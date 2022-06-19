【接地氣的現代詩】鍾國強〈華田〉：以「阿華田」為名，描述對香港過度開發的複雜心情
我們想讓你知道的是
作者用「阿華田」象徵人們面對都市化的心情。他說「就像鬧市中我們不斷讓塵土／與砂粒依附，磨出心中越來越厚的／疙瘩，並恒常關在金屬華采中／讓情感乾掉。」這段敘述，既形容阿華田粉末互相依附、凝結成塊，也形容人在都市裡，面對都市各種大型建設的粉塵與砂礫，心裡也的不愉快也越積越厚。
這次要介紹的，是香港詩人鍾國強的作品〈華田〉，收錄在他2013年出版的詩集《只道尋常》。鍾國強1961年出生，至今已經出版超過10本以上的詩集、散文集，且多次獲得香港中文文學雙年獎（可以說是香港文壇書籍類最高獎項），《只道尋常》這本詩集也獲得第12屆香港中文文學雙年獎新詩組首獎。
〈華田〉這首詩以常見的沖泡飲品「阿華田」為名，實際上要談的則是香港的土地爭議。這首詩發表的時候，正是香港「新界東北發展計劃」最具爭議的時期，這項開發計畫引起不少反彈，其中一項爭議是，香港當局打算將計畫區內一部分農地改為住宅或商業用地，因而遭到環保人士的反對。
鍾國強這首詩就以「阿華田」為主軸，描述他對這項計畫、甚至整個香港過度開發的心情。「阿華田」在詩中也分別象徵兩件事：傳統的農村生活、人們面對都市化的心情。
鍾國強〈華田〉
我們讓光進去的時候
便發現裡面的粉末都凝結了
一塊塊像田裡翻出的泥團
我們用小匙敲鑿，它們退到罐緣
像一切從泥土裡出來的
那樣固執，不肯輕易粉碎
就像回家路上看見一桿鋤頭
在一望無人的田畦上靜止
崩缺的刃邊仍附著二三泥塊
默然等待下午茶後的勞動
背後總是筆直悠長的畦壟
給拌和的陽光，如昨日飽滿
如今穿過有如隧道的樹林
便見高速公路突兀在眼前
腰斬了的田堵住沒出路的水
還要拌合一種甚麼滋味呢？
營營蚊蚋中一座破廟
隱隱升起麻雀劈啪的鳴響
就像鬧市中我們不斷讓塵土
與砂粒依附，磨出心中越來越厚的
疙瘩，並恒常關在金屬華采中
讓情感乾掉。而在隆隆催趕聲中
我們總會不期然繞到商場背後
那些潮濡，卑微，晦暗的所在
我們讓光進來的時候
便發現我們都凝結了
一塊塊像田裡翻出的泥團
城市用目光敲鑿，我們退到邊緣
像一切從泥土裡出來的
那樣固執，不肯輕易粉碎
想要解析這首詩，我們可以先把詩作切成兩組，1、2段一組；3、4、5段一組。
用阿華田象徵「傳統農村生活」
第一段的前兩句「我們讓光進去的時候／便發現裡面的粉末都凝結了」，作者以旁觀的敘事筆法，描述阿華田開封後容易受潮結塊。但第三句，作者話鋒一轉，將咖啡色的結塊粉末，比喻為「田裡翻出的泥團」。
第四句「我們用小匙敲鑿，它們退到罐緣」，作者好像又開始描述阿華田的特性，敘事者將湯匙伸進罐子裡，試圖敲碎結塊的阿華田，裡面結塊的粉末好像想要抵抗人類的敲鑿一樣，即使被湯匙一路逼退到罐子的邊緣，也不肯碎掉。五、六句，作者又用阿華田「退到罐緣也不肯碎掉」的特性，比喻「一切從泥土裡出來的」。這句「一切從泥土裡出來的」所指的到底是什麼，在第一段暫時找不到其他線索，但也因此有了多元的解釋空間，從泥土裡出來的，可能指農村出生的人、我們賴以為生的作物、人與土地的感情等。
