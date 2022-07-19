「反霸凌」小黨團結迎戰2022：台聯與綠黨宣布聯合競選，讓資源與選票能最大化
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接下來雙方的合作計畫，除了彼此禮讓選區已經提名的議員外，會出版共同政見的文宣，並預定在10月1日「共匪匪慶日」，舉辦募款餐會。
2022年地方選舉將於11月26日舉行，台灣團結聯盟與綠黨今（19）日共同宣布，兩黨將採取聯合競選，讓資源與選票能最大化，具體做法包括選區提名合作，同一選區不重複提名。雙方表示，台灣現行選制不利小黨，小黨也面臨經營艱困問題，所以小黨之間應互相團結。
台聯黨主席劉一德與綠黨召集人陳冠宇於台大校友會館召開地方大選策略合作記者會，台聯秘書長周倪安及綠黨新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁出席。
綠黨：具本土意識的小黨應團結
陳冠宇表示，台灣現行選制下，小黨除了在「不分區席次」能有機會突圍獲得立委席次，地方上單一席次的立委選舉，如沒有與兩大黨協調，基本上都是敬陪末座。
綠黨在2020年沒有獲得立委席次外，也沒有突破政黨補助款門檻，除了努力不夠外，確實也面臨經營上艱困，所以選戰策略上，他認為小黨之間應互相團結，減少彼此未來再多席次與單一席次的互相損耗，整合不同黨派人才與資源，來為雙方理念與當選，謀取最大未來性。
陳冠宇也說，回顧這幾十年政黨發展史，小黨往往比大黨更具理念與改革性，具有政治經驗的人才是相當難培養，這些具有政治經驗與理念的人，往往在每次大選與內鬥中耗損，最後消失於台灣政壇，這是很可惜的。而具有本土意識的小黨應團結，希望透過這次與台聯黨的聯合競選，讓資源跟選票能最大化，為台灣政黨史寫下新的篇章。
綠黨在2008年曾與人民火大行動聯盟合組「紅綠聯盟」參選立委，以綠黨名義登記。2015年綠黨又與社會民主黨共組「綠黨社會民主黨聯盟」，共同爭取2016年的立委席次；2018年更與多個政黨合作，5月和綠黨與樹黨於新竹縣與新竹市成立「綠樹雙聯盟」，喊出「綠樹雙聯盟、新竹超實力」的口號；6月19日，前立委陳昭南偕同社會民主黨、綠黨、基進黨宣布成立「社會福利國家連線」聯合競選；10月24日，社會民主黨、綠黨、樹黨、基進黨組成「無限可能大聯盟」。
台聯：都是反霸凌政黨
台聯黨主席劉一德表示，兩邊接觸與溝通不到一個月，認為今年很有必要在選舉上做策略聯盟，綠黨成立超過26年，台聯也成立約21年，「沒想到經過20多年後才有初步合作」。
劉一德坦言，「台聯是講台獨的，怎麼會跟談環保生態的綠黨扯在一起？」其實兩黨的共通點都是反對霸凌，台聯為了團結台灣不被中共欺負，綠黨則是反對資本家對土地的侵害，兩黨都被打壓到喘不過氣，卻都沒有放棄，因此發現彼此有很多合作空間，可以把雙方優缺點互補。
劉一德補充，台聯目前在濁水溪以南的台南、高雄、嘉義、屏東、雲林各剩一席議員，綠黨則在新竹縣、新竹市各有一席議員。劉一德坦言，台聯現任的議員的確比較走傳統的選舉模式，綠黨的提名人選則相對年輕，所以這次的合作很有意義，除了互補優缺點外，也表示小黨不甘被兩黨消滅，會一路挺進，勇敢奮戰到底。
接下來雙方的合作計畫，除了彼此禮讓選區已經提名的議員外，會出版共同政見的文宣，並預定在10月1日「共匪匪慶日」，舉辦募款餐會，至於組織上並沒有合併計畫，也許雙方當選之後能再繼續討論。
台聯在2014年直轄市及縣市議員，共當選9席、拿下22萬4904票、得票率1.85%；席次較上屆成長約一倍，當時曾經是全國第三大黨，但是到了2016年，因時代力量崛起、民進黨強力宣傳政黨票不要分票策略奏效，雖然與基進側翼合作，但政黨票僅得票30餘萬票、得票率2.51%，而未能突破5%門檻，區域立委派出蕭亞譚及劉國隆競選台北及台中，但最後都競選失利。更一度資遣所有員工。
2018年的地方選舉時，台聯在直轄市及縣市議員共當選5席。綠黨則獲得3席縣市議員，於桃園市、新竹縣、新竹市；另外陳冠宇當選新竹縣竹北市民代表。
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核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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