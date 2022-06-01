《怪奇物語4》真香！單週觀看2.86億小時，創下Netflix串流新紀錄
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《怪奇物語4》分成上下輯播映，第1輯共有7集，最短一集片長為63分鐘，最長一集的片長則為98分鐘，等同於一部標準電影長片的長度，而在這樣的時數中，便有助於提升該節目的排行榜排名，最終《怪奇物語4》就以破紀錄的2.86億小時，成為Netflix史上首映週末收視時數最高的英語劇集。
經過3年的等待，Netflix旗下招牌驚悚科幻影集《怪奇物語4》終於在5月27日開播，而根據Netflix發布的Top 10榜單排名，《怪奇物語4》再次寫下驚人的收視數據，在5月23日至29日這一週的觀看總時長為2.86億小時，位居第一，甚至創下英語影集首映週末的最高觀看紀錄，此前紀錄為《柏捷頓家族：名門韻事》第2季的1.93億小時。
《怪奇物語》於2016年7月15日在Netflix首播，由達菲兄弟（Duffer brothers）創造的小鎮故事，將觀眾帶回80年代，其中的音樂、穿著、用語等美國流行文化，再度於現代社會掀起一波復古風潮，而《怪奇物語》系列除了有巨星薇諾娜瑞德（Winona Ryder）壓陣之外，也捧紅了米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）、芬恩伍法德（Finn Wolfhard）、蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、凱萊布麥克勞克林（Caleb McLaughlin）、薩迪辛克（Sadie Sink）、娜塔麗雅戴爾（Natalia Dyer）等一票童星。
觀眾對《怪奇物語》系列口耳相傳的好口碑，也反映在各大獎項上，包含黃金時段艾美獎、金球獎、英國電視學院獎、美國導演工會獎、美國編劇工會獎、葛萊美獎等各大重要獎項皆有提名紀錄，此外，更獲得美國演員工會獎最佳戲劇影集整體演出獎。
而《怪奇物語4》的回歸上架，也是今（2022）年上半年美劇迷的一大盛事，在《怪奇物語4》上架的帶動下，5月23日至29日之間，《怪奇物語》前3季全數重返觀看排行榜前5名，《怪奇物語》第1季以3805萬小時位居第三，《怪奇物語》第3季以2429萬小時排在第四，至於《怪奇物語》第2季則以2221小時排名第五。
而《怪奇物語4》分成上下輯播映，第1輯共有7集，最短一集片長為63分鐘，最長一集的片長則為98分鐘，等同於一部標準電影長片的長度，而在這樣的時數中，便有助於提升該節目的排行榜排名，最終《怪奇物語4》就以破紀錄的2.86億小時，成為Netflix史上首映週末收視時數最高的英語劇集。
相比之下，《柏捷頓家族：名門韻事》第2季在3月21日至27日的首映週末擁有1.93億小時的觀看數字，當時也是Netflix串流媒體的記錄，不過此紀錄遭《怪奇物語4》重新書寫，並以近50％的幅度打破《柏捷頓家族：名門韻事》第2季的記錄。
《怪奇物語》第4季第2輯將於7月1日於Netflix亮相，而此系列也宣布將續訂第5季，同時也是最後一季。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。