「愛比較」是為了激勵孩子，還是父母的虛榮心作祟？
我們想讓你知道的是
父母時常煩惱，該怎麼與孩子之間保持適當的關係？太近被嫌「直升機父母」、什麼都要管都要比較；太遠又與孩子關係疏離，成為名存實亡的親子關係。在本文中簡心理師用兩個原則，讓作為父母的你可以正常地「探聽」到孩子的日常，又不會造成關係的摩擦。
文：簡嘉貞（諮商心理師、高中輔導教師）
用比較來評斷孩子的成就其實讓孩子很反感，孩子覺得煩是因為感覺媽媽都沒看見自己的努力。
「那個誰誰誰這次考得怎樣、你有考得比較好嗎？」「那個誰誰誰有比你厲害嗎？」
身為媽媽或親戚的你，曾經問過小孩類似的問題嗎？很多媽媽不解⋯⋯只是問一下而已，為什麼孩子的反應這麼大？還可能覺得孩子莫名奇妙、脾氣很差。
因為這些看似關心的問題，很多孩子卻都感到很厭煩，因為他們感覺到你把焦點放在「和別人比較後的結果」。
媽媽總是愛比較？
她說：「不管我多努力，好像永遠達不到媽媽的標準。」我問她：「媽媽的標準是什麼呢？」她搖搖頭說：「媽媽沒有說一定要怎樣才叫做好，但是當我跟她分享我的成果時，她第一個反應就是拿我的成績去跟別人比。」她接著說：「我覺得好累，她的問題都讓我好煩躁，讓我覺得自己永遠不夠好。」
原本愉快的想和媽媽分享的心，轉變成被潑冷水的感受，於是她們的對話總是結束在她對媽媽吼著：「不要再拿我和別人比較了！」，她覺得很難受，她只是想要媽媽的認同而已。
所以當我回應她：「你只是希望能媽媽看見你真的很努力而已。」這句話時，她爆哭了。她說，如果媽媽可以像她小時候那樣，看到她有一點點的進展就為她歡欣鼓舞，那就好了。
比較不是激勵孩子的好方式
我聽過好幾個孩子在談媽媽的愛比較時，都提到「虛榮感」，還有好多個提到「感覺是媽媽在建立自己的自信心，這樣出去才能跟別人pk」。對孩子來說，比較是令人受傷的，因為現階段的努力根本還沒被看見，就急著被往前推，一點喘息的機會都還沒有。
看到這裡不曉得媽媽們是不是已經嗤之以鼻了？
很多媽媽也曾告訴我，她們根本不知道小孩會那麼在意！她們只是希望孩子更好而已，因為深怕孩子會鬆懈，所以努力地督促孩子，在她們的心中，做比較不是最大的重點，重點是「孩子有沒有做到／得到最好的」，而「比較」似乎是最快能知道孩子的狀況的方式──透過比較，馬上就知道孩子的表現有沒有到一個「水準」，是不是媽媽還需要再努力地去推孩子。
當然，比較，也有可能是出自媽媽本身的焦慮，例如擔心不是一個做得夠好的媽媽、擔心其他人的眼光而將孩子的成就做爲證明自己的依據等等，這種和媽媽個人議題相關而出現的「愛比較」行為其實對孩子非常傷，因為是將媽媽個人的需求擺在孩子之前，卻忽略了孩子的需要。
請回憶看看，當孩子還小的時候，你對孩子的要求就很高了嗎？你就會拿他們與別人比較嗎？這種比較是從什麼時候開始的呢？還記得初當媽媽時候的你嗎？就算焦慮也只能接受，不是所有的事都能逼孩子做到。比如說，他什麼時候才會長第一顆牙、他不喝奶的時候你也灌不進去。
有些事，時間到了就會水到渠成，只是快慢而已。媽媽需要推一下孩子，但也要先確定他的腳步是穩的。
媽媽們，真的很想知道孩子的表現時怎麼辦？
察言觀色而後動
很重要的是，先察言觀色，看看孩子在表達時的情緒狀態為何，如果孩子是一臉興奮地在講，千萬別潑他冷水，別急著下評論，最好可以感受看看他的開心；但如果孩子講的時候已經心情不佳，可能他自己已經很自責了，這時候要更小心，因為你第一時間的反應會讓他預期以後跟媽媽互動時要怎麼反應。
記得我小學時有一次考試考了98分，當時我有點難過，媽媽回家後，我自動手伸出來，請媽媽打兩下，媽媽很不解，問了之後才發現是我一直記得媽媽說過如果考太糟，少一分打一下，媽媽聽完馬上大笑三聲，告訴我：「你已經表現這麼好了，怎麼會打你呢？」，從此，我內心以為的規則被打破了，也安心不少。
用三明治法做回應
想像你手上有一塊三明治，你可以直接一口咬下去，或是一層一層的吃，不管如何，總是進到你的肚子裡。透過不同的說話方式，一樣可以傳達出想傳達的訊息，如果換一個說法，可能可以讓雙方的溝通更加順暢，你願意試試看嗎？「三明治說話法」會是一個很好入手的方法。
想像一下，如果有人一開口就沒好話，甚至讓你覺得話中隱含批評，你還會想繼續聽他講話嗎？還是即便他講的再有道理，也可能會因為感覺受辱而反對？
