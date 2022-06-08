《拒絕吧，沒什麼好怕！》：「不敢拒絕別人」和「不敢拜託別人幫忙」其實是一體兩面
我們想讓你知道的是
其實，以「自身中心」的方式生活，即使不去拚死拚活地追求結果，這樣的心態也會保障事情順利發展。因此，實踐了自身中心的思考方式之後，成果自然而然也會隨之而來。
文：石原加受子（いしはら・かずこ）
１：為什麼我不敢拒絕別人的要求？ 因為你不是以「自己」，而是以「他人」為中心思考。
- 不敢拒絕的人……不等於好人！
在職場上，面對同事、上司、下屬之間的關係，你是不是也常一邊在心裡埋怨：「這些人每次都把不想做的工作丟給我！」一邊心不甘情不願地把事情做完？或是在工作的時候，帶著「被強迫做事」的心情邊做邊罵：「他每次都叫我幫他做自己分內的工作！」
表面上聽從對方的要求，但你已經在心裡責備對方缺乏常識：「多少也該站在別人的立場想想看吧……」甚至生氣地想：「這人臉皮怎麼這麼厚啊！明明大家都受不了他，他怎麼還有辦法遲鈍到沒發現？」
有時候你下定決心：「這一次我一定要好好跟他講清楚！」結果一面對當事人，原本的氣勢就不知道跑哪去了，最後只好垂頭喪氣縮回自己的角落生悶氣。
這樣的我們，在家庭當中又如何呢？由於父母、伴侶、孩子是身邊距離最近的人，我們往往把職場上累積的怨氣發洩到家人身上，用「以牙還牙」的方式還擊家人情緒化的發言，情緒一上頭就吵起來，固執己見不肯退讓。
理智上，我們都明白保持冷靜、好好說話有多重要。可是面對連珠砲般的語言攻勢，我們還是常常反射性地大吼：「你很煩耶！」除了不敢拒絕別人之外，也有人不敢、或是不願意拜託別人幫忙。
這些人會說：「和別人合作需要顧慮太多事情了，還是一個人比較輕鬆。」「我自己來比較快，也比較有效率。」可是，只要我們還生活在人類社會當中，是不可能完全不依靠別人幫忙的。既然如此，我們為什麼會這麼想呢？
說不定是因為，我們不擅長應付人際關係的基礎，也就是「拜託別人幫忙、接受別人的請託」這件事；又或者是面對他人的要求無法「拒絕」，在人際關係上過得非常辛苦。
敏銳的你或許已經注意到了，「不敢拒絕」和「不敢拜託別人幫忙」其實是一體兩面。我們後面會解釋這是為什麼。
- 你是不是常常把「你應該～」、「我應該～」掛在心上？
仔細回想起來，該怎麼「拒絕別人、拜託別人、答應幫別人的忙」是很多人煩惱的來源，我們在這方面比想像中更加笨拙。
比方說，我們會下意識認為：
- 小孩子應該聽父母的話。
- 妻子應該聽丈夫的話。
- 下屬和後輩應該聽自己的話。
即使覺得「我並不這麼想」，冷靜回想起來，往往也會發現我們下意識表現出了「對方應該服從自己」的態度或舉止。
尤其是在家庭當中，有些人認為做家事和照顧小孩是「妻子的義務」。即使丈夫認為自己並不這麼想，然而積極負擔家事、照顧小孩的丈夫現在仍屬於少數，現實中這類工作多半還是落到了妻子身上。
在現代社會中，雙薪家庭已經理所當然，然而也有妻子由於主要負擔經濟的是丈夫，即使家事和育兒的負擔太過沉重也努力忍耐。
可是，只要妻子一說：「我打工之後還要做家事、帶小孩很累。」
丈夫也會回：「我上班也很累啊。」
在職場上也一樣，身為上司或前輩的時候，我們容易覺得輩分較輕的人：「就是應該默默遵從我的指示。」
面對同事也常常覺得：「做事就不能再細心一點嗎，就算我不說，也應該主動發現這時候需要幫忙吧。」
- 沒辦法好好拒絕，是因為你一直在「忍耐」
那麼，為什麼我們會這樣想呢？
一言以蔽之，這是因為我們所有人都在彼此「忍耐」。
辛苦忍耐的人無法接受別人跟自己不一樣，看到有人活得我行我素，一定很想讓他跟自己一樣忍耐。當自己忍得這麼努力，看到別人偷懶，當然無法接受了。
職場上的煩惱之所以引發各種問題，這種「忍耐」是主要原因之一。
- 必須做自己不想做的事。
- 相反的，不能做自己想做的事。
- 無法自由表達自己的想法。
- 不敢拒絕別人的請求，或是不敢拜託別人幫忙。
就像這樣，我們打從一開始就在忍耐。換句話說，我們一直壓抑著自己的感受、需求和願望。
可是，忍耐無法滿足自己的心，因此越忍耐我們越容易這樣想：「只有我非得這樣忍耐不可，這個社會就是這樣，越認真的人越吃虧。」「當個老實人，到最後只會吃虧而已。」「還是狡詐的人最吃香。」
這些想法容易加深憤怒、憎恨、嫉妒等負面情緒，然而就連認為自己吃虧的時候，我們還是一直壓抑自己：「不可以說出自己的想法，不可以拒絕別人。」
這樣忍耐下去，負面情緒當然會越來越嚴重。如果我們繼續壓抑這樣的情緒，內心的憤怒不斷累積，最終會累積到不找地方發洩就無法維持自我的程度。
到了最後，這些大量的負面情緒會為了尋找出口而失控，導致人們對素未謀面的人誹謗中傷、群起圍攻，或是營造出「你為什麼跟別人不一樣」的從眾壓力，這也可以說是現代的一種社會現象了。
而之所以引發這些現象，其實都是因為我們心裡一直逼迫自己「不可以說」、「不可以拒絕」所導致的。
- 只追求結果，容易導致人際關係惡化
新型冠狀病毒在全球擴散，一夕之間改變了我們所處的環境。在工作上，人們必須減少外出，無法到公司上班，只能臨時以在家上班、遠距工作的模式應付這種突發狀況。
日本從二○一九年逐漸開始實施工作改革相關法案，在新冠疫情的推波助瀾之下，輿論越來越關注加班時長的上限規定等職場改革議題，遠距上班和在宅工作這些新的辦公型態也逐漸普及，成為了改善工作環境的方法之一。
對於在家上班這種現象的反應，大致可以分為支持與反對兩派。
反對派的人抱怨，先前出外上班不在家的家人現在整天待在家裡。「我失去獨處的時間，在家覺得壓力越來越大。」「每天替家人煮飯的次數變多了，連休息的時間都沒有，如果未來這種生活一直持續下去，我真的受不了。」
除了這些不滿和不安的聲音之外，也有人反映：「光是感受到對方的存在，我就覺得自己一直受到監視，簡直喘不過氣來。」也有不少人表示「家人更常吵架了」，由於家人之間各持己見，每個人都要求對方配合自己的要求，因此整個家庭一直處於戰爭狀態。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
我們想讓你知道的是
半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep05
（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
本集節目為《馬力歐陪你喝一杯之工商星期二》系列，這是不定期在週二上架，由《馬力歐陪你喝一杯》與喜歡我們的贊助廠商共同推出的番外系列。不變的是，我們仍會以輕鬆有趣的方式，提供聽眾朋友有價值的精彩內容。而您的聆聽，能大大幫助《馬力歐陪你喝一杯》更長遠的走下去！