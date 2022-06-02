「怡保是我的家」 回首古寧頭戰役名將李良榮在馬來西亞的最後歲月
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1967年，領導古寧頭大捷的李良榮將軍在馬來西亞怡保市車禍過世，本文訪問了其長子李力彌先生，了解李將軍生前在馬來西亞的事蹟。由於李將軍已在馬來西亞生活10年，他生前曾告訴妻子李佩蓮怡保是他第二個家，因此家屬決定把他安葬在怡保。
今年3月7日，筆者發表了《被遺忘的一代名將： 領導金門古寧頭戰役的李良榮，如今長眠於馬來西亞怡保》一文，而在本文發布的6月2日，正是李良榮將軍逝世55年。
幸運地，在上篇文章發布後，我循李良榮將軍墓碑上的家屬名字，聯繫上李將軍長子李力彌先生，並對他進行訪問，進而暸解到為何家屬們會決定將李將軍安葬在馬來西亞，而非台灣或中國大陸。（編按：本文部分內容寫「馬來亞」，乃因1957年建國時，僅限馬來半島，1963年馬來亞才與新加坡、沙巴、砂拉越共組「馬來西亞」，新加坡兩年後退出）
軍人個性難從政
李良榮1907年出生於福建同安縣，1924年成為黃埔陸軍軍官學校第一期學生，1948年10月至隔年1月接任福建省主席，隔年10月爆發古寧頭戰役時，李良榮任陸軍第22兵團司令部中將司令官，因戰役勝利而在1950年獲頒四等寶鼎勳章，同年9月李良榮調任中華民國國防部參議，以及擔任光復大陸設計研究委員會委員。
李良榮在1952年退役，接著擔任台灣啟信實業公司常任監察人，在出國考察工業時認識同是福建人的馬來亞華僑領袖拿督林添良，並獲對方邀請開辦水泥工廠。李良榮與林添良在1957年成立「馬來亞工礦公司」，5年後李良榮與著名的新加坡華商陳六使合作，在霹靂州成立怡保大石水泥公司，由陳六使任董事長，李良榮擔任董事經理，而前中華民國國策顧問陶希聖的兒子陶恒生，則獲李良榮延攬為廠長。
李良榮與妻子李佩蓮（1910-1996）育有長女李詠湘、長子李力彌和幼子李天馬。接受筆者訪問的李力彌先生出生於1941年，他坦言自小和父親聚少離多，在他成長過程中，父親大部分時間都在戰場上，當他在少年階段時，父親卻已下南洋從商，而他和弟弟因役男身份的限制無法出境。至於在台北照顧三個孩子的母親李佩蓮，則是直到弟弟李天馬也上大學後，才得以放鬆自己到怡保陪父親。
「我父親過世以前，我從未去馬來亞探望他，死了後我到馬來亞去很多次掃墓，也到大石水泥廠參觀過，直到數年前大石水泥廠被新加坡豐隆銀行收購後就沒了。近年比較少去，主要是因為很多認識的人已不在了，不然非常老了…」李力彌說。
李力彌1963年台大機械系畢業後當兵一年，接著到美國史丹佛大學攻讀碩博士學位，如今81歲的李力彌先生已移居美國加州，也是一名基督教會長老牧師。
有個問題始終困擾著筆者，李良榮身為古寧頭戰役的名將，如果他繼續留在台北從政的話，也許有朝一日會成為黨國顯要，為何卻選擇下南洋從商呢？對於這點，李力彌先生很直白地說「我父親比較耿直，帶兵指令清清楚楚沒問題，但做官、搞政治和人際關係是很差的，人家說『李將軍是上通天文，下通地理，但中不通人情』，所以官運不好。」