第二段前三句「就像回家路上看見一桿鋤頭／在一望無人的田畦上靜止／崩缺的刃邊仍附著二三泥塊」，作者著重描述他在農地上見到、跟阿華田長得很像的鋤頭上的「泥團」，值得注意的是，作者形容鋤頭有著「崩缺的刃邊」，強化了鋤頭與泥團的堅韌。
第二段的後三句「默然等待下午茶後的勞動／背後總是筆直悠長的畦壟／給拌和的陽光，如昨日飽滿」比起前面三句相對柔軟、溫和。作者把鋤頭擬人化，說它在田畦上，等待農人下午茶後回來繼續耕作，而它背後的景色，是飽滿的陽光、悠長的田畦，而作者特別用「拌和」及「飽滿」來形容陽光，又呼應了阿華田的特質。從這三段的柔軟敘述，也可以看出作者對農地美景的依戀。
用阿華田象徵「人們面對都市化的心情」
接著，由三、四、五段組成的第二組，作者開始敘述都市化侵蝕了傳統農村生活。
在第三段「如今穿過有如隧道的樹林／便見高速公路突兀在眼前／腰斬了的田堵住沒出路的水還要拌合一種甚麼滋味呢？」作者形容高速公路「腰斬」了田、「堵住」田水，破壞了農村的生活。「還要拌合一種甚麼滋味呢？」用非常直白的句子，說明農村出生的人、我們賴以為生的作物、人與土地的感情都將消逝殆盡，不再能帶給我們感動。
第三段的最後二句「營營蚊蚋中一座破廟／隱隱升起麻雀劈啪的鳴響」，形容農地被破壞後，當地人寂寥的生活。代代相傳的耕地事業，因為都市化的擴張不復以往，大量的年輕人外流，只剩老人在家搓麻將的聲音，破廟裡，蚊蠅比人還多。
第四段作者開始用「阿華田」象徵人們面對都市化的心情。他說「就像鬧市中我們不斷讓塵土／與砂粒依附，磨出心中越來越厚的／疙瘩，並恒常關在金屬華采中／讓情感乾掉。」這段敘述，既形容阿華田粉末互相依附、凝結成塊，也形容人在都市裡，面對都市各種大型建設的粉塵與砂礫，心裡也的不愉快也越積越厚。此外，人也像阿華田關在金屬罐子裡一樣，被關在金屬與水泥建造而成的大型高樓裡，逐漸失去人性。
第四段的後面三句「而在隆隆催趕聲中／我們總會不期然繞到商場背後／那些潮濡，卑微，晦暗的所在」。這段談到，在工地大型機械的隆隆聲、工人的催促聲中，人們可能不期然繞到商場背後，發現光鮮亮麗的「金屬華采」大樓後面，其實存在著潮濡，卑微，晦暗的角落。
第五段開頭「讓光進來的時候」，代表推動都市化的那些標語，總是強調：只要都市化、只要推動大型建設，人們就會有「更光明」的未來。但是，作者寫道「便發現我們都凝結了」，代表人們不僅沒有更光明的未來，反而因此失去了農田，心情、人生更因此受潮、結塊。
「一塊塊像田裡翻出的泥團／城市用目光敲鑿，我們退到邊緣」作者進一步形容人們，就像那些田裡翻出的泥團，而這泥團又代表人與農村土地的連結，這些統統都被都市無情的敲鑿、被逼退到土地的邊緣，只能在夾縫中求生。
然而，在第五段的最後二句，作者又安插了一絲希望，他說，「像一切從泥土裡出來的／那樣固執，不肯輕易粉碎」代表人們面對都市化的強勢逼壓，人們反抗的意志，也會想結塊的阿華田、鋤頭刀刃上的泥土塊一樣，會繼續固執、堅毅的抗議，不會輕易被擊垮。
一般台灣人對香港的想像，無非是高度都市化、資本至上，很容易誤以為香港沒有農村。但我在研究所，遇到好幾位香港來的同學後，才發現，香港有郊山、有農村，而他們的農村抗爭行動，也不比台灣弱，也有幾次指標性的土地抗爭、反對開發運動，「新界東北發展計劃」的抗爭就是其中一例。這些經驗與這首詩一樣，在鐵路積極開發、各地迫遷事件不斷的台灣，同樣值得一讀。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」