所謂「三明治說話法」，就是像三明治一樣，由不同層堆疊來呈現完整的說話內容。在回應他人時，首先回應對方做的好的地方，讓他感覺到你的關心或你有看見他的努力，再來接著以和善的語氣，說出你覺得對方做的不足之處，最後，給予你的建議與回饋。
簡單來說，就是三步驟：
- 肯定其努力
- 提出你的觀察中可改進之處
- 鼓勵及表達支持
無時無刻都要上緊發條其實是件很累人的事，當孩子的努力告一階段時，記得要先讓他喘一口氣，休息一下，因為休息是為了走更長遠的路。因此，不要急著把想溝通的內容一股腦兒說出來，當聽的人感覺得到你的用心參與、知道你看見他的努力，他也會願意思考如何讓自己更好的。
下次又差點要「幫比較」時，記得深呼吸一下，想想怎樣去溝通才會是有效的，大家一起努力吧！
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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畢業求職季，如何脫穎而出、晉升5G人才？學長姐推薦超棒計畫
我們想讓你知道的是
參與「5G+產業新星揚帆啟航計畫」的過程是什麼？有哪些資源或機會？從歷屆參與過計畫的學長姐取得第一手心得，一起加入5G人才行列。
畢業季即將來臨，從校園步入業界，對於職場新鮮人而言最大的挑戰，便是如何找到最適配的理想工作；尤其科技市場人才稀缺，科技背景出身的新鮮人雖然不必過度擔心無處去，但仍可儘早認識工作內容、暸解自身潛力，擬定未來發展方向，以實力說服企業、成為企業想爭取晉用的人才。
說到近年來科技界最熱門的關鍵字之一，就不能不提到「5G」，若要掌握5G時代趨勢，或自我加值5G產業相關經驗，甚至在規劃職涯發展道路上，最終能踏入有發展性與前瞻性的5G產業，可以怎麼做？
有許多曾參加經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（簡稱：5G+人才計畫）的學長姐表示，無論是進修深造、面試企業，要成為脫穎而出的新星，此刻你最需要的工具與資源或許就是5G+人才計畫。究竟這項計畫在做什麼？能如何幫助學生晉升為搶手人才？本文採訪歷屆參加過計畫的學長姐，一探5G+人才計畫的真材實料。
為什麼要參加5G+人才計畫？歷屆學長姐曝5大優點
對於參與學生而言，加入5G+人才計畫，主要會經歷媒合面試、企業實戰研習、成果發表等三個階段（詳見下圖）。從歷屆學長姐訪談中，可發現參加計畫的5大優點：
優點1：這是進入企業體驗職場的大好機會
在5G+人才計畫中，有長達半年的時間，學生須投入企業職場，在產業第一線貢獻所學，同時也跟著同組夥伴與業師學習，展開研發實戰。許多人可能會因為自己並非通訊或科技產業出身而對計畫卻步，不過學長姐表示，科系背景並不是最重要的，只要對5G產業和新知保持熱誠，並且有積極主動學習的態度，絕對能透過5G+人才計畫迅速累積實力。
例如就讀國立陽明交通大學土木工程學系研究所的林聖哲，雖然身為「土木人」，但對科技產業長期抱有興趣；由於碩士論文題目想做「智慧港口」，為了更進一步了解科技產業實務，在5G+人才計畫的媒合下，林聖哲進入詮隼科技公司參與「5G O-RAN/TIP標準協定研析與驗證工具開發」的任務，透過自主學習、與業師請教討論，補足自己在5G產業知識的不足。
另外，就讀國立中央大學通訊所的洪群崴，則是透過計畫與雲達科技股份有限公司媒合成功。而最令他印象深刻的收穫之一，竟然是Work from home的經歷：
「企業實戰期間遇到疫情，剛好可以體驗Work from home的上班型態。當時我幾乎每天早上7點到晚上11點都在5G JUMP的線上資源平台學習。時時刻刻沉浸在5G知識裡，雖然充實卻也難免疲乏。意識到自己有這樣的狀況後，我更深刻體認到在家上班反而更加考驗自律和時間管理。」
對參加5G+人才計畫的學長姐來說，5G+人才計畫不只是5G產業實習的最佳鍛煉場，更棒的是能從中提早體驗職場生活、磨練團隊合作的能力，發展出解決問題的韌性。
優點2：超豐富學習資源，為你培養「邊做邊學」的重要硬實力
學長姐們表示，5G+人才計畫不怕你從零開始，只怕你沒有足夠的學習熱誠。唯有善用學習資源、把握機會提問，才能在計畫中獲得最大效益。例如洪群崴分享：「雲達有完整的培訓機制，每週也會舉辦讀書會提供同仁切磋學習的機會。即使非科技相關背景出身，只要願意學習，大概2至3個月就能進入到實作階段。」
