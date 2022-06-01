香港晚報：周冠威恒大TED演講告吹

1）周冠威恒大TED演講告吹

香港恒生大學與TED於6月2號舉辦「Our times」系列講座，早前宣佈邀請《時代革命》、《幻愛》導演周冠威做演講嘉賓，但昨日（31日）指「周冠威因個人原因，將不會出席。」

據公民記者蕭雲發帖，周冠威對恆大的邀請一開始已稱奇，但也提醒主辦方「九成出唔到街」。帖文指，周冠威稱一星期前主辦方再找他，請他接受將直播改為錄影，以及事先通知演講內容，周冠威拒絕，並質疑為何不可談及《時代革命》。

另外，今日（6月1日）是《時代革命》全球網上公開放映的第一天。

Photo Credit：TEDx HSUHK Facebook圖片

2）男子涉鐳射筆照警囚4月

29歲電腦程式員謝其聰被控，2019年9月15日在屯門以雷射筆「襲擊」一名休班警，早前被裁定普通襲擊及管有攻擊性武器罪罪成，今被判囚4個月。

裁判官施祖堯指，受襲者目擊有人噴漆而仗義拍片報警，被告用第三級別雷射筆照射他，對他造成傷害。施官續指，被告將雷射筆藏在腰包並戴面巾，是有備而來，非一時衝動。

辯方提及，被告曾獲告知不被起訴，但又在去年3月被捕，影響其生活更患上抑鬱症。施官考慮到事件拖延被告已久，造成心靈困擾，和他有良好背景，兩罪酌情扣減共1個月刑期，但拒絕辯方索取心理報告的要求。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

3）郭蔭庶任公務員學院首任院長

港府宣佈，將委任警務處前副處長郭蔭庶為公務員學院院長，今年7月5日履新。公務員事務局局長聶德權表示，郭蔭庶具備領導能力，也有志使公務員隊伍更好地擔當政府骨幹，確保「一國兩制」準確落實。

郭蔭庶在警隊任職31年；2022年4月退休前，官至警務處副處長（管理）。

Photo Credit: 香港政府新聞網

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin