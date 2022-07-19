「反霸凌」小黨團結迎戰2022：台聯與綠黨宣布聯合競選，讓資源與選票能最大化

2022年地方選舉將於11月26日舉行，台灣團結聯盟與綠黨今（19）日共同宣布，兩黨將採取聯合競選，讓資源與選票能最大化，具體做法包括選區提名合作，同一選區不重複提名。雙方表示，台灣現行選制不利小黨，小黨也面臨經營艱困問題，所以小黨之間應互相團結。

台聯黨主席劉一德與綠黨召集人陳冠宇於台大校友會館召開地方大選策略合作記者會，台聯秘書長周倪安及綠黨新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁出席。

綠黨：具本土意識的小黨應團結

陳冠宇表示，台灣現行選制下，小黨除了在「不分區席次」能有機會突圍獲得立委席次，地方上單一席次的立委選舉，如沒有與兩大黨協調，基本上都是敬陪末座。

綠黨在2020年沒有獲得立委席次外，也沒有突破政黨補助款門檻，除了努力不夠外，確實也面臨經營上艱困，所以選戰策略上，他認為小黨之間應互相團結，減少彼此未來再多席次與單一席次的互相損耗，整合不同黨派人才與資源，來為雙方理念與當選，謀取最大未來性。

陳冠宇也說，回顧這幾十年政黨發展史，小黨往往比大黨更具理念與改革性，具有政治經驗的人才是相當難培養，這些具有政治經驗與理念的人，往往在每次大選與內鬥中耗損，最後消失於台灣政壇，這是很可惜的。而具有本土意識的小黨應團結，希望透過這次與台聯黨的聯合競選，讓資源跟選票能最大化，為台灣政黨史寫下新的篇章。

綠黨在2008年曾與人民火大行動聯盟合組「紅綠聯盟」參選立委，以綠黨名義登記。2015年綠黨又與社會民主黨共組「綠黨社會民主黨聯盟」，共同爭取2016年的立委席次；2018年更與多個政黨合作，5月和綠黨與樹黨於新竹縣與新竹市成立「綠樹雙聯盟」，喊出「綠樹雙聯盟、新竹超實力」的口號；6月19日，前立委陳昭南偕同社會民主黨、綠黨、基進黨宣布成立「社會福利國家連線」聯合競選；10月24日，社會民主黨、綠黨、樹黨、基進黨組成「無限可能大聯盟」。

台聯：都是反霸凌政黨

台聯黨主席劉一德表示，兩邊接觸與溝通不到一個月，認為今年很有必要在選舉上做策略聯盟，綠黨成立超過26年，台聯也成立約21年，「沒想到經過20多年後才有初步合作」。

劉一德坦言，「台聯是講台獨的，怎麼會跟談環保生態的綠黨扯在一起？」其實兩黨的共通點都是反對霸凌，台聯為了團結台灣不被中共欺負，綠黨則是反對資本家對土地的侵害，兩黨都被打壓到喘不過氣，卻都沒有放棄，因此發現彼此有很多合作空間，可以把雙方優缺點互補。

劉一德補充，台聯目前在濁水溪以南的台南、高雄、嘉義、屏東、雲林各剩一席議員，綠黨則在新竹縣、新竹市各有一席議員。劉一德坦言，台聯現任的議員的確比較走傳統的選舉模式，綠黨的提名人選則相對年輕，所以這次的合作很有意義，除了互補優缺點外，也表示小黨不甘被兩黨消滅，會一路挺進，勇敢奮戰到底。

接下來雙方的合作計畫，除了彼此禮讓選區已經提名的議員外，會出版共同政見的文宣，並預定在10月1日「共匪匪慶日」，舉辦募款餐會，至於組織上並沒有合併計畫，也許雙方當選之後能再繼續討論。

台聯在2014年直轄市及縣市議員，共當選9席、拿下22萬4904票、得票率1.85%；席次較上屆成長約一倍，當時曾經是全國第三大黨，但是到了2016年，因時代力量崛起、民進黨強力宣傳政黨票不要分票策略奏效，雖然與基進側翼合作，但政黨票僅得票30餘萬票、得票率2.51%，而未能突破5%門檻，區域立委派出蕭亞譚及劉國隆競選台北及台中，但最後都競選失利。更一度資遣所有員工。

2018年的地方選舉時，台聯在直轄市及縣市議員共當選5席。綠黨則獲得3席縣市議員，於桃園市、新竹縣、新竹市；另外陳冠宇當選新竹縣竹北市民代表。

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核稿編輯：翁世航