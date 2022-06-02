【專訪】台北表演藝術中心執行長王孟超：皮蛋豆腐就是一座大型遊樂場，最好玩的還沒發生
我們想讓你知道的是
劇場中有句老話，每一次進劇場都是一場冒險，而最好玩的永遠是下一次，因而讓人永遠充滿期待。而在王孟超最瘋狂的想像裡，最浪漫的就是死在舞台上。教書20多年，他笑說考進戲劇系的學生有一半是誤闖，經過幾次劇場實作，就有機會看到他們眼中的光芒，那也是讓他持續投入教學的動力。
文：Stella Tsai
座落在士林夜市隔壁，台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）的進度一直是台北市民心中所繫。一波多折的建造過程，先後經歷了營造廠商倒閉、工期延宕，讓原定2016年完工的建築，一路延宕至2022年才迎來開幕試營運。普立茲建築大師Rem Koolhaas夢想中的球型劇院，這才真正落地成真；而2013年就受聘加入籌備的執行長王孟超，一直都在。
撐過懷胎十年的四十年劇場人生
笑稱北藝中心是「懷胎十年」的王孟超，接任這份工作並非偶然。
回溯大學聯考那年，王孟超意外考上文化大學戲劇系，當時他還不知道這條路其實是命定，反而賭氣重考進入輔仁大學英文系；然而命運的軌跡並沒有偏移，英文系將他一路帶至美國南加州大學留學，主修舞台／燈光設計，回國適逢國家兩廳院開幕，台灣劇場興起，劇場大神的懷抱再度敞開，這一走就是四十年。
細數劇場經歷，王孟超先後做過新象活動推廣中心的節目聯繫、上過雲門小劇場的技術課程，也曾與紀蔚然等一票編導創作人成立「創作社劇團」，一起走過小劇場的黃金時代。直到1991年，王孟超開始參與雲門的設計工作，這才在編舞家林懷民的磨練洗滌下，成為如今劇場人口中的那位創造無數經典，活潑親切的牛仔帽傳奇「超哥」。
「我都不好意思跟別人說，其實我一直在玩。」王孟超總說劇場最迷人與好玩的，就是每次都不一樣，「做完劇場再去做別的事情，會覺得好無聊。」他露出頑皮的笑容說，哪個工作這麼幸福，讓你一直玩還能活下去？而不管擔任舞台設計或技術經理，解決問題就是他40年來從未停止的練習。對於劇場裡無窮盡的「變」，他始終樂此不疲。
2013年北藝中心籌備處成立，王孟超在場館還沒蓋好的情況下，就開始進行人員招聘，引起市府質疑、輿論不解。其實，如此「先進」的作法，是王孟超援引國外的案例、與觀察過國內情形之後，經過深思熟慮提出。
彼時台中歌劇院、高雄衛武營都在興建中，足夠的劇場空間正在成形，但台灣的藝術家似乎還沒ready，他瞅到這層隱憂，因而先後在各場館的諮詢會議中提出這個可能性。
2013年春天，花了一輩子「規勸」他找個穩定工作的母親驟逝，市府向他發出工作邀約，資歷到位、資源在手，劇場浪子放下前半生的漂浪玩心，接下籌備處主任的重任，試著將自己的力量轉為綠手指，從零開始捏出一個劇場，也為台灣表演藝術人才的培育盡一份心力。
打磨再重來，劇場就是一場好玩的大冒險
進劇場再困難，也總會迎來首演的那一天；對王孟超來說，蓋劇場也是一樣的道理。北藝中心再難，也總有蓋完的那天，一如進劇場面臨的各式不可能的任務。
與雲門舞集合作多年，王孟超總笑說和林懷民工作就是一場大冒險。舞蹈沒有文本，一切都只能跟著藝術家從零開始發想，隨著林老師抽象的描述和無垠的想像，去生出實際的視覺提案，反反覆覆是家常便飯。
他笑說，常在心裏碎念老師上次講的又不是這樣，「偏偏他每次講得都很有道理，而且舞是他編的，也不能說他錯。」每次的結局就是摸摸鼻子回去重來、推翻、再重來，常常輪迴到最後，又回到第一版設計。
聽起來極度折磨的過程，王孟超卻興致盎然地形容為「常常有這種有趣的事情發生。」對他來說，經過一連串的辯證跟推翻，最終版一定還是比第一版更有想法與內容，絕不只是最初那個直覺的簡單想像。而這樣的反覆訓練，對他彌足珍貴。往後當他面對自己的人生新任務，也總能保持初心，將每一次的折磨都視為一場好玩的冒險。
給下一代創作者的禮物：時間與空間
北藝中心首開先例，提前三年開始籌備。王孟超率先將廢棄已久的迪化街污水廠游泳池改建為大型排練場，接近劇院的挑高，提供了近乎劇院的完美排練空間。
接著又開創了許多制式劇場教育系統中沒有的計畫，像是以創作者為核心、面對產業內的「亞當計畫—亞洲當代表演網絡集會」，扶植台灣的藝術創作者；以及引入馬戲內容訓練的「馬戲棚計畫」，為台灣馬戲表演者提供技術以外的內容創作訓練；以及串連北中南場館的「創意熟成平台」，提供創作者足夠的時間打磨創作至成熟等等。
王孟超認為，過往的藝文補助機制讓創作者只能每年匆匆推出新作、以維持固定金流，還等不到作品成熟，就又要開啟新創作。對有潛力的藝術家而言，無疑揠苗助長。「我們能做的，就是給藝術家足夠的時間與空間。」他說。
北藝中心不會只是場館，還要成為源源不絕產出新生代藝術家的重要培養皿。王孟超認為，任何人都能有精采的靈感，但若沒有耐性與足夠的技藝將靈感雕塑完美，就不會有好的創作。
「而劇場是一場社會的縮影，你在裡頭一定能找到自己適合扮演的角色，不必然要在舞台上。」穿梭舞台設計、技術、場館多年，王孟超此刻的角色是推手，要讓更多的創作者，擁有足夠的時間與空間，打磨發光。
最好玩的 還沒發生
劇場中有句老話，每一次進劇場都是一場冒險，而最好玩的永遠是下一次，因而讓人永遠充滿期待。而在王孟超最瘋狂的想像裡，最浪漫的就是死在舞台上。教書20多年，他笑說考進戲劇系的學生有一半是誤闖，經過幾次劇場實作，就有機會看到他們眼中的光芒，那也是讓他持續投入教學的動力。儘管已離開教育界，此刻的他希望，北藝中心能成為孕育那道光芒，與創造每一個「更好玩」的力量。
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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱？缺乏財務大局觀或許更焦慮！
我們想讓你知道的是
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議，多數網友都無法認同，但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫，焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。
