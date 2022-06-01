蘭陽技術學院下學年停辦，私校工會：3年退場緩衝期照顧師生權益，是退場典範
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全國私校工會理事長尤榮輝表示，蘭陽技術學院退場過程和平順利，未見紛爭，可成為退場借鏡。建議有意退場私校參考蘭陽技院退場路徑，至少提前3年做準備，並且要預備充足資金提供教職員優離優退，與保證妥善安置學生，才不會引起諸多紛擾。
位於宜蘭頭城的蘭陽技術學院，教育部今（1）日證實該校將於111學年度停辦，蘭陽技術學院已於110學年度全部停止招生，待應屆畢業生畢業後，約剩下100名學生，將會協助安置轉學到其他學校，預計6月底辦理安置說明會。
蘭陽技術學院董事長劉石純於5月26日在校方網站刊出「董事長給教職員的一封信」，表示已向教育部申請111學年度停辦，並獲教育部核准，今教育部證實此事。
宜蘭老牌學校蘭陽技術學院於1966年創校，前身為復興工專，頂盛時期約有超過10個以上科系、學生人數近8000人，然而蘭陽校方自108學年度起停招6系，僅存的餐旅管理系也在110學年度停招。
信件指出，校方在103學年收入即未達學校營運經費，7年來董事會無條件捐資至今已達4億7516萬元，然而因為地處偏鄉、少子化與辦學環境改變，學校辦學規模無法達到群體學習環境，甚至有「一人一班」情況，因此校方決定利用學校現有資金與資產，在111學年停辦。
有關教師資遣費，會採用今（2022）年公告的《私立高級中等以上學校退場條例》規定辦理，即最高發給每個人6個月優離優退金，並擴大適用範圍。
劉石純強調目前學校零負債，現有資金將之用於維護學生及教職員權益，若停辦業務而資金不夠，董事會亦已簽署承諾書，無條件補足。
《公視新聞網》報導，教育部今日證實蘭陽技術學院將停辦的消息，董事會經評估後無法繼續捐資，學校資金可維持110年正常運作以及發放教職員資遣費前提下，將停辦計畫報到教育部，教育部在5月23日同意蘭陽技術學院自111學年度起停辦。
蘭陽技術學院在今年畢業季過後剩下學生人數約100人，教育部將協助安置轉學到其它學校，校方也允諾提供每位學生一學期1.5萬元、一年3萬的補助，直到學生畢業為止。校方則預計在6月底召開安置說明會，教育部指出，若學生考慮到通勤便利性希望學籍轉移至他校但上課地點維持原校，教育部也會提供協助。
目前私校停辦有雙軌，其一為財務狀況顯著惡化、師資質量不合法規，會被列入「專案輔導學校」，依據《私立高級中等以上學校退場條例》，專案輔導學校應於2年內改善，或是向主管機關申請改制、與其他學校法人或學校合併、停辦所設學校後改辦其他教育、文化或社會福利事業，屆期仍未獲免除者，將面臨停招和停辦。
另一軌則是學校未列專輔，但校方自己評估無法繼續經營，則是依循《私立學校法》停辦。教育部技職司副司長柯今尉向《中央社》表示，蘭陽技術學院曾被列「專案輔導學校」，但後續教學品質和財務有改善，達到解除條件，在學校宣布110學年度停招前，就已解除專輔。因此學校這次是依照《私立學校法》規範停辦，停辦後會有3年的改辦或改制期限。
全國私校工會理事長尤榮輝向《中時新聞網》表示，蘭陽技術學院退場過程和平順利，未見紛爭，可成為退場借鏡。尤榮輝強調學校退場是極度敏感的議題，只低調進行，且能做不能說。建議有意退場私校參考蘭陽技院退場路徑，至少提前3年做準備，並且要預備充足資金提供教職員優離優退，與保證妥善安置學生，在3年退場緩衝期妥善照顧好師生權益，才不會引起諸多紛擾。
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。