李力彌進一步說，古寧頭戰役結束後，許多人讚頌的都是胡璉將軍，其中不少人是胡璉將軍部屬，反觀自己父親卻謙不居功，也不讓22兵團的人去提。根據鄭瑞堅的論文《李良榮將軍的將道思想》所述，無論是官方文獻，或22兵團成員的回憶錄或著作所提，皆認為李將軍功成不居，如前國防部長陳誠召開戰役後檢討會時，李良榮要求部下對功績保持低調，將戰勝的功勞讓給友軍；文中也提到「李將軍為人清廉耿介，沉默寡言，勤勞刻苦，公私分明」，但因為個性耿直，也被稱為「二通將軍」，就是李力彌先生提到的「上通天文，下通地理，中不通人情」。
對於李良榮將軍的不居功，李力彌稱父親過世後、蔣經國也當總統後，開始有22兵團的老兵出來發聲，要求正視李將軍的功績，因此如今在金門的戰史館，方可看到胡璉、李良榮將軍的照片並列。此外，在李良榮逝世後的隔年9月，當時是駐越南大使的胡璉將軍趁訪問星馬之便，特地到到怡保的李良榮墓碑獻花致意。
「你曉得軍人要打戰的，不打戰沒事做，（父親）索性退役」李力彌說。李力彌記得，儘管李良榮學歷不高，沒有唸完國中，但到台灣後仍沒有停止學習。「我父親除了人情不通，也很喜歡讀書，反正也沒事情做，那在軍人同僚裡面，也辦了讀書會，請了台大文學院的沈剛伯等幾個教授來講學…」李力彌說，他認為父親日後之所以能在水泥產業打滾，還能代表公司到歐美考察、買窯爐，主要原因是在台北時努力自修英文。
下南洋從商
早從明朝時期，中國南方沿海地區，如福建、廣東就有人下南洋尋求更好的生活。李力彌表示，當過福建省主席的父親知道南洋地區有很多祖籍福建的華人，退役後就想去看看海外的福建人過得如何，因此在擔任啟信實業公司常任監察人時期，就到泰國、越南、馬來西亞、菲律賓考察。
李力彌強調，過去中華民國政府還在大陸時期，當官的福建人不多，在李良榮擔任福建省主席（1948年10月至1949年1月）之前，都是中央派的非閩南籍貫人士當省主席，因此南洋華僑對他父親非常好。
至於為何拿督林添良邀請李良榮將軍一起合作辦水泥廠，李力彌指出，儘管當年馬來亞的經濟較發達，但當時的榮景是因為靠橡膠種植產業，而這產業已開始走下坡，馬來亞經濟要提升就必須往工業化發展，而要搞工業就得集資，那必須有聲望的人來帶頭，因此同為福建人的林添良就找上了他父親。
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【專訪】前副總統陳建仁：「缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機」
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全球缺水危機正對人類生命帶來的威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而病死的。前副總統、公衛專家陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲台灣人展現愛心與國際救援力。
全球缺水危機正對人類生命帶來威脅，缺水地區的人們在渴死以前，往往是因為缺乏乾淨水源而造成疾病、進而死亡。根據聯合國統計，每天有超過700位五歲以下的兒童因為不安全用水、不良衛生環境導致腹瀉死亡。無水之地的悲劇不只影響當地居民，其衍生的疾病也可能會衝擊全球的未來。
為了呼籲讀者重視全球缺水議題、重視其所帶來的公衛挑戰，本文專訪具有公衛專家背景的前副總統陳建仁，從公衛的角度談缺水問題。並邀請社會各界付出行動，別因為輕視缺水衍生的公衛危機，而造成下一次的大流行瘟疫。
當人們病死在無水之地——乾旱、缺水、髒水與公衛的關係