而非電子通訊背景的林聖哲，便是如此利用5G JUMP平台上的完整課程資源，積極自學；同時，也利用企業實習的時間，勇於不斷向業師和同組夥伴提問，邊做邊學，進而逐步認識5G領域之寬廣，以及克服產品開發的挑戰。
優點3：學校裡沒有的高級設備，在企業獲得操作機會
5G+人才計畫的初衷之一，便是搭建產學合作的橋樑，不只為企業提供潛力人才，也讓學生在企業實習過程中，獲得校外進修的珍貴體驗。令許多學長姐感到值回票價的，除了能跟著業師接觸產業第一線的任務，將實驗室內所學知識轉化為實證，更大開眼界和令人興奮的是獲得接觸高級設備的機會。如就讀國立高雄科技大學電訊工程系的林偉華表示：
「有許多千萬級的設備儀器，學校並沒有足夠的空間和經費可以購置，但是在企業就有機會能接觸到！」
而目前就讀國立臺灣科技大學電子工程研究所、已參與兩屆5G+人才計畫的張曼麗，也認為接觸實作設備、並且能有大展身手的操作機會，是計畫最吸引她的優點之一。此外，她也表示：「在5G+人才計畫中，可以接觸到很多在臺灣勤奮耕耘的企業。尤其在經濟部工業局的把關和支持下，讓學生在企業實習能有更多保障、更安心。」
在企業實習第一線了解企業使用什麼儀器量測？運用什麼軟體進行研發？對就讀臺北科技大學電子工程所、本身學 RF（Radio Frequency）領域的盧秉辰來說，也是難能可貴的經驗，透過實際參與5G產業的過程，不只讓他更熟悉儀器或軟體的操作，這段經驗也讓他在未來求職的路上擁有亮眼優勢。
優點4：扎實企業研發經歷，為履歷大加分！
5G+人才計畫的產學合作過程，密集而堅實。因此不少學長姐表示，這段參與過計畫的經歷，無論是求職或進修面試，都為履歷大大加分。例如規劃出國深造的林聖哲，已鎖定國外科技結合土木的跨領域系所，因為擁有參與5G+人才計畫的經驗，讓他進攻跨域學程時也更有自信。
即將研究所畢業的洪群崴也坦言，5G+人才計畫為他帶來很多機會，不只順利成為中研院獎助生，這段經歷也讓他在面試公司時獲得不少主管的青睞，更進一步取得許多公司的錄取通知，搶先將畢業後的就業門票握在手上。
另外，與5G領域密切接觸、電子工程出身的張曼麗，也在兩次參與計畫的經驗後，找到短中程的未來方向，即是繼續攻讀博士班。而兩次的企業實戰研發經驗，也讓她在申請研究所的路上無往不利，順利朝向5G人才的路上前進。
優點5：實習轉正職提升企業留用率
有別於一般企業實習或打工，5G+人才計畫具備縝密的執行辦法，由經濟部工業局主辦督導下，不只提供完善的溝通管道，也確保企業與學生之產學兩端，皆能互惠成長。因此，5G+人才計畫的企業實戰可以說是「含金量」相當高。尤其學長姐們最津津樂道的，一則是企業實習過程中有實際津貼，二則是能獲得企業留用、轉正職的機會。
例如就讀國立臺北科技大學資訊工程研究所的蕭誌成，透過5G+人才計畫與雲達成功媒合，和洪群崴是同組夥伴，兩人在雲達主要研發的專題為「建立5G邊緣平台之整合與效能優化」；經過半年的努力，他們的研發內容最終在成果發表會上榮獲冠軍佳績。而蕭誌成在企業實習的表現有目共睹，本身也對企業有高度認同感，因此順利留用、加入企業的人才庫。
加入5G+人才計畫，前瞻布局！秉持勇於不斷挑戰的態度，就能被企業看見
經濟部工業局這項5G+人才計畫，為產學研發搭建橋樑，不只是向下扎根，讓學生有提早進入5G產業學習研發的機會，也為企業帶來活絡新血、擴大人才庫，甚至拓展跨域交流的機會，共同促進產業鍊進步。
而透過幾位實際參與計畫的學長姐分享，則可窺見5G+人才計畫對每一位學生所產生的具體影響，包括在學習過程中認識自己，探索未來工作方向，甚至得到進入企業實習、或被留用的機會，同時也有機會貢獻所學，成為接軌產學兩端的橋樑。
5G+人才計畫正是為讓臺灣5G產業發光發熱，尋找指日可待的產業新星而存在，愈是宏大、寬廣、艱深的產業，愈需要從根基做起，重視每一次的人才培育機會，讓每一位參與計畫的學生，都能成為5星級的人才。
▶瞭解更多5G+產業新星揚帆啟航計畫，為5G職涯啟程做準備！
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