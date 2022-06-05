林志玲《剛剛好的優雅》：只剩下什麼，或是還擁有什麼，端看自己的心態怎麼想

文：林志玲

換位思考同理心

體諒，是一種對他人的尊重，設身處地、為人著想的修養。

小時候你有沒有玩過一種遊戲？就是一個人分飾兩個角色，也許是自己和你的小熊玩具、布偶娃娃彼此對話，把它當成你第一個交到的好朋友。然後當我們長大一點，也許是開始約會的時候，你會不會也試著想像第一次約會時的過程，心儀對象的反應呢？

換位思考其實是我們從小與生俱來的能力，就是站在對方的角度來看，站在對方的立場來想。

但曾幾何時，當我們長大了，卻好像慢慢失去了這種能力，我們被訓練成從自己的角度三百六十度出發，放大了自己的需求。

大部分人吵架時常常會說：「你都沒有為我想，你都沒有幫我做，你永遠只想到你自己！」

然後自己陷入了受到無限委屈的情緒當中。

如果在每一次指責他人前，我們來玩個換位思考的遊戲呢？

問自己：如果我是他，我會怎麼想？

當我們只站在自己的角度看問題，很有可能忽略了對方的想法和感受，而所謂的同理心，就是試著去感受對方的感受，體貼對方的需要，站在他的立場去考慮同樣的問題。

體諒，是一種對他人的尊重，設身處地為人著想的修養。但是親愛的！我們並沒有要失去自己，更不是要你委曲求全，只是能夠透過換位思考去相互理解、減少摩擦、不斷磨合，進而更加了解、尊重、珍惜彼此。

有時面對著媒體提出的刁難問題，我會想著這是他的工作。

如果有一個答案，他可以收工，我也就可以收工了。

如果過了幾年，他們還都是一樣的問題，譬如志玲姊姊怎麼還不結婚，（I really have no answer）我還是一樣會笑笑的回答：「老公沒有使用我的導航迷路了呀！」然後我們就可以收工了。

拍攝工作中，有時會有其實根本挑不出毛病的畫面，廣告客戶會希望還是要再來十種重新的創作要求，我也會告訴自己，這是他們的工作職責，他們就是可以有各種想法、提要求、挑毛病，一點都沒有錯！那我當然要用我的專業去告訴他們，我可以有十種創作喔。

你一定也有些時候會覺得都什麼年紀了，爸爸媽媽還在管你，但這就是父母親呀！如果能站在爸媽的立場想一下，也許你會覺得滿窩心的，至少有人永遠在乎你。

所以當你想要指責他人的時候，停一下，我們玩一下角色互換的遊戲，也許你就不會說出那麼重的話語。

有了同理心，有了邏輯性，有了理性與感性，每次與他人的互動就更可以增加彼此的緊密度了。

這樣的相處就會比較舒服。

【優雅小提醒】

在每一次指責他人前，試著換位思考，站在他人立場考慮同樣的問題看看。

體諒，是一種對他人的尊重，設身處地為人著想的修養。但沒有要你失去自己、委曲求全。

心態決定一切

我始終相信，將心力放在哪裡，我們就會成為怎樣的自己。

我們真的無法改變他人，我們只能改變自己，或是改變自己的心態。

曾經，像片羽毛飄行於世界各地；不放棄在一路上看遍各式風景，不放棄吸收各種正能量。更從不放棄告訴自己，只要心態改變，環境就會改變。

工作的關係，會遇到各種各樣的狀況，比方拍攝實境秀要接受鏡頭24小時無間隙的監控；工作行程撞期連續三天沒有睡眠；零下的溫度穿著夏天的衣裳。有人會問，不辛苦嗎？為什麼還要做？

我的答案總是，一輩子就這麼一次，為什麼不？

同樣的，對一件事情的看法，也會因為一個轉念，而有了不同的心境與收穫。

在義大利佛羅倫斯收工的最後一晚，大家惋惜「只」剩幾個小時就要回程了，而我總是心裡想著，耶！太好了！我們「還」有幾個小時可以享受眼前的美好。這是兩種截然不同的概念，當你願意感受，你就會擁有。

我曾經遇過一個小女孩，需要步行三小時才能從家裡走到學校，在深山當中，大家都覺得直接去種田幫忙家務之後結婚生孩子，不需要有什麼太大理想。我永遠記得女孩雙眼中的渴望，對著我說她想要到大城市念書！這也啟動了我開始蓋學生宿舍的念頭，讓他們可以有安全的環境專心學習。幾年後回去找她時，村長說女孩成了村裡的驕傲，考到了大城市的好學校，順利就學升學。

心態決定一切，也決定你的未來。

在忙碌的工作狀態中，我會練習給自己的心一點空間，和自己好好相處。我覺得生活能不能過得自在，端看自己的心態，面對人生不斷的變化，更要讓自己的心朝著好的方向去，學習選擇快樂。

人生，擁有的是多或少，其實沒那麼重要，而是看我們用什麼樣的心來面對我們所擁有的這些。

如果你追求的是成功，你會每一步得失心都很重。

如果你追求的是成長，你會每一步都充滿滿足感。

畢竟，心態可以決定一切！

【優雅小提醒】

心態改變，環境就會跟著改變，心態決定著你的未來。

只剩下什麼，或是還擁有什麼，端看自己的心態怎麼想，一個轉念就會有不同的。

書籍介紹

本文摘錄自《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》，遠流出版

作者：林志玲

與更好的自己相遇，志玲姊姊首部凝視內心的真摯書寫

優雅，是忠於自己腳步的從容；是面對挫折也能笑著轉身繼續前進；是懂得進退，為人著想又不失自我的分寸拿捏。成就自己的同時，也不忘將別人放在心上。不強求，不比較；一切都可以～剛‧剛‧好。

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40則高EQ語錄X精進格局智慧，帶你看見直面人生的勇氣

”如果要替我貼標籤的話，我希望那個標籤是「微笑」。”

” 不把他人的過錯或傷害放在自己心裡，才能騰出心的空間，裝進其他快樂的事。”

Photo Credit：遠流

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航