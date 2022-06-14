《33歲上班族，不去公司，去廟裡》：每週都是「一二三四五五五」，我要擺脫那如地獄般的現實
我們想讓你知道的是
我，到底為了什麼會變成這樣？在昏暗的凌晨裡，我等待著不知何時才到來的睡意，幾經輾轉反側，終於忍不住睜眼。我想活下去。我腦海中只有這個念頭。是時候了，我不能再拖，該放下一切了。
文：申旼正
為了活下去，我得離開
31歲，為了與我有著相同夢想和願景的人相遇，我來到首爾。被媽媽催婚但卻一直不結婚的大齡女兒突然說要去首爾，媽媽因此而病倒，但我下定決心把握時間追逐我的夢想。就這樣，我成為了一家新創公司的創業成員。雖說我們公司只有三個人，但對我來說猶如千軍萬馬，一切都是全新的開始。最令我感到喜悅與幸福的是，我遇到了心腸溫暖和熱情澎湃的同事，我認為他們都是會跟我走到最後、如同家人般的人。
但，那份幸福並不長久。
由於我們每個人來自不同的生長環境，有著不同的思維，加上溝通方式也不同，所以彼此之間逐漸地發生糾紛與摩擦是必然的。但我不明白當時為什麼會那樣？我們因為溝通不良而發生重大摩擦，導致溝通變得越來越困難。在那段期間，不知不覺，我們對彼此的不滿與失落逐漸積累，卻沒人願意先開口說破。與其這樣，還不如大打一架，彼此坦白想法，化解心結。但當時，我壓根沒想過我們的問題來自於溝通不良。
「我真的搞不懂妳在做什麼！」
「妳沒資格負責這個項目！」
我的頭彷彿被一把鐵鎚重擊，又或者說是有把利刃深深刺入心臟。這些話讓我感覺自己的存在價值遭到否定。假如大家不理解我做的事與我的價值，那我還有存在的必要嗎？
我再累也咬牙死撐，純粹是因為我心懷夢想與目標。如今我剩下的只有肉體上的痛苦、心理的不滿與怨恨。
那天，我一整天都忙著確認、修改趕著交出去的公司項目資料。我花了好幾個小時編輯文件，幸好，起碼我是待在舒服的家裡。
然而，走廊上不斷地傳來門鈴與人聲。
「炸雞外賣到了。」
「這是您點的披薩。」
隔音效果差的牆另一端傳來隔壁房間的電視聲與笑聲。
今天為什麼這麼吵？—那時我才醒悟，那個週末對我來說無異於平日，是「一二三四五五五」，別人的週末夜是用來補償過去一週辛勞的黃金時間……反觀我，週末只是週間的延續，堆積如山的待辦工作，遑論這是個被同事們評價為搞不懂我在幹嘛的項目。
我，到底為了什麼會變成這樣？在昏暗的凌晨裡，我等待著不知何時才到來的睡意，幾經輾轉反側，終於忍不住睜眼。
「嗬……嗬……」
夢中醒來的我好像被什麼東西壓住，它死勒著我的脖子，讓我無法控制呼吸與身體，就連微弱的呼吸都是如此費力。無法呼吸的恐懼感讓我渾身僵硬，無法動彈。一般人不費力也無須努力就能辦到的自然呼吸，對我來說卻變得艱難無比。在這種情況下，到底什麼對我才是最重要的？
我想活下去。我腦海中只有這個念頭。
是時候了，我不能再拖，該放下一切了。
隔天，我向公司遞出辭呈。為了擺脫那如地獄般的現實。為了掙脫那無邊無際的深淵。
我為了逃出造成我呼吸困難的現實與情緒漩渦，不，是為了活下去，不得不採取了特別措施。有人建議我去旅行，有人勸我休息一段時間回老家跟媽媽住。在諸多建議當中，我最要好的朋友A小心翼翼地建議我接受精神科治療。我認為他們給的建議都沒錯。
然而，緣分不期而遇。我熟識的心理學教授介紹我一座位於首爾江南中心的寺廟，說是讓人們審視自身傷口的地方。寺廟……？我非但不是佛教徒，更是無宗教信仰者。但或許是因為我迫切想拯救那個難以獨力承受現實的自己吧，我自然地跟隨教授前往他所說的寺廟。
如果不是已經先知道位置，絕對不會有人能想到那裡有座廟。大樓六樓的門一推開，迎客的香氣撲鼻而來。當香氣飄向鼻尖的瞬間，我的心情變得平和。在首爾任何地方都無法輕易感受到的暖意包圍著我。我就這樣結下了這段意外之緣。
寺廟的住持大師是一位溫暖的女性。
「大師，我能暫時住在這裡嗎？」
「當然可以，住下吧。」
我小心翼翼地請求，住持似乎看穿我的心，綻放寧靜微笑，爽快地應允。一得到大師的允許，我立刻回家收行李。其實我沒多少行李，整理好幾件輕便的T恤、一條褲子和一些生活必需品，我就出發寺廟。我打算在寺廟裡留宿半個月左右，待我沉澱好心情，找回心靈安定之後再重新出發。
＃第32日 努力成癮
我當上班族的時候，從早到晚都被時間追逐。
一上班就坐在桌子前打開電腦寫To do list開啟一天的工作，是為了無疏漏、無失誤完美處理今日該做的事，最重要的是更有效率地運用時間。
忙碌地過了三、四個小時，不知不覺地就到了午餐時間，對我來說，午餐時間並不是吃好吃的或是休息時間，是為了下午能更有效率地處理工作的充電時間。午餐菜色也不是隨心所欲吃我想吃的東西，我習慣選擇方便快速，能解決飢餓的食物。
在吞下一些東西之後，我再次被工作淹沒。為了盡快看到手邊正在進行的業務成果和達成目標，我的工作從沒停過，每天都得死命奔跑的壓迫感和不安感，讓我只能傾注全身能量，努力、努力、努力，再努力。到了晚上，不，到了深夜才離開公司大樓。不知道什麼時候太陽已經下山，我望著夜空的皎潔月亮與星星。
即使下了班或是週末時間，我的手機仍然會響起新訊息跟新郵件通知，導致工作與生活的界線蕩然無存，平日和假日的區分對我來說是沒有意義的。
那時候的我想在競爭中獲勝，就要更勤奮地行動，不斷壓迫自己得比別人更努力。在意識不到自己淪陷於現在的社會架構和現實中，我變成努力上癮者。回頭想想，沒有一件事是我自願的，也不是我同意的。
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，以目前實務上的狀況來說，必須先要有一個完整的資訊團隊來處理高速運算所需的軟硬體問題，但並不是每位醫生都能有這樣的團隊支援，也就是說HPC的運算力並沒有真正傳遞到想要使用的人手上。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓大量的影像直接上傳到所謂的中心電腦，經常會因為網路頻寬問題而造成上傳失敗。
未來HPC的發展會走向去中心化，由許多中型的HPC在local端形成的協作運算網路取代中心化的超大型HPC，協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣是運用多個中型運算的核心做為節點，再依各節點的協作形成驗證共識，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。