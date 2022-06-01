韓國經濟衰退，三星宣布退出LCD面板業務，半導體業務尋求與英特爾合作、力抗台積電

韓國經濟疲態顯露，除了日前受到疫情、中國市場低迷打擊外，其國內最大集團三星（Samsung）遇到全球智慧型手機飽和問題，再加上中國面板商大舉擴產，再迫使三星的LCD面板業務宣布退出；另在半導體上受到台積電（TSMC）箝制，尋求英特爾（Intel）合作，但是外界預期未來將有不小的挑戰。

韓國經濟衰退

日前，韓國開發研究院（KDI）發布最新經濟展望報告，預估韓國經濟成長率從3%下修至2.8%，雖然已有回溫跡象，但考慮到原物料供應不穩、中國景氣低迷，還有美國升息等因素，進一步遏止經濟動能，下調了經濟預測。

韓國產業通商資源部數據指出，2021年韓國全球出口為貿易總額為1兆2596億美元，創新高紀錄，並晉升為全球第8大貿易國。

攤開其2022年其出口品，主要為機械及運輸設備達55.3%、電子等製成品為15.7%、相關化學品是12.4%，再來雜項製造業產品為7.5%。而當中最主要的企業就是三星集團。

三星集團旗下包含：經營領域涵蓋電子、金融業、保險、生物製藥、建設、化工業、醫療等等廣泛領域，旗下包含三星電子、三星電機、三星顯示和三星重工等，至少有3家為世界500強企業。

三星集團對韓國經濟發展可謂舉足輕重。

三星顯示器退出LCD面板

不過近年來，中國產業崛起已經吞噬三星產業版圖，其中最著名的就是液晶顯示器產業。根據《韓國媒體》引述消息人士報導，曾是全球最大的LCD面板供應商——三星顯示器，將於今年6月停止供應LCD面板，主要原因是LCD面板價持續下跌。

據市場情報公司Omdia統計數據顯示，光是2021年9月至2022年5月這段期間，43吋LCD面板均價下跌了46%，而55吋及65吋LCD面板同期均價也銳減34%。

再加上，中國面板三雄（京東方、華星光電和惠科）近年的擴產計畫，將10.5代廠還將增加約30%的產能，8.6代廠約增加25%的產能，相當於多了一座10.5代廠和8.6代廠的產能。《工商時報》指出這些產能開出後，對市場帶來一定壓力。

報導稱，台灣面板廠沒有大規模產能投資，韓國面板廠則是退出LCD面板生產，大尺寸面板產能集中，意味著面板主要產能將由中國掌控，韓國也丟失面板領導地位。

這無疑對三星集團是一種打擊，也逐步喪失一條龍的垂直產業佈局。不過三星對外表示，將專注於發展較高階的面板，如奈米量子點（Quantum Dot）OLED業務。

三星手機市場飽和、半導體遇困境

另外，在半導體業務上，三星也受到台積電的強烈衝擊，為了確保未來不要大幅落後，昨（31）日三星副會長李在鎔與英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）會面討論合作。

根據《日經亞洲》報導，雙方在下世代記憶體、系統晶片、晶圓製造、個人電腦與行動裝置等多項領域展開合作。不過，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨告訴《中央社》，英特爾與三星在晶圓代工處於競爭態勢，合作空間不大。

但是若屏除晶圓代工，三星可以就記憶體、或者家電、智慧手機等方現合作，楊瑞臨分析，英特爾與三星可能就下世代記憶體、先進封裝、以及邏輯晶片和記憶體異質整合展開合作。

值得注意的是，近年來智慧型手機市場日趨飽和，三星手機業務前景也遭到質疑，連帶旗下記憶體、晶片還有面板均傳出衰退的警訊。昨日韓國科技媒體《ETnews》披露，三星已經發現營運明顯停滯，已經發動相關事業單位進行管理評估。

報導還說，原來今年整體出貨量有望達3.34億支，但最近卻將之下修至22.8億支，原以為受到疫情影響，手機銷售量陷入掙扎，種種跡象一再暗示相關營運已經面臨緊急狀況。

國際貨幣基金（IMF）預估，台灣人均GDP在今年會超越韓國，此為是一個明顯跡象。《華爾街日報》對此分析強調，韓國大廠如三星、SK海力士皆在中國工廠完成初階製程，而後才運至韓國進行加工，這暴露了韓國過度依賴中國的問題。

最後，令人意外的是韓國的物價成長率指數則為4.2%（正常水平為2%），相比4月預測的3.2%高上許多，同時創下自2008年經融海嘯以來的最高紀錄，種種跡象顯示韓國未來將會遭遇不小的挑戰。

延伸閱讀

加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航