你的未來。
- 只剩下什麼，或是還擁有什麼，端看自己的心態怎麼想，一個轉念就會有不同的。
書籍介紹
本文摘錄自《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》，遠流出版
作者：林志玲
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優雅，是忠於自己腳步的從容；是面對挫折也能笑著轉身繼續前進；是懂得進退，為人著想又不失自我的分寸拿捏。成就自己的同時，也不忘將別人放在心上。不強求，不比較；一切都可以～剛‧剛‧好。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。