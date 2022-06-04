林凱威遭響尾蛇2A釋出，豪腕強投會回台參加季中選秀嗎？

生涯介紹

出生花蓮的林凱威，少棒、青少棒分別在新竹、台中度過，不過因為多讀一年幼稚園的關係，小六、國三的盃賽大多都因超齡因素無法參加，缺乏實戰機會的他，升高中時也沒有獲得青棒強權的邀約。

但國中時期擔任同體系高中部投手教練的林朝揚在指導高中部時意外發現國中部的林凱威，認為他的運動天賦極佳，看好林凱威未來性的林教練，在林凱威國中畢業後就帶他加入自己執教的成德高中棒球隊。

當時的成德高中還是支成軍不到三年的新球隊，在鋁棒組的戰績也不是相當出色，林凱威加入球隊初期是擔任游擊手，但在林教練的建議下高一下開始轉任投手，而這樣的轉變除了改變林凱威的棒球生涯外，也讓球隊本身脫胎換骨。

練投半年球速就突破140的林凱威，在2013第一屆不分部門的棒球盃賽黑豹旗大放異彩，擔任球隊王牌率領球隊一路殺到16強舞台，16強賽同時也是讓他一戰成名的比賽，與當時高中棒壇第一強投宋文華上演精彩的投手大戰，雖然最終以7.1局失4分（2責失）的成績敗給6.2局失1分的宋文華無緣上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼，但優異的表現還是獲得觀眾們的大力喝采。

12:30處宋文華大戰林凱威

之後的林凱威也慢慢成為了青棒該屆最佳投手的佼佼者，2014年夏天林凱威如願披上中華隊戰袍，也被球隊賦予王牌投手的角色，在四強賽面對勁敵日本隊的比賽掛帥先發，與西武第一指名高橋光成一較高下，最終力投8.1局失3分（2責失）再度與勝利女神擦肩而過，但屢屢在大舞台發揮實力的林凱威，受到多支美日球隊的關注。

高中畢業後經過多方考量，相對於旅日對美國職棒更有憧憬的林凱威最終選擇以30萬美金加盟響尾蛇隊開啟旅美生涯，只可惜林凱威的旅美生涯並不順遂，生涯前期擔任先發但在新人聯盟防禦率連兩年都超過5，2017年甚至來到8.28，2018年起轉任牛棚開始投出一些成績，之後每年爬升一個層級。

2019年林凱威入選12強國手，成為隊上的氣氛大師，擔任球隊「DJ」的他在公車、休息室都會放音樂活絡球隊氣氛，甚至讓隊上個性較為悶騷的張奕開口唱歌造成全隊轟動。

隨後受到疫情攪局外加小聯盟縮編，年紀沒有優勢的林凱威也慢慢離開球隊的規劃藍圖，今年調整狀況可以說是旅美後最佳的一年，球速、球威都比往年提升不少，只可惜季中就遭到響尾蛇隊釋出，無緣在球隊繼續證明自己。

選手分析（數據篇）

出賽 局數 中分類 H/9 AVG BABIP SLG K/9 BB/9 ERA WHIP GO/AO P/PA P/IP S% 11 16.1 8.82 2.2 0.262 0.3 0.492 9.92 3.86 4.41 1.41 0.56 3.94 17.63 0.63

以上是林凱威今年在2A所繳出的數據，首先今年他所屬的德州聯盟屬於超級打者聯盟，聯盟平均防禦率高達5.36，另外聯盟平均ops是偏高的0.782。

除此之外林凱威待的土撥鼠隊主場一直都是打者天堂，過去幾年數據顯示土撥鼠隊一直都是支投打差異大的球隊，今年呈現的差距更是驚人，團隊打擊ops是嚇人的0.869，但投手的數據更嚇人，團隊防禦率是6.94，這些數據都比中職彈力球年還要誇張，所以總結來說林凱威除了在打高的聯盟外，自家主場也是對投手比較不友善的。

所以今年4.41防禦率還有被打擊率0.262可以說是水準之上的成績，證明林凱威的球威對打者有一定的壓制力，不過值得挑剔的是他的被長打率偏高，這也是今年許多旅美投手的通病，SLG高達0.492，HR/9達2.2，另外他的GO/AO 0.56顯示他是極端的飛球型投手，飛球型投手最怕的就是挨長打，林凱威如果能減少被長打的機率，數據可能會下修的更漂亮些。

林凱威另外一個比較大的問題在控球，有相當優異的三振能力(K/9達9.92)，代表他各球路有一定的威脅力，但BB/9：3.86稍微過高了一些，除此之外面對較為積極出棒的美國打者他的P/PA和P/IP都偏高，以中繼投手來說場場用球數多並不是好事情，用球數多除了三振多以外更大的問題是很多明顯的壞球還有決勝球經常投不到位，如何更有效率解決打者也是林凱威的課題。

選手分析（影片篇）

今年林凱威的比賽經常有線上直播，因此可以透過實戰影像觀看他的投球，林凱威主要球路有直球、滑球，直球透過旅美幫資訊還有實戰影片，均速約在92-94英里左右，狀況好時甚至上看95、96英里，有不錯的球威和尾勁，面對打者可以取得不錯的揮空率，但控制能力大好大壞，有時可以精準削過邊角，有時又東一顆、西一顆，控球的狀況是較難以掌握的部分。

最大的武器球是滑球，球速不錯有84-87英里左右的速度，比較多縱向急墜的軌跡，變化時間晚，與直球的共軌效應佳能製造很多揮空，這也是他三振率如此高的原因，不過林凱威對這顆滑球的控制能力不是很理想，經常會有明顯壞球或失投偏高的問題，失投球過多是他在小聯盟被長打率過高的原因。

最後他今年有新增一顆圈指變速球，有不錯的斜切變化，但是控制能力很差，因此實戰中較少使用。

總結來說就是各項球路都很有威脅性，但大起大落的控球讓他用球數容易過多，另外球路容易偏高也有挨長打的威脅性。

如果要說林凱威的投球型態跟中職的誰比較相似，個人認為是富邦悍將的威迪茲，但威迪茲的球速比林凱威快一些，兩人的球種還有配球思維，控球大起大落的型態都相似，另外威迪茲來台前在同樣有打者聯盟之稱的墨西哥聯盟繳出高三振率、高保送率、挨長打率高的數據，所以林凱威如果回中職，可以想成稍弱的威迪茲。

未來展望