林凱威遭響尾蛇2A釋出，豪腕強投會回台參加季中選秀嗎？
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在高中時期就曾與宋文華對決過的林凱威，今年因為小聯盟縮編與年齡的關係，被外界解讀可能會回台參加中職的季中選秀，而這位被視為今年榜眼、探花大熱門的投手，又有甚麼來歷呢？
生涯介紹
出生花蓮的林凱威，少棒、青少棒分別在新竹、台中度過，不過因為多讀一年幼稚園的關係，小六、國三的盃賽大多都因超齡因素無法參加，缺乏實戰機會的他，升高中時也沒有獲得青棒強權的邀約。
但國中時期擔任同體系高中部投手教練的林朝揚在指導高中部時意外發現國中部的林凱威，認為他的運動天賦極佳，看好林凱威未來性的林教練，在林凱威國中畢業後就帶他加入自己執教的成德高中棒球隊。
當時的成德高中還是支成軍不到三年的新球隊，在鋁棒組的戰績也不是相當出色，林凱威加入球隊初期是擔任游擊手，但在林教練的建議下高一下開始轉任投手，而這樣的轉變除了改變林凱威的棒球生涯外，也讓球隊本身脫胎換骨。
練投半年球速就突破140的林凱威，在2013第一屆不分部門的棒球盃賽黑豹旗大放異彩，擔任球隊王牌率領球隊一路殺到16強舞台，16強賽同時也是讓他一戰成名的比賽，與當時高中棒壇第一強投宋文華上演精彩的投手大戰，雖然最終以7.1局失4分（2責失）的成績敗給6.2局失1分的宋文華無緣上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼，但優異的表現還是獲得觀眾們的大力喝采。
- 12:30處宋文華大戰林凱威
之後的林凱威也慢慢成為了青棒該屆最佳投手的佼佼者，2014年夏天林凱威如願披上中華隊戰袍，也被球隊賦予王牌投手的角色，在四強賽面對勁敵日本隊的比賽掛帥先發，與西武第一指名高橋光成一較高下，最終力投8.1局失3分（2責失）再度與勝利女神擦肩而過，但屢屢在大舞台發揮實力的林凱威，受到多支美日球隊的關注。
高中畢業後經過多方考量，相對於旅日對美國職棒更有憧憬的林凱威最終選擇以30萬美金加盟響尾蛇隊開啟旅美生涯，只可惜林凱威的旅美生涯並不順遂，生涯前期擔任先發但在新人聯盟防禦率連兩年都超過5，2017年甚至來到8.28，2018年起轉任牛棚開始投出一些成績，之後每年爬升一個層級。
2019年林凱威入選12強國手，成為隊上的氣氛大師，擔任球隊「DJ」的他在公車、休息室都會放音樂活絡球隊氣氛，甚至讓隊上個性較為悶騷的張奕開口唱歌造成全隊轟動。
隨後受到疫情攪局外加小聯盟縮編，年紀沒有優勢的林凱威也慢慢離開球隊的規劃藍圖，今年調整狀況可以說是旅美後最佳的一年，球速、球威都比往年提升不少，只可惜季中就遭到響尾蛇隊釋出，無緣在球隊繼續證明自己。
選手分析（數據篇）
|出賽
|局數
|中分類
|H/9
|AVG
|BABIP
|SLG
|K/9
|BB/9
|ERA
|WHIP
|GO/AO
|P/PA
|P/IP
|S%
|11
|16.1
|8.82
|2.2
|0.262
|0.3
|0.492
|9.92
|3.86
|4.41
|1.41
|0.56
|3.94
|17.63
|0.63
以上是林凱威今年在2A所繳出的數據，首先今年他所屬的德州聯盟屬於超級打者聯盟，聯盟平均防禦率高達5.36，另外聯盟平均ops是偏高的0.782。
除此之外林凱威待的土撥鼠隊主場一直都是打者天堂，過去幾年數據顯示土撥鼠隊一直都是支投打差異大的球隊，今年呈現的差距更是驚人，團隊打擊ops是嚇人的0.869，但投手的數據更嚇人，團隊防禦率是6.94，這些數據都比中職彈力球年還要誇張，所以總結來說林凱威除了在打高的聯盟外，自家主場也是對投手比較不友善的。
所以今年4.41防禦率還有被打擊率0.262可以說是水準之上的成績，證明林凱威的球威對打者有一定的壓制力，不過值得挑剔的是他的被長打率偏高，這也是今年許多旅美投手的通病，SLG高達0.492，HR/9達2.2，另外他的GO/AO 0.56顯示他是極端的飛球型投手，飛球型投手最怕的就是挨長打，林凱威如果能減少被長打的機率，數據可能會下修的更漂亮些。
林凱威另外一個比較大的問題在控球，有相當優異的三振能力(K/9達9.92)，代表他各球路有一定的威脅力，但BB/9：3.86稍微過高了一些，除此之外面對較為積極出棒的美國打者他的P/PA和P/IP都偏高，以中繼投手來說場場用球數多並不是好事情，用球數多除了三振多以外更大的問題是很多明顯的壞球還有決勝球經常投不到位，如何更有效率解決打者也是林凱威的課題。
選手分析（影片篇）
今年林凱威的比賽經常有線上直播，因此可以透過實戰影像觀看他的投球，林凱威主要球路有直球、滑球，直球透過旅美幫資訊還有實戰影片，均速約在92-94英里左右，狀況好時甚至上看95、96英里，有不錯的球威和尾勁，面對打者可以取得不錯的揮空率，但控制能力大好大壞，有時可以精準削過邊角，有時又東一顆、西一顆，控球的狀況是較難以掌握的部分。
最大的武器球是滑球，球速不錯有84-87英里左右的速度，比較多縱向急墜的軌跡，變化時間晚，與直球的共軌效應佳能製造很多揮空，這也是他三振率如此高的原因，不過林凱威對這顆滑球的控制能力不是很理想，經常會有明顯壞球或失投偏高的問題，失投球過多是他在小聯盟被長打率過高的原因。
最後他今年有新增一顆圈指變速球，有不錯的斜切變化，但是控制能力很差，因此實戰中較少使用。
總結來說就是各項球路都很有威脅性，但大起大落的控球讓他用球數容易過多，另外球路容易偏高也有挨長打的威脅性。
如果要說林凱威的投球型態跟中職的誰比較相似，個人認為是富邦悍將的威迪茲，但威迪茲的球速比林凱威快一些，兩人的球種還有配球思維，控球大起大落的型態都相似，另外威迪茲來台前在同樣有打者聯盟之稱的墨西哥聯盟繳出高三振率、高保送率、挨長打率高的數據，所以林凱威如果回中職，可以想成稍弱的威迪茲。
未來展望
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
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數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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