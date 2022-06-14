《33歲上班族，不去公司，去廟裡》：每週都是「一二三四五五五」，我要擺脫那如地獄般的現實

文：申旼正

為了活下去，我得離開

31歲，為了與我有著相同夢想和願景的人相遇，我來到首爾。被媽媽催婚但卻一直不結婚的大齡女兒突然說要去首爾，媽媽因此而病倒，但我下定決心把握時間追逐我的夢想。就這樣，我成為了一家新創公司的創業成員。雖說我們公司只有三個人，但對我來說猶如千軍萬馬，一切都是全新的開始。最令我感到喜悅與幸福的是，我遇到了心腸溫暖和熱情澎湃的同事，我認為他們都是會跟我走到最後、如同家人般的人。

但，那份幸福並不長久。

由於我們每個人來自不同的生長環境，有著不同的思維，加上溝通方式也不同，所以彼此之間逐漸地發生糾紛與摩擦是必然的。但我不明白當時為什麼會那樣？我們因為溝通不良而發生重大摩擦，導致溝通變得越來越困難。在那段期間，不知不覺，我們對彼此的不滿與失落逐漸積累，卻沒人願意先開口說破。與其這樣，還不如大打一架，彼此坦白想法，化解心結。但當時，我壓根沒想過我們的問題來自於溝通不良。

「我真的搞不懂妳在做什麼！」

「妳沒資格負責這個項目！」

我的頭彷彿被一把鐵鎚重擊，又或者說是有把利刃深深刺入心臟。這些話讓我感覺自己的存在價值遭到否定。假如大家不理解我做的事與我的價值，那我還有存在的必要嗎？

我再累也咬牙死撐，純粹是因為我心懷夢想與目標。如今我剩下的只有肉體上的痛苦、心理的不滿與怨恨。

那天，我一整天都忙著確認、修改趕著交出去的公司項目資料。我花了好幾個小時編輯文件，幸好，起碼我是待在舒服的家裡。

然而，走廊上不斷地傳來門鈴與人聲。

「炸雞外賣到了。」

「這是您點的披薩。」

隔音效果差的牆另一端傳來隔壁房間的電視聲與笑聲。

今天為什麼這麼吵？—那時我才醒悟，那個週末對我來說無異於平日，是「一二三四五五五」，別人的週末夜是用來補償過去一週辛勞的黃金時間……反觀我，週末只是週間的延續，堆積如山的待辦工作，遑論這是個被同事們評價為搞不懂我在幹嘛的項目。

我，到底為了什麼會變成這樣？在昏暗的凌晨裡，我等待著不知何時才到來的睡意，幾經輾轉反側，終於忍不住睜眼。

「嗬……嗬……」

夢中醒來的我好像被什麼東西壓住，它死勒著我的脖子，讓我無法控制呼吸與身體，就連微弱的呼吸都是如此費力。無法呼吸的恐懼感讓我渾身僵硬，無法動彈。一般人不費力也無須努力就能辦到的自然呼吸，對我來說卻變得艱難無比。在這種情況下，到底什麼對我才是最重要的？

我想活下去。我腦海中只有這個念頭。

是時候了，我不能再拖，該放下一切了。

隔天，我向公司遞出辭呈。為了擺脫那如地獄般的現實。為了掙脫那無邊無際的深淵。

我為了逃出造成我呼吸困難的現實與情緒漩渦，不，是為了活下去，不得不採取了特別措施。有人建議我去旅行，有人勸我休息一段時間回老家跟媽媽住。在諸多建議當中，我最要好的朋友A小心翼翼地建議我接受精神科治療。我認為他們給的建議都沒錯。

然而，緣分不期而遇。我熟識的心理學教授介紹我一座位於首爾江南中心的寺廟，說是讓人們審視自身傷口的地方。寺廟……？我非但不是佛教徒，更是無宗教信仰者。但或許是因為我迫切想拯救那個難以獨力承受現實的自己吧，我自然地跟隨教授前往他所說的寺廟。

如果不是已經先知道位置，絕對不會有人能想到那裡有座廟。大樓六樓的門一推開，迎客的香氣撲鼻而來。當香氣飄向鼻尖的瞬間，我的心情變得平和。在首爾任何地方都無法輕易感受到的暖意包圍著我。我就這樣結下了這段意外之緣。

寺廟的住持大師是一位溫暖的女性。

「大師，我能暫時住在這裡嗎？」

「當然可以，住下吧。」

我小心翼翼地請求，住持似乎看穿我的心，綻放寧靜微笑，爽快地應允。一得到大師的允許，我立刻回家收行李。其實我沒多少行李，整理好幾件輕便的T恤、一條褲子和一些生活必需品，我就出發寺廟。我打算在寺廟裡留宿半個月左右，待我沉澱好心情，找回心靈安定之後再重新出發。

＃第32日 努力成癮

我當上班族的時候，從早到晚都被時間追逐。

一上班就坐在桌子前打開電腦寫To do list開啟一天的工作，是為了無疏漏、無失誤完美處理今日該做的事，最重要的是更有效率地運用時間。

忙碌地過了三、四個小時，不知不覺地就到了午餐時間，對我來說，午餐時間並不是吃好吃的或是休息時間，是為了下午能更有效率地處理工作的充電時間。午餐菜色也不是隨心所欲吃我想吃的東西，我習慣選擇方便快速，能解決飢餓的食物。

在吞下一些東西之後，我再次被工作淹沒。為了盡快看到手邊正在進行的業務成果和達成目標，我的工作從沒停過，每天都得死命奔跑的壓迫感和不安感，讓我只能傾注全身能量，努力、努力、努力，再努力。到了晚上，不，到了深夜才離開公司大樓。不知道什麼時候太陽已經下山，我望著夜空的皎潔月亮與星星。

即使下了班或是週末時間，我的手機仍然會響起新訊息跟新郵件通知，導致工作與生活的界線蕩然無存，平日和假日的區分對我來說是沒有意義的。

那時候的我想在競爭中獲勝，就要更勤奮地行動，不斷壓迫自己得比別人更努力。在意識不到自己淪陷於現在的社會架構和現實中，我變成努力上癮者。回頭想想，沒有一件事是我自願的，也不是我同意的。