職業為牙醫的陳醫師，雖然每月收入依診所患者數量有所起落，但近一年來平均月收入也有25萬，如果看診數量較多，當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。
接到陳醫師的諮詢需求時，我檢視了一下陳醫師資產負債情況，各種狀況算相當不錯，並沒有特別需要修改的地方，除了投資組合總資產比多數人高出許多外，手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。
然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作，可共同貼補家用同時，陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮，對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。
除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外，陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利，也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間，這些遲遲無法達成的願望感到無力。
將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後，發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個：「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」，而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。
賺再多也是超支，都是因為缺乏財務的大局觀。
陳醫師雖然有做帳的習慣，但缺少了與老婆妥善溝通，因此對整個家庭支出總是後知後覺，金錢分配也有些混亂。
建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類，倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀，不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花，最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。
例如：陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇，如果缺乏支出優先順序，容易讓每個花錢決策看起來都很合理，最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。
我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類，明確定義出每月比例，將這些支出以平均月收入設定底限，在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。
省下不必要的花費就有機會產生複利效應，這是高收入族群容易忽略的思維，所以會更容易在各個支出項目當中超支，即便收入高，最後也跟很多人一樣入不敷出。
給陳醫師的建議一：想清楚機會成本，每一塊錢都很重要！
不管收入有多少，有個理財共通觀念必須記住：每一塊錢都很重要！
陳醫師的財務現況，比起入不敷出這問題，我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」！全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出，明顯高出該負擔成本，更不符合機會成本。
相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時，特別容易忽略機會成本問題，覺得應該多保一點，當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險，忘記或忽略其他開銷，就會造成過度投入。
無論收入有多少，保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看，假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元，即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF，以報酬率9%計算，30年就有2,400多萬元。
多出的17,000元保險費，能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率？這就是他已經失去的機會成本。
給陳醫師的投資建議二：想實現財富自由夢想，先拋掉對金錢的焦慮
為何擁有高收入的陳醫師，也有相當多資產分配於投資中，感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果？理由很簡單：因為投資配置沒有辦法支撐夢想。
分析他的投資組合，保障型資產高達600萬佔23%，防守型資產包含房子共2,000萬佔75%，進攻型資產只投入60萬、佔2%，明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。
我的建議是如果本身個性無法承受太多風險，可以將進攻型資產提高到至少47%，防守調整至47%；至於現金、活存這些保障型資產，就算每個月支出高達30萬，預留半年180萬保障金也就足夠，可以降低至7%。
在房地產無法變現情況下，他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產，在已經懂得如何選股的情況下，自然就離夢想更進一步！
針對高收入族群的財務焦慮，建議先清楚所有支出項目，列出每項支出的底限；檢視每一支出的流向、好好善用機會成本；最後重新調整資產配置，才能慢慢邁向想要的理想生活。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。