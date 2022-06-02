台灣參與WHA關鍵在北京不在華盛頓，在「九二共識」而非「兩岸互不隸屬」

第75屆世界衛生大會（WHA）於5月22日至28日在瑞士日內瓦舉行，此次13國為邀請台灣參與提案，美國總統拜登（Joe Biden）簽署支持法案，不僅美國、德國、G7國家、歐盟、加拿大及友邦等等，紛紛表態支持要求邀請台灣以觀察員身分出席WHA，讓國際社會正視台灣在公衛領域的成就，能有更多參與及貢獻。

然而，一如既往自2017年起，民進黨當局儘管有美方等國際力量強力支持參與WHA，但台灣仍因中共施壓連續多年未能參與WHA，其因則在於民進黨當局未能接受「九二共識」。台灣在2009年至2016年期間，能以觀察員身分受邀參與WHA，主要是因兩岸當局具有「九二共識」共同政治基礎。台灣能否順遂參與WHA此或可謂是，成也「九二共識」，敗也「九二共識」。

中共當局運用「兩手策略」，對台內部藍綠政治聯盟既懷柔又壓制之

回顧民進黨2000年至2008年陳水扁首度執政時期，中共為阻撓台灣參與WHA，以「一個中國」原則阻撓台灣加入世界衛生體系疫病防治一環。一方面採取懷柔措施，主動邀約台灣在野黨前往訪問，釋出可能助台參與國際組織與活動的訊息；另一方面又透過其外交管道，對台進行全面打壓。

例如中共宣稱已與世衛組織秘書處磋商並簽署「備忘錄」，要求以「中國台灣」（Taiwan, China）稱呼我方；又中共外交單位正式致函台灣友邦的代表團，聲稱「台灣為中國的一部分，台灣沒有資格參加世界衛生組織。」顯見，從民進黨當局角度檢視，中共採取軟硬兼施「兩手策略」，懷柔應對泛藍政治勢聯盟；強硬對待泛綠政治勢力。

中共當局視「九二共識」，為台灣國際參與活動空間之判準

2008年至2016年國民黨馬英九主政時期，兩岸當局立基於「九二共識」，馬政府提出「活路外交」，兩岸關係因而較為和緩，台灣曾以觀察員身分參與WHA。但自蔡政府2016年5月上任後，世衛組織就沒有再向台灣發出邀請函。馬英九任內台灣當局年年皆出席WHA，且在「外交休兵」前提下除維持22個邦交國，尚能參與國際民航大會及國際刑警大會。

馬英九在兩岸路線上提出「九二共識、一中各表」，確立「不統、不獨、不武」及「互不承認主權、互不否認治權」的政策路線，採取「和中、友日、親美」的大戰略與「外交休兵」的策略，即使2016年5月蔡英文上任後尚能參加最後一次，也是因邀請函的被邀請者仍是馬英九主政時期派任的衛福部長。

中共當局全面壓制台灣國際空間，源自於蔡政府否認馬政府所承認兩岸當局共同政治基礎「九二共識」。