在2030年前，確保所有人都能享有乾淨可負擔的用水、以維持個人健康衛生及永續管理，是聯合國永續發展目標（SDG）的目標之一，也是當今世上所有人都應共同努力的任務。除了要確保現有的水源維持乾淨安全、減少污染，也要確保雨露均霑、人人有水，同時也不能忽視氣候變遷導致的乾旱、洪水對水資源造成的影響。儘管要努力的方向還有很多，「飲水思源」仍是世人時常忘記的課題。
2021年初，台灣曾遭遇旱災缺水危機，幸運的是我們有足夠因應的措施與設備，國人仍能保有安全衛生的淨水生活，但也可能因此未有深刻的缺水之痛。事實上，現在仍有許多國家或地區深陷乾旱的痛苦，並因為缺水或骯髒的水源導致大量疾病與死亡；根據聯合國統計（2022），光是因為洪災及水媒疾病導致的死亡人數，就佔了整體天災死亡率的70%。對此，陳建仁表示：
「其實缺水問題，恐怕是不輸COVID-19的嚴重公衛危機。COVID-19目前造成全球約5億人感染，且隨著病毒株變化和疫苗興起，這場流行病或許耗費2～3年就會減緩。但全球缺水問題卻有高達8億多人受影響，若不付出行動改善，當地居民只能一直面臨無水之苦。」
接著，陳建仁為我們上了一堂課，娓娓道來「水源與疾病」兩者之間的高度關聯性。
「一直以來，人類期望從大自然取得乾淨水源，但是隨著人口增加、城市中的水源污染、氣候變遷造成的水災或乾旱，乾淨水源只會愈來愈得來不易。而不良水質當中，可能含有微生物細菌、病毒、化學污染物等，會造成霍亂、傷寒、阿米巴痢疾、病毒肝炎、癌症等疾病，因此缺水地區的人往往不是渴死，而是病死的。」
回顧人類歷史上跨國性的重大流行傳染病，就是起源於水中細菌的「霍亂」。19世紀中葉，霍亂從印度傳到歐洲，甚至傳播到中國和裏海；最後終結全球霍亂的關鍵，則是「流行病學之父」約翰・斯諾（John Snow）在倫敦霍亂流行時發現霍亂是因為嚴重的水污染所傳播。陳建仁說明：
「霍亂是污水引起，而非瘴癘引起。約翰・斯諾建立了這樣的觀念，可以說是公共衛生學上一項重大事件。」
陳建仁也強調，因為污水引起地方性疾病、後來蔓延至其他地區的案例，至今仍相當常見。「尤其因為氣候變遷而引發的洪水或暴雨，其過境之地使糞水、污水被沖刷出地面，更容易引起大範圍地區的公共衛生污染，所以，通常水災後的三個月內，受災地區又會流行好一陣子的腸胃道疾病感染。」
「時至今日，全球仍約有8.4億人無法享用安全乾淨的水，其中有3.4億人集中在撒哈拉沙漠以南的非洲。為了取水，當地人每天都要花好幾個小時取水，兒童也因此無法上學受教育。連飲用水都不足，遑論吃飯洗手的用水、或有沖水馬桶的廁所。水的問題尚未解決，公共衛生措施又該如何推展？」
不潔淨飲水，曾引發台灣地區性烏腳病
而台灣因為水污染引起疾病的經典案例之一，就是1950年代在西南沿海盛行的「烏腳病」。「烏腳病的患者，主要病徵是手掌與腳蹠皮膚發紫、角化、潰瘍，手指或腳趾末梢只要稍微受傷，就會壞疽發黑並且壞死脫落，而且伴隨劇痛。」陳建仁接著向我們說起這段故事。
在台灣盛行烏腳病的年代，當時的孫理蓮牧師娘（Lillian R. Dickson），與王金河醫師、謝緯醫師三人心疼受苦病患，便展開義診與照顧服務。不只免費為病人截肢，還設立「烏腳病患手工藝生產中心」，由王金河醫師的太太王毛碧梅女士教導病患編織竹簍等工藝，習得一技之長以自食其力，照顧病患的生命尊嚴。
「然而，光是截肢並不能解決層出不窮的烏腳病病例。」因此，謝緯醫師找上台大醫學院的陳拱北教授（後被譽為「台灣公衛之父」），與當時多位台大醫學院菁英組織研究團隊，試圖找出烏腳病的原因。「後來發現是居民飲用了深達地下30至100公尺的「地河井」水源，由於部分深井水的砷濃度很高，因此居民飲用後產生砷中毒現象，烏腳病也就是其中之一。」陳建仁說。
