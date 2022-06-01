蘭陽技術學院下學年停辦，私校工會：3年退場緩衝期照顧師生權益，是退場典範

位於宜蘭頭城的蘭陽技術學院，教育部今（1）日證實該校將於111學年度停辦，蘭陽技術學院已於110學年度全部停止招生，待應屆畢業生畢業後，約剩下100名學生，將會協助安置轉學到其他學校，預計6月底辦理安置說明會。

蘭陽技術學院董事長劉石純於5月26日在校方網站刊出「董事長給教職員的一封信」，表示已向教育部申請111學年度停辦，並獲教育部核准，今教育部證實此事。

宜蘭老牌學校蘭陽技術學院於1966年創校，前身為復興工專，頂盛時期約有超過10個以上科系、學生人數近8000人，然而蘭陽校方自108學年度起停招6系，僅存的餐旅管理系也在110學年度停招。

信件指出，校方在103學年收入即未達學校營運經費，7年來董事會無條件捐資至今已達4億7516萬元，然而因為地處偏鄉、少子化與辦學環境改變，學校辦學規模無法達到群體學習環境，甚至有「一人一班」情況，因此校方決定利用學校現有資金與資產，在111學年停辦。

有關教師資遣費，會採用今（2022）年公告的《私立高級中等以上學校退場條例》規定辦理，即最高發給每個人6個月優離優退金，並擴大適用範圍。

劉石純強調目前學校零負債，現有資金將之用於維護學生及教職員權益，若停辦業務而資金不夠，董事會亦已簽署承諾書，無條件補足。

《公視新聞網》報導，教育部今日證實蘭陽技術學院將停辦的消息，董事會經評估後無法繼續捐資，學校資金可維持110年正常運作以及發放教職員資遣費前提下，將停辦計畫報到教育部，教育部在5月23日同意蘭陽技術學院自111學年度起停辦。

蘭陽技術學院在今年畢業季過後剩下學生人數約100人，教育部將協助安置轉學到其它學校，校方也允諾提供每位學生一學期1.5萬元、一年3萬的補助，直到學生畢業為止。校方則預計在6月底召開安置說明會，教育部指出，若學生考慮到通勤便利性希望學籍轉移至他校但上課地點維持原校，教育部也會提供協助。

目前私校停辦有雙軌，其一為財務狀況顯著惡化、師資質量不合法規，會被列入「專案輔導學校」，依據《私立高級中等以上學校退場條例》，專案輔導學校應於2年內改善，或是向主管機關申請改制、與其他學校法人或學校合併、停辦所設學校後改辦其他教育、文化或社會福利事業，屆期仍未獲免除者，將面臨停招和停辦。

另一軌則是學校未列專輔，但校方自己評估無法繼續經營，則是依循《私立學校法》停辦。教育部技職司副司長柯今尉向《中央社》表示，蘭陽技術學院曾被列「專案輔導學校」，但後續教學品質和財務有改善，達到解除條件，在學校宣布110學年度停招前，就已解除專輔。因此學校這次是依照《私立學校法》規範停辦，停辦後會有3年的改辦或改制期限。

全國私校工會理事長尤榮輝向《中時新聞網》表示，蘭陽技術學院退場過程和平順利，未見紛爭，可成為退場借鏡。尤榮輝強調學校退場是極度敏感的議題，只低調進行，且能做不能說。建議有意退場私校參考蘭陽技院退場路徑，至少提前3年做準備，並且要預備充足資金提供教職員優離優退，與保證妥善安置學生，在3年退場緩衝期妥善照顧好師生權益，才不會引起諸多紛擾。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