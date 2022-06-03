店裡失竊誰該負責？雇主可以直接從顧店員工的薪資裡扣除損失嗎？
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作為顧店的員工，店裡東西遭竊就要負擔賠償責任嗎？就算雇主這麼認為，想要直接從員工薪資裡扣除，但還是要先過《勞基法》這關。
根據新聞報導，今年2月時台中一間3C賣場發生手機失竊事件，當時店內僅有一名員工看店，竊賊便趁機從庫存櫃偷走四支iPhone 13手機。事後公司要求員工簽屬「薪資代扣償同意書」來賠償遭竊的損失，店員不滿公司的處理方式而向報社投訴後事情才曝光。
當店裡失竊時商家要求當班時的員工賠償遭竊的損失，此做法並非罕見，但這種做法合法嗎？
要員工有所疏失
依《勞動基準法》的規定，雇主並不能單方認定員工具有疏失、須要負上失竊的責任就逕行扣薪，雇主與勞工間應該要先進行勞資協商，在雙方皆同意的情況下才能扣除勞工工資作為賠償費用。
新聞中所寫公司要員工簽下的「薪資代扣償同意書」就是協商結果的表現，所以如果員工認為公司處理的方式不合理，就別輕易簽下同意，不然也只剩向勞動局申訴一途。
《勞動基準法》
第 26 條
雇主不得預扣勞工工資作為違約金或賠償費用。
那怎麼樣才算是合理的方式呢？首先必須要先看失竊的結果是否因員工的疏失所導致，例如員工沒有依照雇主指定的方式保管商品，或是偷懶導致竊賊有機可趁等等；或者有可能是雇主防範竊賊的方法就有問題，例如店員的人數不足以掌控全店顧客的動向、缺乏其他防盜設施，或甚至當初約定員工無須負管理責任等等。
如果雇主能夠證明是基於員工的疏失才導致竊案發生，那就可以此作為減少員工工資並作為賠償的依據，但如果雇主本身的管理也有瑕疵，那就應該共同負擔遭竊的責任而減少勞工所負之責。
如果雙方協商始終無法達成共識，勞方可以向勞動局申請勞資爭議調解，以計算合理之賠償方式，確保雙方之權益。若這樣還沒有結論，雇主也就只能走民事訴訟程序向員工請求損害賠償了。
回到一開始的事件，根據新聞提供的資訊，由於該員工並未確實鎖上庫存櫃，應可認為其具有作業疏失，但當時僅讓一名員工看店使其無暇顧及全店，則又可能屬於雇主之責任。在勞資雙方也有責任的情況下，該員工最後可能還是要賠償部分失竊損失。
類似例子：保全公司
再順帶介紹一個很類似的情況，就是當社區請有保全人員時，住戶家裡卻仍遭到竊賊入侵時，保全究竟需不需要負賠償責任？
這其實也同樣要看保全公司是否有確實執行其所應該提供的服務項目，例如前幾年在基隆發生一起社區大廈電纜遭竊的案件，該社區認為保全沒盡到管理責任，並向其請求損害賠償。
不過法院認為，當初社區與保全公司已約定好在各時段僅配置「一名」保全人員值勤，顯然無法同時顧及六棟大樓、兩個車道出入口等公共區域，所以就算社區遭竊，也難以證明保全有任何疏失，最後判決社區敗訴。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
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生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
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