而在這段台灣烏腳病的流行史上，陳建仁也扮演了重要角色。「1980年，我從美國學成返台，當時台大公共衛生研究所主任吳新英教授就給了我一筆經費，授命我去研究烏腳病。」因此陳建仁走訪烏腳病盛行地區，採訪了300多位病患，發現慢性砷中毒不只造成烏腳病，還引起多重健康危害，包括缺血性心臟病、頸動脈硬化、癌症等。」
為了徹底解決烏腳病問題，陳建仁積極投入砷中毒研究，並估計出飲水砷濃度的可容忍極限。後來這項台灣研究算出的標準，美國和世界衛生組織也正式採用，修法將標準濃度從50μg/L改為10μg/L。
而當時全世界最嚴重的飲水砷中毒地區還包括孟加拉。為了解決缺水、污水引發的消化道疾病與死亡，聯合國兒童基金會與世界銀行援助孟加拉的公共衛生工程處共同開發地下水，以提供人民「安全」乾淨的飲用水，殊不知又遇到砷中毒的挑戰。後來世界衛生組織取經陳建仁的研究，陳建仁也大方分享台灣經驗，推廣並協助檢測井水砷濃度含量，篩選可飲用的水源，才得以緩解這項全球公衛危機。
再將時間往前推移，相信不少讀者的童年，有著每逢開學都要吃驅蟲藥、貼蛔蟲貼片的回憶。「台灣早期農業習慣直接用水肥灌溉，因此很多寄生蟲卵會接觸到蔬果，若沒有清洗乾淨，誤食寄生蟲卵污染的食物或水，即會造成腸胃道寄生蟲病，例如：蛔蟲。」
另外，早年的偏鄉或山區較少公共廁所，尚未有自來水廠，民眾多取用山泉水，或習慣隨地便溺，容易造成水源污染，大量引發兒童下痢、A型肝炎等案例。雖然這些經驗因為環境衛生措施和人民衛生習慣改善而愈來愈少，不過陳建仁也強調：「隨著台灣經濟發達、人口愈來愈多，水源供應的挑戰仍不會結束。」
從污水處理下水道的普及化，水庫集水區、河川遭到農業農藥或工廠廢水污染的問題，以及水資源再利用等，仍是近年台灣必須直接面對的水資源課題。萬一忽視水資源對人類生活的影響，最終付出代價的仍是人類的身體健康。
疫情下的反思：全球已是命運共同體，別讓地區性缺水釀成全球大瘟疫
「住在台灣的我們很幸福，但我們必須要知道世界上仍有許多人連喝水都有困難。」
從歷史上有名的幾次全球霍亂大流行，到近年最令人感同身受的COVID-19，無不揭示著全球化時代、國際交流與旅遊盛行的現代，傳染病的擴散之速，已不可同日而語。當世界上仍有許多偏遠角落的居民面臨缺水帶來的死亡威脅，而COVID-19疫情也印證了全球已是命運共同體，若人們持續對缺水議題保持冷漠，那麼其所衍生的公衛問題，將是全球人類共付代價。
陳建仁不只祈願世人能發揮愛心、疼惜他人，也期許台灣人能實踐地球村一份子的義務，透過資助的方式加速國際救援的影響力。陳建仁說：「我和台灣世界展望會是老朋友了，一直以來都有關注展望會的行動。這次台灣世界展望會倡議關注水資源議題，並且看見水源與疾病的關係，我很敬佩也很支持。」即使無法以犧牲奉獻的精神到實地服務，或許也能透過資助台灣世界展望會的水資源救援行動，為改變世界盡一份心力。
事實上，在世界展望會的行動下，每10秒就多1個人獲得乾淨的水；每1天多3所學校因安全飲用水受益。光是2021年，世界展望會即幫助300萬人擁有安全水源、230萬人改善家中衛生環境，並向350萬人宣導建立良好衛生習慣。
「Taiwan can help. Taiwan is helping.」
陳建仁不只為我們上了一堂「水源與疾病」的通識課，也呼籲國人付出實行，展現台灣人的愛心與國際救援力。
I can help! I am helping! 立即資助台灣世界展望會，展開水資源救援行動
閱讀數位敘事：把水送進最遙遠的地方｜台灣世界展望會#WASH計畫