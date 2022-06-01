住在南德的人，都應北上一遊。

我居於西南的巴符州，很多德國的名城都在我北部：科隆、法蘭克福、威瑪、波恩。這些城市雖在德國中部和西部，但位置比我北，都是北上。而北德的州份和城市，是更徹底的北上。港人對北上這概念不會陌生，在德國北上並非北上中國，雖然前者面積沒後者大，但南北文化也有不少差異。

住於南部的移民，假期時應到北部一遊。找一個心儀的城市，探索另一方的水土。原來大家同處一片日耳曼的土地，但風土人情有所差別。南北德國，一直到1871年普魯士統一德國前，都屬不同國家。普魯士是來自北德的王國，雖然它的王族浩瀚索倫（HausHohenzollern）起源於今天的巴符州。統一後，南部的巴伐利亞王國（KönigreichBayern）、巴登大公國（GroßherzogtumBaden）和符滕堡王國（KönigreichWürttemberg）都成為德意志帝國的下屬邦國。所以常說德國統一是北部併吞南部，並非平等的統一。時至今天，南德人仍有濃厚的本土身分，與北方人有所分別。

國力於最強盛時期的普魯士王國（藍色區域）。

從南德北上，沿路一覽德國中部和北部的名城，再往東走觀賞東北部的前東德地區。著名的德國企業，例如寶馬（BMW）、平治（Mercedes）、奧迪（Audi）、博世（Bosch），都位於南德，也使南德人引以自傲；然而大眾汽車（Volkswagen）、馬牌輪胎（Continental）、西門子（Siemens）都源於北德，現於北德也有總部。南部人在北部，與當地人交流，必有關於南北企業誰領風騷的一番爭辯。

來德後，我自學巴符州方言，亦時常請教朋友。常有德國人問我為何對南部地方語言這樣有興趣，我都會說香港在地理上也是南方，而我的母語粵語，也與華南文化關係密不可分。正是南方水土，孕育了源遠流長的嶺南文化。每次北上，我都說自己住在巴符州，他們見到我這個外地人對巴符文化如此認識和認同，多很驚嘆。年前去不來梅旅行，在入住的旅館巧遇來自同一城市的中年員工，她看見我的地址，與我打開話匣，細道南部人在北方工作的苦樂。

常說北德人較隨和與平易近人，南部人則較內斂慢熱，對外國人也有些抗拒。然而這只是刻板形象，移居德國，東西南北其實沒大分別，或許前東德地區對外國人有些排拒，但也是少數。嶺南文化中成長的我們，在北德會有陌生感覺，然而看到大海，又有熟悉的味道。北上一趟，猶如倫敦人訪曼城和紐卡素，羅馬人遊米蘭和都靈，廣東人到東北三省，都是千年南北恩怨的延續。

南與北，在指南針的兩極，較勁間有合作，爭鬥中見和睦。住在南德的人，好趁廉價月票的機會，造訪北方，看不一樣的土壤。