反萊豬延長賽：憲法法庭宣判中央政府合憲，憲法為何不允許地方訂定嚴格標準？
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還記得去（2021）年公投前，兩黨因為萊豬吵翻天嗎？在公投通過進口豬肉可含萊劑之後，許多地方政府紛紛跳出來表示萊豬屬於地方自治範圍，中央不可強壓地方開放，但事實真的是如此嗎？這就要從《地制法》的法律條文來探討。
111年5月13日下午三點，憲法法庭就萊豬案宣判，大法官認為安全容許量標準的權限在中央，中央政府函告地方標準無效是合憲的，以下是這個案件的簡要介紹跟判決理由，本案的主筆是黃昭元大法官。
爭議的發生
嘉義市議會、台中市議會、台北市議會跟台南市議會，從105年5月到106年9月間，陸續在自己的自治條例中規定了轄內販售之豬肉及製品，不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精，其中一樣是萊克多巴胺），分別經衛生福利部核定生效。
109年9月17日，食品衛生管理法的主管機關衛生福利部，發布「動物用藥殘留標準」，設定了萊克多巴胺的殘留標準，新的標準在110年1月1日生效。
《地方制度法》第30條第1項規定：「自治條例與憲法、法律或基於法律授權之法規或上級自治團體自治條例牴觸者，無效。」第3項規定，發生牴觸無效者，分別由行政院、中央各該主管機關、縣政府予以函告。此外，第26條第4項也規定，自治條例如果有罰則，應分別經行政院、中央各該主管機關核定後發布。
在中央發布新標準上路前一天，衛生福利部發函宣告上面的規定無效，此外後來地方政府議會增訂的處罰規定申請核定時，中央政府則以不得檢出的規定無效，處罰的規定失去依據，不予核定。
這四家地方政府議會分別聲請大法官聲請解釋，就不予核定部分，也有嘉義市議會另外提起行政救濟。《憲法》規定了人民基本權利保障，與機關間的權力分立。機關間的權力分立，包括憲政機關間，以及中央跟地方政府之間的權限劃分。
這次的憲法法庭，涉及到的是中央跟地方機關的權限爭議。
判決結果
主文有三項：
- 進口肉品及其產製品殘留乙型受體素之安全容許量標準，屬中央立法事項。
- 衛生福利部就聲請人嘉義市議會，行政院就聲請人台北市議會、台南市議會、台中市議會及桃園市議會，函告其所通過之各該自治條例無效或不予核定部分，並未逾越憲法賦予中央監督地方自治之權限範圍，均屬合憲。
- 其餘聲請不受理。
判決理由
判決理由提及《憲法》第108條第1項第18款規定「公共衛生」事項，由中央立法並執行之，或交由省縣執行之，中央就食品安全標準必有立法權。但問題在於：憲法第110條第1項第1款也規定了縣衛生事項，由縣立法並執行之。
那麼，地方政府可不可以據此主張自己也有立法權，可以用地方政府的自治條例訂定和中央法律規定不同的標準，並且排除中央法律之適用？
判決理由認為從憲法規定之文義無法提供很清楚的答案，所以需要就憲法的體系及規範意旨進一步解釋，以劃分中央與地方之立法權限。
接著，判決理由指出我們是「單一國」，而不是「聯邦國」，就以全國為其銷售範圍的國內外肉品及其產製品來說，如果容許各地方可以自訂不同的安全容許量標準，一定會對各該地方轄區外的買賣雙方及販售、運送等行為，產生直接、密切之實質影響。
比如說，火車上賣的排骨便當，會因經過不同縣市，而有能否合法販售之不同待遇或疑義，將會導致人民無所適從。
所以，有關食品安全衛生之管制標準，應具有全國一致之性質，屬於憲法第108條第1項第3款規定「商業」及第18款規定「公共衛生」所定的中央立法事項。
另外，判決理由也從《食安法》第15條規定，就安全容許量之標準，明定「由中央主管機關會商相關機關定之」，而不是地方政府。衛福部先後公告就進口牛肉及豬肉分別訂定其殘留萊克多巴胺安全容許量標準，有食安法之明文授權，也符合憲法第108條規定的中央立法事項。
738解釋可以適用嗎？
聲請的地方政府主要的論點之一，在於釋字738號解釋，這號解釋的結論認為地方政府就轄區內電子遊樂場業營業場所之距離限制，可以訂定比中央法律規定更為嚴格之要求。那麼，這號解釋可不可以作為聲請人主張地方政府可以制定比中央規定更嚴格的容許量標準的依據？
判決理由認為，738號解釋和本案情況不同。
在738號解釋中，中央制定的《電子遊戲場業管理條例》第11條規定已明文賦予地方主管機關核發、撤銷及廢止電子遊戲場業營業級別證及辦理相關事項登記之權。所以，地方政府在不牴觸中央法規之範圍內，自然可以就法律所定自治事項，以自治條例為因地制宜之規範。
但本案的情況，《食安法》沒有授權地方政府制定規範，而且地方政府的規定也牴觸中央法規，規範的效果也會影響到地方轄區外的人民，不是只有以規定的地方之居民為限，這和電子遊戲營業場所，並不一樣。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。