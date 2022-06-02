【專訪】台北表演藝術中心執行長王孟超：皮蛋豆腐就是一座大型遊樂場，最好玩的還沒發生

文：Stella Tsai

座落在士林夜市隔壁，台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）的進度一直是台北市民心中所繫。一波多折的建造過程，先後經歷了營造廠商倒閉、工期延宕，讓原定2016年完工的建築，一路延宕至2022年才迎來開幕試營運。普立茲建築大師Rem Koolhaas夢想中的球型劇院，這才真正落地成真；而2013年就受聘加入籌備的執行長王孟超，一直都在。

Photo Credit: 北藝中心提供 王孟超

撐過懷胎十年的四十年劇場人生

笑稱北藝中心是「懷胎十年」的王孟超，接任這份工作並非偶然。

回溯大學聯考那年，王孟超意外考上文化大學戲劇系，當時他還不知道這條路其實是命定，反而賭氣重考進入輔仁大學英文系；然而命運的軌跡並沒有偏移，英文系將他一路帶至美國南加州大學留學，主修舞台／燈光設計，回國適逢國家兩廳院開幕，台灣劇場興起，劇場大神的懷抱再度敞開，這一走就是四十年。

細數劇場經歷，王孟超先後做過新象活動推廣中心的節目聯繫、上過雲門小劇場的技術課程，也曾與紀蔚然等一票編導創作人成立「創作社劇團」，一起走過小劇場的黃金時代。直到1991年，王孟超開始參與雲門的設計工作，這才在編舞家林懷民的磨練洗滌下，成為如今劇場人口中的那位創造無數經典，活潑親切的牛仔帽傳奇「超哥」。

「我都不好意思跟別人說，其實我一直在玩。」王孟超總說劇場最迷人與好玩的，就是每次都不一樣，「做完劇場再去做別的事情，會覺得好無聊。」他露出頑皮的笑容說，哪個工作這麼幸福，讓你一直玩還能活下去？而不管擔任舞台設計或技術經理，解決問題就是他40年來從未停止的練習。對於劇場裡無窮盡的「變」，他始終樂此不疲。

2013年北藝中心籌備處成立，王孟超在場館還沒蓋好的情況下，就開始進行人員招聘，引起市府質疑、輿論不解。其實，如此「先進」的作法，是王孟超援引國外的案例、與觀察過國內情形之後，經過深思熟慮提出。

彼時台中歌劇院、高雄衛武營都在興建中，足夠的劇場空間正在成形，但台灣的藝術家似乎還沒ready，他瞅到這層隱憂，因而先後在各場館的諮詢會議中提出這個可能性。

2013年春天，花了一輩子「規勸」他找個穩定工作的母親驟逝，市府向他發出工作邀約，資歷到位、資源在手，劇場浪子放下前半生的漂浪玩心，接下籌備處主任的重任，試著將自己的力量轉為綠手指，從零開始捏出一個劇場，也為台灣表演藝術人才的培育盡一份心力。

Photo Credit: 林軒朗攝影，北藝中心提供 國際知名建築團隊OMA在人聲鼎沸的士林夜市旁捏出皮蛋豆腐。

打磨再重來，劇場就是一場好玩的大冒險

進劇場再困難，也總會迎來首演的那一天；對王孟超來說，蓋劇場也是一樣的道理。北藝中心再難，也總有蓋完的那天，一如進劇場面臨的各式不可能的任務。

與雲門舞集合作多年，王孟超總笑說和林懷民工作就是一場大冒險。舞蹈沒有文本，一切都只能跟著藝術家從零開始發想，隨著林老師抽象的描述和無垠的想像，去生出實際的視覺提案，反反覆覆是家常便飯。

他笑說，常在心裏碎念老師上次講的又不是這樣，「偏偏他每次講得都很有道理，而且舞是他編的，也不能說他錯。」每次的結局就是摸摸鼻子回去重來、推翻、再重來，常常輪迴到最後，又回到第一版設計。

聽起來極度折磨的過程，王孟超卻興致盎然地形容為「常常有這種有趣的事情發生。」對他來說，經過一連串的辯證跟推翻，最終版一定還是比第一版更有想法與內容，絕不只是最初那個直覺的簡單想像。而這樣的反覆訓練，對他彌足珍貴。往後當他面對自己的人生新任務，也總能保持初心，將每一次的折磨都視為一場好玩的冒險。

給下一代創作者的禮物：時間與空間

北藝中心首開先例，提前三年開始籌備。王孟超率先將廢棄已久的迪化街污水廠游泳池改建為大型排練場，接近劇院的挑高，提供了近乎劇院的完美排練空間。

接著又開創了許多制式劇場教育系統中沒有的計畫，像是以創作者為核心、面對產業內的「亞當計畫—亞洲當代表演網絡集會」，扶植台灣的藝術創作者；以及引入馬戲內容訓練的「馬戲棚計畫」，為台灣馬戲表演者提供技術以外的內容創作訓練；以及串連北中南場館的「創意熟成平台」，提供創作者足夠的時間打磨創作至成熟等等。

王孟超認為，過往的藝文補助機制讓創作者只能每年匆匆推出新作、以維持固定金流，還等不到作品成熟，就又要開啟新創作。對有潛力的藝術家而言，無疑揠苗助長。「我們能做的，就是給藝術家足夠的時間與空間。」他說。

北藝中心不會只是場館，還要成為源源不絕產出新生代藝術家的重要培養皿。王孟超認為，任何人都能有精采的靈感，但若沒有耐性與足夠的技藝將靈感雕塑完美，就不會有好的創作。

「而劇場是一場社會的縮影，你在裡頭一定能找到自己適合扮演的角色，不必然要在舞台上。」穿梭舞台設計、技術、場館多年，王孟超此刻的角色是推手，要讓更多的創作者，擁有足夠的時間與空間，打磨發光。

Photo Credit: 北藝中心提供 2017年北藝中心發起「亞當計畫—亞洲當代表演網絡集會」，邀集亞太地區藝術家、場館夥伴匯聚，共創亞太地區的藝術家友善交流平台。

最好玩的 還沒發生

劇場中有句老話，每一次進劇場都是一場冒險，而最好玩的永遠是下一次，因而讓人永遠充滿期待。而在王孟超最瘋狂的想像裡，最浪漫的就是死在舞台上。教書20多年，他笑說考進戲劇系的學生有一半是誤闖，經過幾次劇場實作，就有機會看到他們眼中的光芒，那也是讓他持續投入教學的動力。儘管已離開教育界，此刻的他希望，北藝中心能成為孕育那道光芒，與創造每一個「更好玩」的力量。