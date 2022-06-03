全美排名第一的公立高中改採「配額入學」，是對成績好的亞裔學生赤裸裸的歧視

2022年5月20日下午6點，兒子收到了全美排名第一的公立高中湯瑪斯・傑佛遜科技高中（Thomas Jefferson High School for Science and Technology，TJ）的錄取通知書（電郵）。我們家所在學區的奧克頓高中相當不錯，但需要經過考試才能進入的TJ更是一所超級明星中學——總統雷根（Ronald Reagan）曾到訪這所以國父傑佛遜（Thomas Jefferson）命名的中學，並對其讚譽有加。

今年，北維州125所中學的2544名畢業生申請該校並參加入學考試。申請人必須具備以下條件：從一年級到八年級各科成績在3.5分以上、修完至少超前一年的核心課程，或在每所學校綜合成績進入前1.5％。有資格的報考者已是百里挑一，最終錄取率更僅有17％。

兒子成了TJ的一名新鮮人，我和妻子跟他一樣高興。在美國生活10年，最大的成就，不是我寫了50多本書，而是每天陪伴兒子自由地成長。在此過程中，並非我單向度地教育兒子（我完全不贊同「虎媽」蔡美兒的教育方式，儘管她本人是耶魯法學院教授，她的兩個女兒都考上名校，但後來他們的家庭破裂，她本人因種種不當言行被校方停課），而是與孩子一起學習怎樣成為健康、明亮、快樂的美國人，不斷去除自己在中國積累的各種文化和思想毒素。

10年前，我與妻子下定決心離開中國，固然有政治原因，孩子的教育也是重要因素。就孩子的教育而言，中國與美國宛如天壤之別。在北京，我們家住在東五環外萬科青青家園，社區內有一家三流小學——呼家樓中心小學萬科青青分校，即便有北京戶口，仍需提前幾年報名等候位置。附近的初中和高中都很差。

以我們家的經濟狀況來看，根本拿不出巨款繳納上重點中學的「擇校費」，或購買海淀區天價學區房，我更不可能找到什麼「關係」或有權力的人士幫忙。

到美國後，我們定居在文化和教育資源優越的北維州（大華府地區），孩子上免費、優質的公立小學和中學（初中）。他上中學以後，作為文科生的我和妻子，都無力在學業上幫助他——我們的英文水平不足以指導他的英文閱讀和寫作，只能大而化之地提供一些閱讀和寫作原則，向他推薦一些經典名著。

數學和科學方面，他的超前課程已學到微積分和幾何，這些內容我在高考之後早已忘得精光，有一次，兒子問我一道數學題，我幾個小時都做不出來，真是很慚愧。兒子完全靠自己的努力和實力，進了超前班，並名列前茅，然後順利考上TJ。我們不用花一分錢，不用向任何人低三下四、點頭哈腰，孩子就能脫穎而出、實現美國夢。